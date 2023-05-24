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Температура - нормальна!

Як війна впливає на поширення інфекцій в Україні - розмова з інфекціоністом

Наталія Бушковська — Середа, 24 травня 2023, 17:17

Війна відвернула нас від питання інфекційних захворювань.

Проте саме війна — це час, коли ризики поширення цих захворювань — дуже високі.

І ми не лише про коронавірус. Адже за понад рік повномасштабного вторгнення ми пережили багато трагічних подій, які сприяють поширенню інфекцій:

ми проводили час в переповнених евакуаційних потягах та укриттях;
вчорашні цивільні стали воїнами та почали перебувати в окопах, казармах тощо;
наші міста стирають з обличчя землі разом з інфраструктурою, але там продовжують жити люди.
Отож ми поговорили з лікарем-інфекціоністом Федором Лапієм про те, що ж там у нас з інфекційними захворюваннями.

Якщо коротко: не все добре.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

яка ситуація в країні з туберкульозом, кором та коронавірусом;
чим важливо щепитись військовим та цивільним;
чому падає охоплення вакцинацією;
чому чутки про холеру в Маріуполі — фейк

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Як війна впливає на поширення інфекцій в Україні - розмова з інфекціоністом
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