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Ярмарка тщеславия в декларациях. Реакция соцсетей

Украинская правда — Понедельник, 31 октября 2016, 12:16
Ярмарка тщеславия в декларациях. Реакция соцсетей

В социальных сетях не утихают споры и возмущения. Общественность резко негативно отреагировала на продемонстрированную чиновниками и депутатами роскошь. Некоторые, наоборот, считают факт декларирования большим шагом вперед.

Вместе с тем, огромная масса народных избранников, наверняка сейчас заняты тем, что уже несколько дней сидят в интернете, мониторя, что и кто написал по их поводу.

С целью упростить декларантам жизнь, мы собрали в одном месте, кто и что думает по поводу их храмов, мощей и огромного количества наличных средств. 

Темы: декларациисоцсети
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