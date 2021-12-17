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Кето дієта та інтервальне голодування? Чи так корисні модні тренди в харчуванні. Бесіда з дієтологом

Наталія Бушковська — П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:44

Кето дієта та інтервальне голодування.

Ну хто не чув про такі підходи до харчування, які ніби то обіцяють нам покращення здоров'я, схуднення тощо.

Проте не всі модні нутриціологи кажуть, що Кето-дієта в першу чергу – лікувальна дієта, яка була розроблена для дітей з епілепсією. 

А бум інтервального голодування почався після того, як японський науковець отримав Нобелівську премію за вивчення процесів аутофагії (процес перетравлення клітиною власних органел). От тільки вивчав він цей процес не на людях. А на… дріжджах!

Отож, щоб не нашкодити собі, прослухайте нашу бесіду з лікарем-дієтологом Катериною Толстіковою.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Як працює кето та інтервальна дієти?
  • Кому протипоказані такі підходи в харчуванні?
  • Як вони можуть нашкодити?
  • На що звернути увагу, якщо вам хочеться спробувати такі програми харчування?

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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