15 листопада, згідно анонсів опозиції, мало стати Судним днем для діючої влади. Натомість перетворилося на фальш-старт акцій протесту.

В Києві розпочалися мітинги, які опозиція почала анонсувати ще наприкінці жовтня, і до яких ретельно готувалася влада.

Вже о 9 ранку вівторка співробітники Національної поліції перекрили кілька вулиць в центрі Києва, а саме – Інститутську, Грушевського і Хрещатик. А також огородили клаптик дороги біля будівлі Національного банку парканами та металошукачами.

Цього дня мітинги можна було умовно поділити на три локації – площа Конституції біля Ради, вулиця Грушевського та простір біля будівлі Нацбанку, де відбувалося одразу два мітинги.

Один з них організувала партія колишніх депутатів від "Опозиційного блоку" Вадима Рабіновича та Євгена Мураєва "За життя", а інший – партія "5.10" Геннадія Балашова.

Прапорів "Батьківщини" під час мітингів не спостерігалось, хоча партія Юлії Тимошенко активно підтримує "ошуканих владою вкладників" та останній місяць педалює "тарифну" тему.

"Я мільйонер, я цього не приховую. Але ви думаєте, що мені зручно їздити на своєму Mercedes і дивитися, як бідно живе народ?" – говорив у мікрофон Балашов.

Політик-бізнесмен звертався приблизно до 150-200 людей похилого віку, які не дуже уважно його слухали.

Ще приблизно скільки ж стояло біля сусідньої сцени "За життя".

Кореспондент УП уважно спостерігав за протестуючими – це і люди похилого віку, і люди, схожі на безробітних, і люди, котрі прийшли на акцію напідпитку.

Напередодні у соціальних мережах з'явилися повідомлення про збір масовки на акції протесту. Якщо вірити їх змісту, то на цьому можна було заробити близько 130 гривень. Зрештою, журналістам "Радіо Свобода" вдалося зафіксувати факт розрахунку з протестуючими.

Мітинги 15 листопада були недовгими, ще коротшими вони були 16 листопада.

РОМАН КРАВЕЦЬ, УП

Роман Кравець, УП

РОМАН КРАВЕЦЬ, УП

У середу зранку ті самі обличчя зібралися під Національним банком і вимагали "долар по 8 гривень". А до обідньої пори "шатунів" під НБУ вже не було.

Наступну хвилю протесту опозиція анонсує на 21 листопада – у річницю Революції Гідності.

Водночас в СБУ впевнені – акції протесту і вимога дострокових виборів – усе це частина плану "Шатун", що розроблений в Росії, з дестабілізації ситуації в нашій країні. Окремі політичні сили дійсно зацікавлені в дострокових парламентських виборах. І "Батьківщина" – одна з них.

Детальніше про плани Юлії Тимошенко і події на вулиці і Раді – у матеріалі "Української правди".

Імпічмент через Шухевича

У вівторок 15 листопада поки на київських засніжених вулицях мітингували, у парламенті теж розгорталися свої пристрасті.

Зранку депутати й голови фракцій, як завжди, по черзі записувалися на виступи. З трибуни говорили і представники влади, і опозиції.

Одним із останніх слово з трибуни взяв голова фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко, який розкритикував лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко через те, що вона на усіх ефірах записує виключно в свої досягнення продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Тимошенко на критику не відповіла, відмовившись виступити від "Батьківщини".

Натомість за кілька секунд на Ляшка очікував сюрприз.

Спікер парламенту Андрій Парубій надав слово нардепу від РПЛ Юрію Шухевичу. Але – як представнику фракції "Батьківщина". Поки той йшов до трибуни, у супроводженні нардепа від "Батьківщини" Сергія Євтушка, Ляшко занервував і разом із кількома іншими депутатами його фракції швидко покрокував слідом до трибуни.

"Андрію, що ви робите?! – почав Ляшко, звертаючись до Парубія. – Це маніпуляція. Юрій Романович не може виступати від "Батьківщини"!"

"Я не від "Батьківщини", вона передала…", – наполягав Шухевич.

"Юрій Романович, не давайте розколювати фракцію", – продовжував Ляшко.

За кілька секунд в Ляшко попросив Парубія оголосити перерву, і звернувся вже до Юлії Тимошенко.

"Те, що ви робите, Юля, це нечесно, – вигукнув він з трибуни. – Я не виводжу ваших депутатів від нашої фракції".

Ляшку вдалося уникнути виступу Шухевича, оскільки його фракція разом з "Народним фронтом" усно попросили Парубія про перерву.

Згодом Ляшко розповів журналістам, що Шухевича хотіли примусити ініціювати початок процедури про імпічмент президента і створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування його дій.

"Те, що ви робите, Юля, це нечесно", – вигукнув з трибуни Ляшко nahnews.org

Трохи пізніше Ляшко заявив, що на Шухевича готують замах і хочуть зробити з нього сакральну жертву.

Тимошенко спростовувала закиди Ляшка в кулуарах. За її словами, Шухевич попросив передати йому слово, а деталі його виступу фракція не обговорювала.

"Ми не мали можливості говорити про деталі його тексту. Він просто попросив дати йому три хвилини. Що стосується питання і розмови про імпічмент президента, я вважаю, що цей президент заробив вже на п'ять імпічментів", – наголосила Тимошенко.

Ситуація з можливістю заяви Шухевича щодо імпічменту Порошенка виникла не просто так, впевнений один із депутатів, близький до Порошенка.

"Юлі може допомогти нардеп від "Волі народу" Олександр Онищенко, котрий зараз перебуває в Лондоні. Тему імпічменту, що її мав зачитати Шухевич – це Юля під Онищенка розкачує, бо він має на Петра багато інформації, яку поступово буде зливати", – розповів УП один із депутатів, близький до Порошенка.

Таким чином до вимог "ошуканих вкладників" і тарифних вимог могла б додатися і політична вимога, а саме – імпічменту Порошенка.

Розкачати за будь-яку ціну

Ще наприкінці вересня "Українська правда" підготувала великий матеріал про те, як Тимошенко планує домагатися ключової мети – дострокових парламентських виборів.

У цих прагненнях вона не самотня.

Таку ж саму мету собі ставить фракція "Опозиційного блоку", один із лідерів якої, Олександр Вілкул, вже заявив про початок мирного протестного руху в усіх регіонах країни.

Віднедавна мету дострокових парламентських виборів переслідує й колишній президент Грузії Михеіл Саакашвілі, який 7 листопада оголосив про відставку з посади голови Одеської ОДА й обрушився на Порошенка з нищівною критикою.

Хоча на питання про співробітництво з Тимошенко, Саакашвілі кілька разів коротко відповідав: "Ні!" – проте, критикуючи майже усіх в Україні, поки що жодного разу не вдавався до критики лідерки "Батьківщини".

Восени співрозмовник УП у близькому оточенні президента запевняв, що ще у липні вперше відбулась зустріч Тимошенко й одного з лідерів "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, яка поклала початок спільній роботі по достроковим парламентським виборам. З того часу, за його словами, таких зустрічей було ще кілька.

У публічних виступах Тимошенко спростовує можливість співпраці з "Опозиційним блоком" і кумом російського президента Володимира Путіна Віктором Медведчуком, який очолює рух "Український вибір".

Вперше про це почали говорити кілька місяців тому, після промовистого голосування у ВР, коли лише сім депутатів фракції "Батьківщина" проголосували за постанову про невизнання легітимності виборів у анексованому Криму і усього складу Держдуми РФ сьомого скликання, а сама Тимошенко взагалі була відсутня в залі.

"Це була штанга, ми не думали, що постанову поставлять на голосування", – переконував тоді УП один із депутатів від "Батьківщини".

"Коли закидають "Батьківщині", що ми працюємо з "Опоблоком", подивіться на голосування – голосує БПП, фракція Яценюка, "Опозиційний блок" і законопроекти приймаються разом. Хочу нагадати, що "Опозиційний блок "– це наступники Партії регіонів. Саме ця партія кидала мене і моїх однодумців за грати. Як ми можемо з ними співпрацювати?!" – обурилася вчора Тимошенко, і ще раз категорично спростувала співпрацю з Віктором Медведчуком.

Критикуючи майже усіх в Україні, Саакашвілі поки що жодного разу не вдавався до критики лідерки "Батьківщини" Wiktor Dabkowski/Zuma/ Globallookpress.com

Проте, за даними УП, ранком вівторка в бізнес-центрі "Парус" зібралися депутати від "Опозиційного блоку". Близько години виступав Борис Колесніков, тіньовий прем'єр-міністр опозиційного уряду, наближений до олігарха Ріната Ахметова, а також Юрій Бойко, котрий у фракції "Опоблоку" входить до групи Фірташа-Льовочкіна.

Під час виступу Колесніков наполягав, що наразі партії не варто підключатися до протестних акцій та відкласти це до весни. І в нинішніх акціях протесту представники "Опоблоку" участі не братимуть.

Зміст цього виступу збігається з інформацією, що трохи раніше отримала УП.

Співрозмовники УП в Опозиційному блоці стверджують, що наразі групам Ахметова і Фірташа-Льовочкіна вдається уникати конфліктів, і між ними є порозуміння.

По-друге, з Тимошенко дійсно триває діалог, і спільна мета – дострокові парламентські вибори. Але в Опоблоці вважають, що розхитування ситуації наразі є політично небезпечним.

Навіщо Опоблоку діалог з Тимошенко?

За словами одного зі співрозмовників УП в цій партії, за їх підрахунками у разі проведення дострокових парламентських виборів в Україні, Опоблок може розраховувати на 25% голосів без участі окупованої частини Донбасу. Приблизно на стільки ж, за прогнозами Опоблоку можуть розраховувати і в партії Тимошенко. Тоді як БПП прогнозують близько 15%.

Хоча подібні прогнози виглядають дещо скептично, у разі дострокових парламентських виборів "Батьківщина" і "Опозиційний блок" можуть отримати більше, ніж під час дострокових парламентських виборів 2014 року.

Таким чином можливо БПП доведеться формувати коаліцію далеко не з НФ, як це є зараз, а з "Батьківщиною".

Адже партія Тимошенко, за даними останніх соціологічних опитувань групи "Рейтинг", станом на жовтень має 13% підтримки серед тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати. Для порівняння – за результатами парламентських виборів 2014 року "Батьківщина" набрала 5,68%, отримавши найменшу фракцію в парламенті – в 19 депутатів.

Що ж стосується "Опозиційного блоку", то, за словами співрозмовника УП, у разі дострокових виборів і більшої фракції в парламенті, ніж є зараз, вони також можуть заявити про готовність брати участь у формуванні коаліції та уряду, а також вимагати зміни Конституції в частині форми правління з парламентсько-президентської на парламентську. Причому через референдум. Тож за таких умов президент стає номінальною фігурою, тоді як ключовою – парламент.

Але щоб реалізувати подібний план, потрібні дії.

Тож іще 31 жовтня, під час погоджувальної ради в парламенті Тимошенко заявила, що підтримує ошуканих вкладників і проведення всеукраїнської акції протесту 15 листопада, якщо влада не виконає вимогу їх ультиматуму – відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої.

"Тарута цілком підтримує Юлю у цих мітингах", – сказав УП один із близьких до Порошенка депутатів real-vin.com

У цьому її підтримав позафракційний нардеп Сергій Тарута, який поширював брошуру під назвою "Загроза економічній безпеці" перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні, яка проводилася з 6 по 10 жовтня.

"Тарута цілком підтримує Юлю у цих мітингах", – сказав УП один із близьких до Порошенка депутатів.

Хоча у вівторок мітинги мало нагадували бунт народу.

Очікувалося, що серйозні заворушення почнуться 17 листопада, коли до акцій протесту мали приєднатися представники профспілок з усіх регіонів країни.

Ще наприкінці вересня Тимошенко намагалася отримати контроль над найбільшим профспілковим об’єднанням країни – Федерацією профспілок України. Депутат її фракції Вадим Івченко претендував на те, щоб стати представником ФПУ в парламенті, але під час засідання президіуму ФПУ представником обрали нардепа від БПП Сергія Капліна.

Ще на початку жовтня Каплін анонсував масштабні акції протесту представників ФПУ біля Ради, але 16 листопада заявив, що акції перенесли на наступний пленарний тиждень.

Також ввечері 16 листопада Андрій Парубій провів зустріч з головою ФПУ Григорієм Осовим.

"За підсумками зустрічі Осовий заявив, що у четвер профспілки не вийдуть на акції протесту, аби не ставати об’єктом політичних маніпуляцій. При цьому голова ФПУ наголосив, що профспілки не відмовляються від своїх намірів і вийдуть на акції на початку грудня", - повідомили у парламенті.

Тож великий мітинг, запланований на 17 листопада, поки що також провалився.

Поки над стараннями лідерки "Батьківщини" в БПП лише посміюються, але готуються відбивати атаки. У вівторок парламент ухвалив президентський законопроект про захист вкладників, котрий передбачає виплату вкладників компенсації їх вкладів, тож тепер немає формального приводу продовжувати акції протесту з цього приводу.

"Ви бачили її мітинг… Зараз реально відбивати немає що. Але в цій ситуації ми можемо захищатися тим, що просто будемо показувати, що ці всі протести - це російська історія", – говорить один із нардепів, близький до Порошенка.

За даними УП в питаннях протидії Тимошенко в АП працює окрема група, завдання якої – підкреслювати проросійську позицію Тимошенко і її можливу співпрацю з Віктором Медведчуком і його людьми.

Наприклад, і те, що Львівську обласну партійну організацію "Батьківщини" очолив Михайло Цимбалюк, колишній член ПР і партії СДПУ (о).

Поки що в запасі у Тимошенко залишається 21 листопада – третя річниця Революції Гідності. Саме в цей день правоохоронці насправді очікують найбільших протестів і провокацій.

За інформацією УП, цього дня основними претензіями протестуючих будуть невиконані обіцянки влади щодо безвізового режиму.

Роман Кравець, Марія Жартовська, УП