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Температура - нормальна!

Вейпи, айкос, кальяни: чи є безпечна альтернатива курінню?

Наталія Бушковська — П'ятниця, 29 листопада 2019, 17:16

У шкоді цигарок вже немає сумнівів. Полишити цю звичку - важко, отож не дивно, що людство знаходиться в пошуках альтернативи. Чи можна курити без ризику для здоров'я? Подкаст, який зруйнує вашу надію на диво.

"Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyOvercastRSS

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чим небезпечні вейпи та айкоси?
  • Що таке "попкорнові легені"?
  • Що таке вейп-асоційоване захворювання легень та як його розпізнати вейперам?

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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