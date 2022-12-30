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Температура - нормальна!

Все, що треба знати про грип цього сезону. Подкаст з інфекціоністом

Наталія Бушковська — П'ятниця, 30 грудня 2022, 11:45

Для деяких, сезон грипу, як для комунальних служб сніг – приходить неочікувано. Поки що рано казати про епідемію, але захворюваність на ГРВІ та грип зростає.

І, можливо, хтось з ваших знайомих вже жалівся на високу температуру, яку важко збити.

Що варто знати про грип цього сезону? Про це ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Євгеном Щербиною.

Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • які симптоми є характерними для грипу цього сезону;
  • які ще віруси дещо "розбушувались" з настанням холодів;
  • чому наразі люди помічають, що важче переносять ГРВІ, ніж протягом минулих сезонів;
  • що варто знати про тести на грип;
  • чи існують ліки проти грипу?
  • чому вам варто щепитись, якщо ви досі не наважились.

*А ще ми бонусом озвучили, які вакцини вкрай важливі, якщо ви незабаром маєте відправитись в армію.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

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