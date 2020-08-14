Хто такі антивакцинатори та чому люди бояться щеплень?
Будь-яка людина хоч раз читала холівари на тему вакцинації. А багато хто з нас брав в них участь.
Антивакцинаторський рух може спричинити серйозні проблеми для безпеки громадського здоров'я.
Тому дуже важливо зрозуміти, чому люди бояться вакцин? В які міфи вони вірять? Та як правильно вести бесіду з тим, хто проти щеплень.
Про все це розповідає педіатр Олексій Риков.
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P.S. В Україні існує сайт, де ви можете повідомляти про побічні реакції після щеплення та інших лікарських препаратів. Для цього перейдіть за посиланням.
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Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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