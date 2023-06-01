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Подкаст "Кляті питання"

Як РФ викрадає українських дітей та чому політика депортації українців є спланованою? Говоримо у подкасті

Федір Попадюк — Четвер, 1 червня 2023, 19:10

З початку повномасштабного вторгнення, Росія систематично і планомірно викрадає українських дітей. Система, яку створили росіяни, направлена на те, щоб розчинити якомога більше дітей в російському суспільстві, перетворивши їх на росіян.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни вивезли до РФ та окупованого Криму щонайменше 19 тисяч українських дітей. Але це тільки офіційні дані — якщо вірити не офіційним, то цифра може доходити до 744 тисяч.

При цьому, в Україну, станом на кінець травня, змогли повернути усього одну 371 дитину.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", говоримо про депортацію українських дітей, про те, як влаштована система викрадення українських дітей, хто з росіян за це відповідає та чи можливо повернути більше дітей в Україну.

На ці теми ми поговорили з Анастасією Марушевською, засновниця проєкту Where Are Our People, спрямованого на викриття російської політики примусових депортацій українців, Владиславом Гавриловим — істориком та дослідником теми російських депортацій, а також з журналісткою Вікторією Рощиною, яка писала великий матеріал про викрадення дітей, який ви можете прочитати на УП за посиланням.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Онлайн[за]хист
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