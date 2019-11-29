Вейпи, айкос, кальяни: чи є безпечна альтернатива курінню?

У шкоді цигарок вже немає сумнівів. Полишити цю звичку - важко, отож не дивно, що людство знаходиться в пошуках альтернативи. Чи можна курити без ризику для здоров'я? Подкаст, який зруйнує вашу надію на диво.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чим небезпечні вейпи та айкоси?

Що таке "попкорнові легені"?

Що таке вейп-асоційоване захворювання легень та як його розпізнати вейперам?

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