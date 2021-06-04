Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Температура - нормальна!

Боді-позитив: прийняття себе чи нехтування проблемою? Говоримо зі спікеркою боді-позитивного руху Анною Римаренко

Наталія Бушковська — П'ятниця, 4 червня 2021, 08:00

Боді-позитив — соціальна течія, яка вчить позитивному ставленню до свого тіла, його прийняттю та вільному самовираженню. Все починалось як течія, яка мала на меті допомогти людям, які зазнали травми тіла, прийняти свою нову зовнішність.

Проте наразі боді-позитив  почав частіше асоціюватись з тими, хто має зайву вагу, але вирішив перестати соромити себе за це і насолоджується життям, скільки б не важив. Опоненти боді-позитивного руху часто звинувачують таких людей в лінощах, пропаганді ожиріння та наругою над їхніми естетичними смаками.

Ми поговорили з психологом та спікеркою боді-позитивного руху в Україні Анною Римаренко про те, що таке боді-позитив, чи дійсно це про лінощі та як ця соціальна течія допоможе почуватися краще і психологічно, і фізично.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Spotify | Overcast | RSS

Нагадуємо, що подкаст розділено на 2 частини.

В першій частині ми говорили про боді-позитив с фітнес-тренеркою та лікарем дієтологом.

Переслухати його можна за посиланням.

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює
22 серпня 2023, 18:37 — Наталія Бушковська
“Культура - соціальний клей, який скріплює наше суспільство і робить його відмінним від інших”. Про культуру в українських масмедіях
21 серпня 2023, 17:48 — Костянтин Дорошенко
Як у Європі живуть діти підсанкційних російських олігархів? Розповідаємо на прикладі Алєксандра Пумпянського
21 серпня 2023, 10:53 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Як Україна просуває "формулу миру" і чи не примусять її домовлятись із Росією
19 серпня 2023, 19:21 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Бої за Роботине та Урожайне, ПВК "Еспаньйола" під Бахмутом і німецькі TAURUS — головне про війну за тиждень
18 серпня 2023, 18:54 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
8 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
181 епізод
Сафарі
9 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
27 епізодів
Хроніки економіки
32 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
20 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
79 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів