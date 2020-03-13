Лікар-інфекціоніст про карантин та розповсюдження COVID-19 в Україні

Ситуація із захворюванням COVID-19 весь час змінюється. З 12 березня в Україні оголосили 3-тижневий карантин. Він триватиме до 3 квітня.

Це означає, що діти будуть знаходитись на дистанційному навчанні, кінотеатри скасовують сеанси, заборонені всі заходи на понад 200 людей.

Когось ці методи обурюють, хтось вважає, що Україна перестраховується і це правильно. Щоб розібратись в ситуації, в рамках подкасту "Температура – нормальна" ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Юрієм Жигарєвим.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Навіщо вводити обмежувальні заходи?

Чому саме в Італії розповсюдження вірусу таке активне?

Що не так нині в Україні з діагностикою населення на COVID-19. Чи потрібна нам СЕС?

Ще раз про методи профілактики коронавірусу.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":