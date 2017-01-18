Волонтер: Из-за контрабанды в АТО убивают людей, зарабатывают на ней военные

Днями в "Українській правді" був опублікований матеріал журналіста Олексія Бобровникова, який через погрози змушений був виїхати з України.

Довгий час журналіст займався розслідуванням обставин вбивства Андрія Галущенка (позивний "Ендрю"), який входив до мобільної групи по боротьбі з незаконною торгівлею з окупованими територіями. Галущенка розстріляли у вересні 2015-го поблизу міста Щастя на Луганщині.

За даними Бобровникова, до вбивства "Ендрю" можуть бути причетні українські військовослужбовці з 92 бригади. Через це та інші розслідування нелегальної торгівлі в АТО журналісту неодноразово погрожували.

Місяць тому Бобровников вирішив залишити країну через серйозні побоювання за власне життя.

Він не єдиний, кого залякують вбивством, аби тільки "не ліз у справи з контрабасом". Про це "Українській правді " розповів волонтер Родіон Шовкошитний. Він 11 місяців працював у складі мобільної групи, яка в зоні АТО виявляла нелегальних торгівців, які перевозили товар через лінію розмежування. Кілька разів з групою працював журналіст Бобровников.

У розмові з УП Шовкошитний каже, що через "контрабас" (контрабанда, так називають незаконну торгівлю з окупованими територіями – УП) могли вбити декількох людей. Також волонтер розповідає про схеми, за якими нелегально возили товар на окуповану територію, та історії, як мобільні групи затримували цих "підприємців".

За словами Шовкошитного, контрабасом опікуються окремі працівники СБУ, Антитерористичного центру, фіскальної служби та військовослужбовці. І хоча незаконна торгівля явище поширене, покарання понесли лише одиниці.

Родіон Шовкошитний (зліва): Є певний ряд вбивств, які пов'язані з історією з контрабандою ФБ-сторінки Родіона Шовкошитного

МЕНІ ТА ІНШИМ ЧЛЕНАМ МОБІЛЬНОЇ ГРУПИ ПОГРОЗИ НАДХОДИЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ЗОНІ АТО

Журналіст Олексій Бобровников проводив своє розслідування, займався Луганською областю, кілька разів працював з нашою мобільною групою.

Одного разу ми запланували засідку, і Бобровников поїхав з нами.

Тоді ми затримали, серед іншого, машину з наркомісткими препаратами. Олексій зробив з цього сюжет. І там був момент, як нам погрожував вбивством ротний з 15-го батальйону 58-ї бригади.

Є певний ряд вбивств, нібито випадкових смертей людей, які пов'язані з історією з контрабандою. Від рядових виконавців-пішаків до високих фігур.

Ці вбивства були як в районі проведення АТО, так і в інших куточках України.

В АТО це списували на диверсійно-розвідувальні групи ворога, обстріли або ще щось. Є люди, які загинули через те, що не бажали закривати очі на те, що відбувається у їхній роті, батальйоні, бригаді.

Таких вбивств – не одиниці.

Окрім вбивства "Ендрю", найвідоміша справа – це айдарівець Дмитро Шабрацький. В "Айдарі" була рота Радченка (позивний – "Рубєж"). "Рубєж" – це людина Юрія Бойка (народний депутат "Опозиційного блоку", – УП), який пішов в "Айдар" захищати власність Бойка у Луганській області. Це й уся його війна.

Мені та іншим членам мобільної групи погрози надходили безпосередньо в зоні АТО.

Ми приїжджаємо на лінію розмежування, нульові блокпости, і солдати починають: ми вас не пропустимо, це наша територія. Доходило до пострілів над машиною. Це при тому, що до всіх було доведено, що таке "мобільні групи", які створили за наказом президента.

Але чомусь кожен комбриг вважає себе маленьким королем тої території, на якій стоїть його бригада.

Комбриги вимагали, щоб ми попереджали їх, куди наша мобільна група планує їхати: "Пацани, проблем не буде, тільки попереджайте".

Не можна казати, що усі бригади ЗСУ з передової так чи інакше пов'язані з контрабандою. Узагальнювати у жодному випадку не можна.

Ми можемо казати про хлопців з такої-то роти такого батальйону, які стоять на такому-то шляху.

З одної бригади одна рота може стояти на опорному пункті – і в них буде конкретна війна. А інша рота цієї бригади може стояти поблизу на дорозі, яка сполучає з окупованою територією. І через цю роту буде йти контрабас.

Сьогоднішній командувач луганським напрямком В'ячеслав Лещинський (екс-командир 28 бригади – УП) у 2015-му навіть фермерів даниною обкладав. Так і казав: хочете землю обробляти – платіть.

Є заяви відповідні про це. Це передавалося до військової прокуратури. Але на рівні місцевої військової прокуратури все помирало.

Наразі на Лещинського жодної справи не відкрито.

Тюремне ув'язнення отримав командир батальйону 28-ї бригади (Володимир Пушкар, позивний "Туча", 21 вересня 2015 року СБУ затримала його за підозрою отримання хабаря, – УП). Йому пропонували піти на угоду зі слідством, здати вищих організаторів контрабанди, він відмовився.

Там були ухвали ще по кільком офіцерам. А Лещинський вийшов сухим з води.

При тому, що він зухвало займався контрабандою. Після затримання караванів з контрабасом Лещинський особисто приїжджав на місце "вирішувати питання".

Саме через таку його діяльність і створилися зведені мобільні групи. Він "праотець".

Був один комбриг 53-ї бригади, який нам допоміг. Ми взяли його з собою після інциденту, коли солдати ледь не постріляли наших людей з мобільної групи. Цей комбриг не вірив нам, що така історія сталася.

Тоді ми запропонували поїхати йому з нами – але в балаклаві.

І ось на блокпосту до нас виходить військовослужбовець, який раніше погрожував розстрілом. І починає: "Я попереджав, що вам буде..." Після цього виходить комбриг, знімає балаклаву – і починає крити матом. Ротний з переляку сховався. Ранком комбриг з ними ще раз "поспілкувався".

І це був останній конфлікт з цими хлопцями.

2015 рік. Затримання працівників МВС, які були пов'язані з контрабандою. Домовлятися приїхав міліцейський начальник З ФБ-СТОРІНКИ РОДІОНА ШОВКОШИТНОГО

ГОЛОВНІ ЗАПИТАННЯ ПОТРІБНО АДРЕСУВАТИ АТЦ

Як взагалі довести причетність когось з вищого керівництва до контрабасу?

Потрібно документувати факт отримання грошей. Я не працівник правоохоронних органів, не можу справу завести, не можу отримати технічні засоби, щоб прослухати якогось СБУшника з готелю "Краматорськ", з Антитерористичного центру.

А всі нитки йдуть туди – до готелю "Краматорськ" (у цьому готелі в місті Краматорськ базуються співробітники антитерористичного центру СБУ – УП).

Треба дивитися на тих, хто ухвалює рішення. Фіскал може виписати протокол за контрабанду, а може не виписати. Той же АТЦ, який регулює наказ №415, яким регламентується рух товарів через лінію розмежування.

Якщо є велика компанія, яка хоче системно поставляти контрабас на окуповані території, то є сенс розмовляти не з людиною на блокпосту, а "вирішити питання" цілеспрямовано з тим, хто приймає рішення по всім блокпостам на маршруті. Тому головні запитання потрібно адресувати АТЦ.

Деякі співробітники СБУ повертаються з АТО на нових автівках. В СБУ є купа класних пацанів. А є й такі, хто заробляє на контрабасі.

Ми затримували СБУшників на гарячому, викликали військового прокурора, він почав їх оформлювати, усе на камеру – приїхав якийсь хрін з Краматорська і просто зухвало забрав їх. Справи нема.

Несправедливо казати, що лише АТЦ має зиск з контрабасу. З цього мають зиск усі, хто намагається з цього мати зиск. Десь міліція, десь СБУшники, це можуть бути інші люди.

Дуже цікаво спостерігати, хто приїжджає забирати людей, яких затримали з контрабасом. Були випадки з ГУРом, були з СБУ.

Але система побудована так, щоб кінцевий бенефіціар був подалі від цих подій. Зазвичай він з високим званням – мінімум полковника, і купою нагород. Кожен з таких знаходить для себе всяке лайно, яке виконує чорну роботу: супроводжує чи домовляється про прохід.

Схем декілька – це не одна схема, за яку борються СБУшники, фіскали та інші. Вони можуть бути як конкурентами, так і компаньйонами. Зазвичай, вони обирають другий варіант.

Усе проходить через "ноль", через ЗСУ. Позиція у ЗСУшників така: "Ви там вирішуйте, хто з вас далі пісяє, а я почекаю, хто до мене прийде". Адже військовослужбовець може нікого не пропустити через лінію розмежування, це його влада.

Туди – возять м'ясо, молочку і газіровку. Це найпоширеніші категорії товару. З того боку найчастіше йдуть цигарки. Раз зловили два "КамАЗи" з вугіллям, і водії з якимись "деенерівськими документами".

2015 рік. Мобільна група Шовкошитного затримала вантажівки, які нелегально вивозили з окупованих територій вугілля з документами "ДНР" З ФБ-СТОРІНКИ РОДІОНА ШОВКОШИТНОГО

Ситуація з контрабасом не стала, вона динамічна. Ходив товар по одній схемі, її прикрили – починається мутитися нова схема.

Спочатку як було: на блокпосту просто з віконця машини даєш гроші солдату. Це прикрили. Вони почали розумніше робити: давати гроші десь в іншому місці людині, яка розвозила по блокпостам. Це прикрили. Почали підробляти товаро-транспортні накладні. Теж цю схему накрили.

Зараз по іншій схемі працюють.

Схема з 20-тонними вантажівками працювала до середини літа-2015. Вони збиралися на заправці в Костянтинівці. Під'їжджала людина, збирала по 50-60 тисяч гривень у залежності від вантажу. Зникала на кілька годин. Поверталася, брала 3-4 вантажівки, казала їм пароль.

Вони проходять блокпост, кажуть слово-пароль. Далі, вже в Розівці, стають знову і чекають. Приїздить інша людина. Вони цій людині по 50-60 тисяч дають і знову проїжджають.

Так їхали через Новгородське на Горлівку. Потім там стали ідейні хлопці, які перекрили ті дороги.

Контрабас також йде залізницею. Може йти состав, у якому 60 легальних вагонів, а два – нелегальні.

На залізниці теж стояли мобільні групи. Вони перевіряли, чи все там те, що записано. За 415 наказом після КПВВ состави не мали права більше зупинятися ніде.

Але. У нас залізничне КПВВ було у Костянтинівці – а состав після цього зупинявся ще у 2-3 місцях. Так не може бути, але так є.

Родіон Шовкошитний: Контрабас на залізниці – це вагони ФБ-СТОРІНКИ Родіона Шовкошитного

З КОНТРАБАСОМ ПРАЦЮЄ НАВІТЬ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР У ЗАЙЦЕВОМУ

Такого величезного трафіку контрабанди, як у Новолуганському (селище у Донецькій області поблизу Горлівки, – УП), не було ніде.

За документами ЗСУ контролювали цей населений пункт. Але як ми його "контролювали", якщо там не було наших військ? Ніяк. Цим і користувалися.

Український блокпост стояв на в'їзді до села, блокпост ДНР – на виїзді. Фури йшли у цю сіру зону. Підприємців у селі стало більше, ніж мешканців села. Ледь не кожен приватний двір використовувався як перевалочна база. Деякі автівки проходили прямо, а деякі чекали, що приїде машина з окупованої території і на неї перевантажать товар.

Нещодавно у село зайшов "Донбас". Контрабасну дірку станом на цю хвилину закрили. Як буде далі – подивимось.

На шахті "Южна" (розташована між Торецьком та Горлівкою, – УП) контрабас йшов через позиції ЗСУ. Там був збоку проїзд, ми довго з ним боролися, щоб його нарешті затягнули брилами.

Ми покликали телевізійників. Вони зняли, як проїхала автівка на Горлівку, водій усе розповів. А офіцер штабу з 53-ї бригади каже: це неможливо, шлях заміновано. Смішно було...

Потім туди прийшла класна людина, яка нам допомагала ще по Верхньоторецькому. Звуть Володимир, військовослужбовець з 53-ї бригади. Він домовився про трактор, перерив поле, по якому контрабас тягали, зробив дорогу непроїзною. І після цього командири бригади та батальйону – пустили контрабас через позиції. Так той Володимир взяв кілька РПГ, спальник і пішов в сіру зону, зустрічати машини контрабандистів. У результаті його з шахти забрали.

З контрабасом працює навіть логістичний центр у Зайцевому (розташований на трасі Бахмут-Горлівка, – УП). Туди заїжджають фури з товаром, він там перевантажується і їде далі.

Свою основну місію логістичний центр не виконує. Але для перевантаження контрабасу – дуже добре працює. Там нещодавно СБУшники затримували машини та керівника цього логістичного центру. Чим закінчилось – не знаю.

Щоб перекрити потік контрабанди через Верхньоторецьке, ми поставили свій цілодобовий пост перед постом ЗСУ. І кількість "приватних підприємців" почала йти на спад – адже перетягти товар на окуповану сторону вони не можуть.

2015 рік. Мобільна група Родіона Шовкошитного затримала вантажівку з контрабандним товаром З ФБ-СТОРІНКИ РОДІОНА ШОВКОШИТНОГО

Чи домовлялися з терористами, щоб вони не відкривали вогонь для проходження контрабасу?.. Ось приклад.

2015 рік, ми приїжджаємо в одне село, стоїть шлагбаум, нас солдати не пропускають. 9 рота, ротний "Клубок", 3 батальйон 53 бригади. Ротний відомий. Його ще "П'яний Зіберт" називали.

Каже: не проїдете, обстріл, бойові дії. А нічого не чутно.

Розуміємо, що щось тут не те. Прориваємося. У центрі села бачимо перевантаження товару: з великих фур перевантажують у малі. Веземо на оформлення.

Заїжджаємо до ротного. Він починає улюбленою відмазкою: наказу не пропускати не було, буде наказ – не пустимо. Ніби не підкопаєшся. На емоціях ротний видає: "Я тут все контролюю, у мене міна прилетіла в село..."

Щоб ви розуміли: Верхньоторецьке довгий час не перебувало під обстрілами. А по звітам вони були. Поки контрабас там ходив – там війни не було. І цей ротний розповідає, що ходив до сєпарів, матюкався, чому міна прилетіла в село.

Сєпари стріляли по опорним пунктам ЗСУ, які були за Верхньоторецьким. Там війнушка у пацанів була, особливо на "Олімпі" та "Зубрі". А у Верхньоторецькому "пацани" сидять, у них вільно все гуляє.

І от ротний розповідає, що ходив до сєпарів лаятися: чому це міна прилетіла в село.

Тому не можна казати: "Оця бригада займається контрабасом". Треба чітко казати: який підрозділ.

ЦЯ "БІБЛІЯ", 415-Й НАКАЗ ПОРУШУЄТЬСЯ ПОВСЮДИ

Дуже рідко військовослужбовці везуть контрабас своєю технікою. Ми за 11 місяців тричі з такими випадками стикалися: "Айдар", 53-а та 58-а бригади.

Це велика дурість – везти на своїй техніці. За це ти можеш отримати дуже-дуже.

Айдарівець під судом. По 58-ій – це був 3-ій батальйон, везли товару на 400 тисяч гривень. Викликали військового прокурора, він усе оформив. Хлопці дали покази на ротного, нібито за його наказом везли.

Ротний розповідав, що це благодійний вантаж у дитячий будинок. Але дитячих будинків далі не було, а у вантажі – серед іншого, запальнички.

Якщо ти ловиш якогось контрабандиста, протокол виписується по 164 статті КУпАП "Порушення порядку ведення господарської діяльності".

Штраф – 17 тисяч гривень.

Виписує фіскал. Це вже влада, можливість для маніпуляцій. Або він за якусь винагороду виписує протокол так, що протокол у суді не проходить, або суд за якусь винагороду "мінусує" протокол.

Місцеві суди й так дуже лояльні до контрабандистів. Бо всі – місцеві. По нашій мобільній групі 90% протоколів були відхилені судом Дружківки.

2015 рік. Мобільна група Шовкошитного виявила черговий "контрабас" З ФБ-СТОРІНКИ РОДІОНА ШОВКОШИТНОГО

Була історія з гуманітарним конвоєм Ахметова. Мені повідомили, що їдуть 7 фур контрабасу. Я передав хлопцям, які працювали в тому районі.

Виявилося, що це фури Ахметова, а не контрабас.

За 415-им наказом усі гумконвої мають ретельно перевірятися. Для цього біля КПВВ мають бути створені майданчики для розвантаження і перевірки. Але ці майданчики ніде не створені. Тобто ця "Біблія", 415-й наказ порушується повсюди.

Їздять не лише фури Ахметова. Гуманітарних місій кілька. Є інформація, що там провозиться контрабанда, а дуже часто – готівка. Але нема технічної можливості для перевірки цих вантажів.

Я НЕ ПРОТИ БЛОКАДИ, АЛЕ МЕНІ ЦІКАВО, ЯК ВОНИ ЇЇ ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ?

Щодо окупованих територій є думка задіяти "унітазну економіку". Певні люди вважають, що це спрацює.

Тобто забороняється поставка будь-якої сировини на окуповану територію. Відправляти виключно готовий продукт. При цьому завозити відкрито, щоб ціна впала. Бо ціна там висока через корупцію на блок-постах.

Якщо завозити без хабарів, то це буде дешевше за російську продукцію. Таким чином можна вибити готівку звідти.

Особисто я вважаю, що усе це неможливо, допоки є відкритий кордон.

Бо найбільше нелегального товару заходить саме через непідконтрольний кордон. До того ж, самі бойовики за таких обставин блокуватимуть українську продукцію.

Нещодавно ветерани АТО заявили про ініціативу блокувати торгівлю з окупованими територіями. Але хто це ініціював? Ветерани АТО з "Донбасу" та "Айдару"?!..

З окремими айдарівцями у нас ледь не трапилась перестрілка. Була наставлена зброя. Один з учасників тих подій під судом, його відпустили під особисте зобов'язання.

Якщо там такі люди, то мені важко назвати це "блокадою". Я не бачив, хто в цій ініціативі. Там люди в масках та балаклавах.

Я хочу знати позивні тих, хто збирається блокувати. Як вони збираються блокувати? Підуть на лінію розмежування? Хто їх туди пустить?

Ми мобільною групою ледь не з боями проривалися на свою роботу. А вони?

Перший блокпост перевірить у них документи – і якщо в них буде зброя, їх укатають в асфальт та викличуть СБУ.

Я не проти блокади, але мені цікаво: як вони її хочуть зробити?

СБУ накопичує справи по контрабасу. Кожен контрабандист, якого затримують, дає свідчення на того, кому давав гроші. Це саме та ситуація, що якщо знають двоє, то знають усі.

Усі відомі контрабандисти з нашого боку документуються.

Так само робить і ФСБ. Воно дуже любить цю тему з контрабасом. У них це відпрацьовано ще з Грузії та Чечні. Вони збирають компромат на людей з нашого боку – щоб з часом це використати.

Тому СБУ має бути готова: якщо ці люди починають робити якісь рухи в сторону – то треба розуміти, чому це відбувається.

Мені важко пояснити, чи цікавить президента ситуація з контрабасом...

Мобільні групи створювалися за його вказівкою. Як мені казали СБУшники, на минулий Новий рік Порошенко вітав їх і кілька хвилин розповідав, що мобільні групи дуже класно борються з контрабасом, реально зменшився потік і масштаб...

Чомусь одразу після цього з боку СБУ нам спочатку встановили ліміт на паливо, потім взагалі перестали заправляти.

У травні усіх волонтерів з бойового розпорядження прибрали.

Але Тандіт (Юрій Тандіт, радник Голови СБУ – УП) і досі розповідає, що волонтери в мобільних групах працюють.

Олексій Братущак, УП