Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни
П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:22
Коронавірусу в Україні немає, а паніка є. Чому так? Чи правильно ми комунікуємо з населенням?
Про це ми вели бесіду з заступником Уляни Супрун, лікарем-хірургом, заступником генерального директора клініки "Оберіг" Олександром Лінчевським.
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Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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