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На основі негативного ПЛР-тесту з лабораторії "Нова діагностика" можна згенерувати COVID-сертифікат у Дії

За підтримки "Нова діагностика" — Четвер, 2 грудня 2021, 16:00

COVID-сертифікат можна підтягнути в застосунку Дія на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого в лабораторії "Нова Діагностика". Тест коштує 599 грн та діє 72 години з моменту здачі.

Деталі за посиланням.

 
Лаборатория "Нова діагностика"

Як згенерувати COVID-сертифікат?

  1. Авторизуйтесь у Дії зручним способом або встановіть її з App Store, Google Play, AppGallery чи за посиланням.
  2. На головному екрані натисніть "Додати COVID-сертифікат" або в послугах виберіть "COVID-сертифікат" та натисніть "Почати"
  3. Серед типів сертифікатів виберіть "COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту"
  4. Надайте згоду на передачу медичних даних та натисніть "Отримати сертифікат", без цієї інформації сертифікат не з’явиться в застосунку
  5. Після цього сертифікат стане в ряд з іншими цифровими документами. Дані захищені й підтягнуться автоматично. Процес займе кілька хвилин. Усе швидко та зручно.
 
unsplash
 
unsplash

Важливо: щоб уникнути черг, запишіться на ПЛР-тестування через гарячу лінію 0-800-312-112 (цілодобово, дзвінки в межах України безоплатні).

Відділення лабораторії "Нова Діагностика" цілодобові й доступні в містах: Київ, Біла Церква, Вишневе, Вінниця, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон та Яремче.

Адреси відділень та графік роботи уточнюйте за телефоном 0-800-312-112 (цілодобово, дзвінки в межах України безоплатні) або дивіться на сайті.

Ліцензія МОЗ України №АЕ-638144.

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