Як часто у зайвих кілограмах винні наші гормони? Пояснює ендокринолог

Як часто на нашу вагу впливають гормони? Які аналізи полегшать лише ваш гаманець? Лікар-ендокринолог Марія Черенько пояснює, як зрозуміти, що зайва вага - це не провина тортиків? А ще про те, як залишатись активною та стрункою у період ПМС, вагітності та клімаксу. І які симптоми можуть вказати на гормональні проблеми у чоловіків.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.

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