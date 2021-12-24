Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Температура - нормальна!

Поганий та хороший хлопці, або що потрібно знати про холестерин. Бесіда з кардіологом

Наталія Бушковська — П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:41

Ну хто не чув про холестерин? Часто може видаватись, що це питання хвилює хіба людей за 60, або тих, хто має виражене ожиріння. Але насправді ознайомитись з цим питанням, а може і перевіритись на холестерин варто і молодим людям, а в деяких випадках – дітям.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

Що ви дізнаєтесь з нашої бесіди з кардіологом:

  • Що таке "хороший! та "поганий" холестерин?
  • Чим ми ризикуємо, якщо показники нашого холестерину не в нормі?
  • Як покращати показники холестерину? 
  • Кому потрібні препарати, а де достатньо змінити стиль життя.
  • В яких випадках на холестерин варто перевірити дитину;
  • Тато помер від інфаркту молодим? Привід поговорити з лікарем про холестерин.
  • Чому ми не можемо жити без холестерину.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

powered by lun.ua

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Поганий та хороший хлопці, або що потрібно знати про холестерин. Бесіда з кардіологом
24 грудня 2021, 17:41 — Наталія Бушковська
Донорство органів, перейменування Володимир-Волинського та ще дещо
20 грудня 2021, 17:24
Щоб бути ефективними у В2В-бізнесі, треба розуміти ключові потреби своїх клієнтів
18 грудня 2021, 20:06 — Федір Попадюк
Кето дієта та інтервальне голодування? Чи так корисні модні тренди в харчуванні. Бесіда з дієтологом
17 грудня 2021, 15:44 — Наталія Бушковська
Епізод 5 | Епоха Януковича | #укрдерждовгобуд
14 грудня 2021, 17:44
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
77 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
40 епізодів
#укрдерждовгобуд
5 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
57 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів