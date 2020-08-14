Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Температура - нормальна!

Хто такі антивакцинатори та чому люди бояться щеплень?

Наталія Бушковська — П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:58

Будь-яка людина хоч раз читала холівари на тему вакцинації. А багато хто з нас брав в них участь.

Антивакцинаторський рух може спричинити серйозні проблеми для безпеки громадського здоров'я.

Тому дуже важливо зрозуміти, чому люди бояться вакцин? В які міфи вони вірять? Та як правильно вести бесіду з тим, хто проти щеплень.

Про все це розповідає педіатр Олексій Риков.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить кожної п’ятниці. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

P.S. В Україні існує сайт, де ви можете повідомляти про побічні реакції після щеплення та інших лікарських препаратів. Для цього перейдіть за посиланням.

Більше епізодів подкасту "Температура – нормальна":

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Тактична медицина та ваше здоров'я у війську. Говоримо про базу з бойовою медикинею
6 листопада 2023, 15:26 — Наталія Бушковська
Мобілізація або альтернативна реальність? Як держава (не)рекрутує до війська. Аудіоверсія
5 листопада 2023, 15:40 — Рустем Халілов, Михайло Кригель, Ольга Кириленко
Друзі Путіна на чолі Словаччини. Розбираємося в антиукраїнських заявах нового премʼєра Роберта Фіцо
4 листопада 2023, 14:07 — Олена Куренкова
Холодний душ від Залужного, снаряди від КНДР та запаси російських ракет — головне про війну за тиждень
2 листопада 2023, 17:28 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
На десятий рік війни українці все ще використовують російський софт. Які ризики і чи є альтернатива?
2 листопада 2023, 14:03 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
13 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
192 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
36 епізодів
Хроніки економіки
43 епізоди
УП. Вголос
35 епізодів
(не)Безпечна Країна
28 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
71 епізод
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів