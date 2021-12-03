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Вуглеводи заважають стрункості? Зовсім ні й зараз ми пояснимо чому

Наталія Бушковська — П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:31

Боятись продуктів – модно! 

Люди боялись жирів, люди боялись глютену, тепер модно боятись вуглеводів. Ходять чутки, що в модних челенджах схуднення обмежують навіть споживання ягід. А фрукти взагалі бувають під табу в багатьох дієтах.

Проте Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що понад 50% нашої енергії ми повинні отримувати саме з вуглеводів.

І чи не буде шкідливим для нас наше чергове захоплення?

Про це ми поговорили з дієтологом Катериною Толстіковою.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому вуглеводи так нам потрібні? 
  • Чи можна їсти вуглеводи та скинути зайву вагу?
  • Як вуглеводи на ніч можуть покращити сон.
  • Звідки пішла мода уникати вуглеводи у своєму харчуванні?
  • І як відмова від вуглеводів може зіграти не на користь стрункості.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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