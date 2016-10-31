Ярмарка тщеславия в декларациях. Реакция соцсетей

В социальных сетях не утихают споры и возмущения. Общественность резко негативно отреагировала на продемонстрированную чиновниками и депутатами роскошь. Некоторые, наоборот, считают факт декларирования большим шагом вперед.

Вместе с тем, огромная масса народных избранников, наверняка сейчас заняты тем, что уже несколько дней сидят в интернете, мониторя, что и кто написал по их поводу.

С целью упростить декларантам жизнь, мы собрали в одном месте, кто и что думает по поводу их храмов, мощей и огромного количества наличных средств.