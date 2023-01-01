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Война в Украине. Суммарные ориентировочные потери противника на 666 день.
~350270
+1080
В личном составе
324
Самолетов
324
Вертолетов
5828
+14
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"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, усыновившей 12-летнего мальчика из интерната
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соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"
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владелец юридической компании "Правовая Константа"
Почему провалить годовую стратегию на 80% – это еще не приговор. Секреты стратегического планирования
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