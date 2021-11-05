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Я вакцинувався. Що ж буде тепер з моїм ДНК? Говоримо про найбільші страхи щодо щеплення проти коронавірусу

Наталія Бушковська — П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:28

З введенням нових обмежень для тих, хто не встиг зробити щеплення, градус пристрастей про вакцинацію просто зашкалює. Дискусії між прихильниками та противниками щеплень втратили останні ознаки гуманності та цивілізованості, а старі фейки розповсюджують з новим ентузіазмом.

Ми всі прекрасно розуміємо, що люди наразі щепляться не тому, що бачать по пів тисячі смертей на день. Вони просто хочуть жити звичайним життям. 

І люди, яким наразі ввели першу дозу вакцини, щиро переживають, чи все буде з ними добре. "Чи буду я мати дітей", "Чи не зміниться моє ДНК", "Чи варто мені було щепитись, якщо я нещодавно перехворів", "А чи не помру я від вакцини за 2 роки"? 

Якщо в когось такі страхи викликають сміх, хтось щиро в це вірить і дуже сильно тривожиться.

Ми записали подкаст з лікарем-інфекціоністом, головою Національної технічної групи з питань імунізації Федором Лапієм і пройшлися по основних страхах українців, які стосуються вакцинації. 

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Про що говоримо?

Вакцини від коронавірусу змінюють моє ДНК. Ні, і Федір Лапій пояснить це на прикладі рецепту львівського сирника в кулінарній книзі

Чи зможу я мати дітей, якщо щеплюсь цією вакциною, Спойлер – так, тому краще не нехтувати методами контрацепції, якщо дитину не плануєте.

Ці вакцини й досі проходять етапи дослідження. Так, і будуть знаходитись на цьому етапі все наше життя, як і всі інші препарати. Детальніше – в подкасті.

А ще поговоримо про те, звідки виробникам відомо, що можна щепити вагітних, який ризик отримати анафілаксію після щеплення, чи можна щепити "алергікам" та де почитати про протипоказання до вакцинації.

А найголовніше знання – в самому кінці епізоду! 

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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