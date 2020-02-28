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Температура - нормальна!

Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:22

Коронавірусу в Україні немає, а паніка є. Чому так? Чи правильно ми комунікуємо з населенням?

Про це ми вели бесіду з заступником Уляни Супрун, лікарем-хірургом, заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці.

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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(не)Безпечна Країна
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Температура - нормальна!
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Один одному
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Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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До попкорну з Анною Паленчук
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#укрдерждовгобуд
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