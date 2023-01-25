Небулайзер або інгаляція? Подкаст про те, чому вони вам скоріш за все не потрібні
Середа, 25 січня 2023, 17:50
Фото маленької дівчинки, яка приїхала на АЗС, щоб зарядити свій небулайзер – просто розриває серце.
Хворі діти мають бути вдома, в теплі, а не на автозаправці серед скупчення людей.
Проте цей випадок може бути приводом також і поговорити про те, що в Україні часто зловживають використанням інгаляцій та небулайзерів.
І виписують їх не тільки, коли це неефективно, але й коли це може зашкодити.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- В яких випадках доцільно використовувати небулайзер?
- Які ліки можна використовувати для небулайзера (спойлер, їх дуже мало);
- В яких випадках небулайзер не потрібен;
- Що в жодному разі не можна використовувати як ліки для інгаляцій.
Про це і не лише ми поговорили з педіаторкою Лідією Бабич.
Температура - нормальна!
Подкаст від УП. Життя про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.
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