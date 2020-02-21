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Температура - нормальна!

Як часто у зайвих кілограмах винні наші гормони? Пояснює ендокринолог

П'ятниця, 21 лютого 2020, 16:05

Як часто на нашу вагу впливають гормони? Які аналізи полегшать лише ваш гаманець? Лікар-ендокринолог Марія Черенько  пояснює, як зрозуміти, що зайва вага - це не провина тортиків? А ще про те, як залишатись активною та стрункою у період ПМС, вагітності та клімаксу. І які симптоми можуть вказати на гормональні проблеми у чоловіків.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Які гормони найчастіше провокують зайву вагу;
  • Які симптоми покажуть, що набір ваги саме гормональний;
  • Чому не всім варто перевіряти у себе рівень гормону стресу;
  • Чому після пологів може бути так важко повернутись до звичної форми;
  • Чи варто боятися гормональних препаратів

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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