Лікар-інфекціоніст про карантин та розповсюдження COVID-19 в Україні

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Наталія БушковськаNataliia Bushkovska
П'ятниця, 13 березня 2020, 13:16

Ситуація із захворюванням COVID-19 весь час змінюється. З 12 березня в Україні оголосили 3-тижневий карантин. Він триватиме до 3 квітня.

Це означає, що діти будуть знаходитись на дистанційному навчанні, кінотеатри скасовують сеанси, заборонені всі заходи на понад 200 людей.

Когось ці методи обурюють, хтось вважає, що Україна перестраховується і це правильно. Щоб розібратись в ситуації, в рамках подкасту "Температура – нормальна" ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Юрієм Жигарєвим.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Навіщо вводити обмежувальні заходи?
  • Чому саме в Італії розповсюдження вірусу таке активне?
  • Що не так нині в Україні з діагностикою населення на COVID-19. Чи потрібна нам СЕС?
  • Ще раз про методи профілактики коронавірусу.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

Теми: коронавірус
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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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