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Що робити при ядерній небезпеці і які дії мають сенс? Говоримо з експертками

Наталія Бушковська — Вівторок, 23 серпня 2022, 14:57

Ядерна загроза стала реальною для України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та захоплення Запорізької АЕС. А після того, як Росія почала систематично обстрілювати ЗАЕС і влаштовувати різні провокації, рівень ядерної загрози виріс врази.   

Старий жарт "При ядерній небезпеці варто замотатись в простирадло та повзти в бік кладовища" — виник в радянські часи.І як багато що з того часу — не зовсім правда.

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Те, як вплине на вас ядерна катастрофа, залежить від багатьох факторів, які важко передбачити.

Наприклад:

  • як далеко ви знаходитесь від місця аварії?
  • які масштаби аварії?
  • яка потужність ядерної зброї (якщо її все ж таки застосують)?
  • куди дмухає вітер?

Тому є банальні правила, які в деяких (!) випадках можуть підвищити не лише ваші шанси на виживання, але й на довге життя. 

Про це ми і поговорили з радібіологинями Катериною Шавановою та Оленою Паренюк. 

Слухайте також епізод подкасту "Кляті питання" про те, що відбувається на Запорізькій АЕС та наскільки великий ризик її пошкодження: 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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