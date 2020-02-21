Як часто у зайвих кілограмах винні наші гормони? Пояснює ендокринолог
Як часто на нашу вагу впливають гормони? Які аналізи полегшать лише ваш гаманець? Лікар-ендокринолог Марія Черенько пояснює, як зрозуміти, що зайва вага - це не провина тортиків? А ще про те, як залишатись активною та стрункою у період ПМС, вагітності та клімаксу. І які симптоми можуть вказати на гормональні проблеми у чоловіків.
Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Які гормони найчастіше провокують зайву вагу;
- Які симптоми покажуть, що набір ваги саме гормональний;
- Чому не всім варто перевіряти у себе рівень гормону стресу;
- Чому після пологів може бути так важко повернутись до звичної форми;
- Чи варто боятися гормональних препаратів