Як війна впливає на поширення інфекцій в Україні - розмова з інфекціоністом
Війна відвернула нас від питання інфекційних захворювань.
Проте саме війна — це час, коли ризики поширення цих захворювань — дуже високі.
І ми не лише про коронавірус. Адже за понад рік повномасштабного вторгнення ми пережили багато трагічних подій, які сприяють поширенню інфекцій:
ми проводили час в переповнених евакуаційних потягах та укриттях;
вчорашні цивільні стали воїнами та почали перебувати в окопах, казармах тощо;
наші міста стирають з обличчя землі разом з інфраструктурою, але там продовжують жити люди.
Отож ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Федором Лапієм про те, що ж там у нас з інфекційними захворюваннями.
Якщо коротко: не все добре.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
яка ситуація в країні з туберкульозом, кором та коронавірусом;
чим важливо щепитись військовим та цивільним;
чому падає охоплення вакцинацією;
чому чутки про холеру в Маріуполі — фейк
Температура - нормальна!
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