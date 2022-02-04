"Мене накриває від новин про війну". Говоримо, як впоратись з тривогою
Вже декілька місяців ми тривожно відстежуємо новини.
Попри всі події, продовжується життя і ми, як всі люди, також хвилюємось за здоров'я рідних, за робочі неприємності та побутові дрібниці.
Але іноді здається, що вся ця напруга – це вже занадто.
Що ми просто не можемо впоратись з нею.
З психологом Аллою Рожковою ми поговорили про те, як розпізнати тривогу, як впоратись з нею та як зробити її ефективною.
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому тривога – це далеко не завжди погано.
- Як відрізнити "ефективну тривогу" від "деструктивної тривоги".
- Які техніки допоможуть зібрати себе до купи, якщо вас "накрило".
- Що таке декатастрофізація, та як вона може допомогти впоратись з тривожністю.
- Як зрозуміти, що це не просто ситуативне хвилювання, а вже підозра на тривожний розлад.
- Вам здається, що ви спокійні, але це не так або нетипові прояви тривожності.
В подкасті згадувався тест на тривожність Бека.
Ви можете пройти його онлайн. Наприклад, тут.
УВАГА: цей тест може зорієнтувати вас про ваш стан. Це в жодному разі не є діагностикою. Генералізований тривожний розлад може встановити виключно лікар.
Слухайте також інші епізоди подкасту:
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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