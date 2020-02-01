Спокійно про коронавірус: готовність країни, вакцинація, профілактика

Зараз тільки і розмов, що про короновірус. І швидше за вірус розповсюджується паніка. Доходить до смішного – хоч в Україні зараз немає жодного зафіксованого випадку китайського вірусу 2019-nCoV, але люди вже бояться забирати посилки з AliExpress, у Viber-групах застерігають не купувати банани – нібито вони є переносниками захворювання.

Що Центр громадського здоров'я робить, щоб Україна могла підготуватися до можливого поширення інфекції? Чи готові відділення лікарень? Коли буде вакцина, яка знаходиться зараз лише в процесі розробки?

Говоримо про це разом з лікарем-епідеміологом Оксаною Кошалко.

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