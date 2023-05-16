Як гриби годують, лікують та вбивають нас? Подкаст із біологом Олексієм Коваленком
"Не можу не думати про те, як люди раніше знайомили з грибами методом проб та помилок. Ось цей смакує як яловичина, це вбив того хлопця відразу, а завдяки цьому я бачив Бога 3 тижні".
Це цитата-переклад одного англомовного мема, який гуляв мережею.
Ми не можемо знати, чи дійсно люди знайомились з грибами "методом наукового тику", але те, що гриби впливали на розвиток людства — ми знаємо напевно.
Ба більше! Багато в чому гриби створювали цю планету.
Тож пропонуємо подивитись на це царство не лише як на продукт, який потушкувати в сметані.
Для цього ми поговорили про гриби з біологом, автором книги "Планета грибів" Олексієм Коваленком.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- як гриби допомагали творити нашу планету;
- чим вони корисні;
- чи можна стати експертом в грибах та які ризики це несе;
- чи замінять гриби м'ясо в майбутньому;
- як гриб може перетворити живу істоту на зомбі;
- чи можуть грибки спричинити наступну пандемію? (спойлер — цілком).
Що згадувалось в подкасті:
Детальніше про книгу "Планета грибів"
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