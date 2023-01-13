Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура - нормальна!

Чи впливає на стан шкіри стан нашого шлунку? І якщо так, то як?

Наталія Бушковська — П'ятниця, 13 січня 2023, 13:09

"Треба лікувати шлунок. Той висип не просто так!"; "То всьо глисти!"; "Почисть печінку та прищі минуть"; "Просто треба дієту".

Якщо ви таке чули, то велика ймовірність, що ви отримали хибну інформацію про зв'язок шлунково-кишкового тракту та шкірних станів. 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чи потребує акне дієти?
  • Чи має сенс чистити печінку?
  • Чи винні глисти в атопічному дерматиті?
  • Коли висипи на шкірі — це дійсно ознака того, що варто звернути увагу на здоров'я шлунка, печінки тощо.

Про це ми поговорили з педіатром та дитячим дерматологом Тетяною Куліковою та педіатром, гастроентерологом Анною Гіленко.

Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти

Реклама:

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

Реклама:
Природа на екрані. Що заважає розвиватися в Україні документальному кіно про довкілля
8 серпня 2023, 19:31 — Дмитро Сімонов
“Національний музей Голодомору - не про жертви і вбивства, це музей про незламність, стійкість та гідність українців”, - Леся Гасиджак
7 серпня 2023, 17:11 — Костянтин Дорошенко
Коли міжнародне право покарає Росію за розв'язану проти України війну
5 серпня 2023, 16:12 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Дрони в Криму, Новоросійську і Москві, підрив Чонгарського мосту та провокації "Вагнера" в Білорусі – головне про війну за тиждень
4 серпня 2023, 17:38 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки?
3 серпня 2023, 17:22 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
8 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
179 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 епізодів
Хроніки економіки
30 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
77 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів