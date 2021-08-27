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Украинская правда
Основана Георгием Гонгадзе в 2000 году
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Война в Украине. День 12. Суммарные ориентировочые потери противника
> 11000
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Московской Руси уже нет – а Киевской уже не будет
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историк, публицист, профессор УКУ, член Несторовской группы
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писатель, член Украинского ПЕН
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Політичний оглядач, журналіст
Спецпроекты
Пять четыре восемь. Законопроект, призванный побороть нетерпимость
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Отец Патрик Дебуа: Бог не спросит тебя, что сделал Путин или Макрон. Он спросит, что ты сделал
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