Мені боляче: розмовляємо про хронічний біль з неврологом

За даними 2016 року в США від хронічного болю страждає 20% дорослого населення.

І у 8% цей біль дуже серйозно впливає на повсякденне життя.

Статистика в Україні невідома. Можливо, й також через те, що хронічний біль й досі неправильно діагностують й надають цьому явищу міфічні діагнози типу судинно-вегетативної дистонії.

Разом з неврологом клініки R+ Олександрою Щебет ми поговорили про хронічний біль.

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Подкаст виходить за підтримки медичної клініки R+.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Що таке хронічний біль.

Як зрозуміти, що ви страждаєте саме на цей стан.

До яких спеціалістів варто звернутись в першу чергу.

Чому з хронічним болем не впоратись без психотерапії.

Які псевдодіагнози в Україні ставлять замість діагнозу "хронічний біль".

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