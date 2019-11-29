Вейпи, айкос, кальяни: чи є безпечна альтернатива курінню?
— П'ятниця, 29 листопада 2019, 17:16
У шкоді цигарок вже немає сумнівів. Полишити цю звичку - важко, отож не дивно, що людство знаходиться в пошуках альтернативи. Чи можна курити без ризику для здоров'я? Подкаст, який зруйнує вашу надію на диво.
"Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чим небезпечні вейпи та айкоси?
- Що таке "попкорнові легені"?
- Що таке вейп-асоційоване захворювання легень та як його розпізнати вейперам?
Слухайте також:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах