Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Температура - нормальна!

Батьківство в умовах війни: як зрозуміти, що все робиш правильно. Розмова з психотерапевткою

Наталія Бушковська — Четвер, 19 травня 2022, 15:29

"Мама дізнається про смерть друга родини, а дитина підходить і питає: "Мам, мам, а можна морозиво"?, розповідає спостереження з життя жінок в Центрі біженців в Іспанії психотерапевтка Тася Осадча.

Ви можете виїхати в безпечне місце, але війна не покидає нас. Наші діти перелякано реагують на звук літака, ми погано спимо та занадто легко дратуємось.

Наш пригнічений емоційний стан зчитує дитина, а тати, які залишились в Україні, бояться, що діти їх просто забудуть. Ми поговорили з Тасею Осадчою про те, як дати цьому всьому раду.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Наскільки великі шанси, що наші діти знову стануть поколінням "недолюблених дітей"? Спойлер не такі вже і великі.
  • Що робити, якщо немає сил на дуркування та звичну рутину?
  • Я дозволяю занадто багато. Це може нашкодити дитині?
  • Я боюсь заплакати перед дитиною. Чи настільки це погано? 

Більше епізодів від "Температура – нормальна": 

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Воєнна зима 2.0: чи готова Україна? Говоримо з головою енергетичного комітету Ради Андрієм Герусом
26 жовтня 2023, 18:50 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Екошкіра, будматеріали та препарати від смертельних хвороб: чи достатньо ми знаємо про світ грибів
24 жовтня 2023, 18:33 — Дмитро Сімонов
24.02: Реконструкція. Епізод 4. Російське вторгнення: фронти, люди й міста
24 жовтня 2023, 13:47 — Роман Романюк, Федір Попадюк
"Основним рушієм російського ставлення до Криму був страх". Пам’яті Олекси Гайворонського
23 жовтня 2023, 17:01 — Костянтин Дорошенко
Місто, якого немає в новинах. 65 днів в Маріуполі фотографа Євгена Сосновського. Аудіоверсія
22 жовтня 2023, 14:57 — Михайло Кригель
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
13 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
190 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
34 епізоди
Хроніки економіки
42 епізоди
УП. Вголос
33 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
70 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів