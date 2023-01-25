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Температура - нормальна!

Небулайзер або інгаляція? Подкаст про те, чому вони вам скоріш за все непотрібні

Середа, 25 січня 2023, 18:50

Фото маленької дівчинки, яка приїхала на АЗС, щоб зарядити свій небулайзер – просто розриває серце.

Хворі діти мають бути вдома, в теплі, а не на автозаправці серед скупчення людей.

Проте цей випадок може бути приводом також і поговорити про те, що в Україні часто зловживають використанням інгаляцій та небулайзерів. 

І виписують їх не тільки, коли це неефективно, але й коли це може зашкодити.

Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • В яких випадках доцільно використовувати небулайзер?
  • Які ліки можна використовувати для небулайзера (спойлер, їх дуже мало);
  • В яких випадках небулайзер не потрібен;
  • Що в жодному разі не можна використовувати як ліки для інгаляцій.

Про це і не лише ми поговорили з педіаторкою Лідією Бабич.

Температура - нормальна!

Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та на інших платформах

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