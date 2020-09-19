Всі хвороби від нервів? Говоримо про психосоматику з неврологом Олександрою Щебет

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Наталія БушковськаNataliia Bushkovska
Субота, 19 вересня 2020, 16:07

Чи дійсно образа може викликати рак? А всі наші стреси та хвилювання проявлятись як хвороби? Все не так страшно, але й не так просто.

Можливо, ви чули про психосоматику – напрям у медицині та психології, що займається вивченням впливу психологічних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних (тілесних) захворювань.

Розбираємось, чи є психосоматиці місце в доказовій медицині, та як зрозуміти, що у вас болить: тіло чи душа?

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Всі хвороби від нервів? Говоримо про психосоматику з неврологом Олександрою Щебет
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