Ваш зір занадто цінний, щоб вірити дезінформації про здоров'я очей. Розмова з офтальмологом

Наскільки якість нашого життя залежить від якості нашого зору, розумієш, тільки коли зір починає псуватись.

Попри розвиток медицини та науки, на побутовому рівні, ми й досі віримо в міфи щодо здоров'я наших очей. Деякі з цих міфів можуть серйозно нашкодити.

Наприклад, деякі люди і досі вважають, що не варто одягати дітям окуляри, нібито це лише погіршить їхній зір.

Лікарка-офтальмолог Леся Лисиця каже, що це не тільки не відповідає дійсності, але й навпаки призводить до погіршення зору, а ще є причиною того, що діти гірше вчаться в школі, почуваються менш впевнено, а іноді навіть не розуміють повною мірою, як виглядає обличчя матері.

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В цьому подкасті ми також обговорили таке:

чому морква та чорниця - це корисно, але не лікує вашу короткозорість;

чому найкраща гімнастика для очей - прогулянка в парку?

чому книжка та гаджет за певних умов можуть бути однаково шкідливими для ваших очей?

як часто діти потребують огляду офтальмолога?

чи потрібна вам лазерна корекція зору і наскільки безпечна ця процедура?

чи високий рівень міопії означає, що жінка не може народити дитину фізіологічно? (спойлер - ні);

як фотографування дітей зі спалахом допоможе діагностувати онкологічне захворювання очей.

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