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Температура - нормальна!

Страшна-престрашна цвіль! Або що робити, коли гриби ростуть на ваших стінах

Наталія Бушковська — П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:53

Гриби, які вам точно не потрібні.

Але вони ростуть прямо на ваших стінах. Чи у ваших продуктах. Псують смак страви та можуть нашкодити здоров'ю. 

Якщо ви зустрічались з цвіллю на стінах та нерозумінням, що з нею робити, можливо, цей подкаст буде вам корисним.

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Ми поговорили з мікробіологом, кандидаткою біологічних наук Оленою Лівінською про:

  • Чому цвіль з'являється на наших стінах і що з цим робити.
  • Які матеріали не варто купувати, щоб не побачити гриби у себе на стіні.
  • Як пліснява може зашкодити здоров'ю. 
  • Чому сири з пліснявою безпечні, але не для всіх. 

А ще ми поговорили про страшну чорну плісняву, яка насправді не настільки страшна.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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