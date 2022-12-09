Зима вже тут або чому нам в цей час так кепсько? Розмова з біологинею

Для багатьох людей і в мирні часи зима була не найлегшим випробуванням.

Є ті, кому перенести холод та темряву важче, ніж іншим.

Атаки Росії на нашу інфраструктуру лише ускладнили цей час.

Про те, як спробувати знайти свої методи боротьби з викликами холодів ми поговорили з науковицею та науковою журналісткою Даркою Озерною.

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З цієї розмови ви дізнаєтесь: