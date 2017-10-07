Бизнес-логика для Украины

В 1996 году вышла книга "Спиральная динамика". Ее авторы – Дон Бек и Крис Кован – разбирались в том, как эволюционирует общество, и пытались найти ответы на вопросы о причинах успехов и поражений. Позже эту книгу взяли на вооружение бизнес-тренеры со всего мира.

Именно с их подачи любой консультант сегодня предложит разделить работников компании на три группы. Тех, кто находится в "открытой позиции", тех, кто застрял в "арестованной" и тех, кто обрек себя на "закрытую".

И эта классификация вполне подходит для современной Украины.

"Открытая позиция" – та, в которой люди открыты к переменам и инновациям и готовы к изменению условий существования.

"Арестованная позиция" характерна для тех, кто находит причины, чтобы никаких усилий не прилагать. Их движение вперед заблокировано неверием, и без длительной работы с ними "открыть" их позицию не удастся.

"Закрытая позиция" свойственна людям, которые никаких альтернатив своему образу жизни не видят. Они не опознают свои ограничения, а потому не собираются что-либо менять в модели своего существования.

Ничего не напоминает?..

Украина ведь тоже оказалась разделена. Единодушие персональных лент Фейсбука никого не должно вводить в заблуждение.

Хотя бы потому, что в отечественной традиции лучшим способом коммуникации с несогласными является бан. А даже если им не злоупотреблять – отсутствие лайков под постами "инакомыслящих" приводит к тому, что они перестают появляться в выдаче соцсетей. В итоге Фейсбук дробится на непересекающиеся друг с другом лакуны.

Обитатели каждой лакуны воспринимают себя как мейнстрим, единственно возможную картинку мироощущения.

Они подбирают себе тематические медиа, воздвигая крепостные стены вокруг своей повестки.

Читают только своих лидеров мнения, игнорируя остальных.

И только социологические опросы иногда способны раскрыть им глаза на степень (не)релевантности их мировосприятия.

В принципе, критерием адекватности является способность человека не воспринимать себя как норму.

Но если даже судить о стране по соцопросам, то можно обнаружить, что граждане Украины делятся на те самые три группы, которые описывали исследователи.

В стране есть "открытая позиция".

Те, кто хочет реформ и перемен. Те, чей потенциал не обнулен неверием и депрессией. Те, кто готов инвестировать в страну свое собственное время и силы. Те, кто живет с широко открытыми глазами и воспринимает перемены как процесс, в рамках которого возможны и откаты назад, и движение вперед – конечный результат зависит лишь от количества гирек, которые лягут на каждую из этих чаш весов.

Этого ощущения лишены те, кто находится во второй позиции.

Те, кто "плавали-знаем". Те, чей персональный опыт оказался слишком травмирующим. Он погрузил их в неверие и разочарование. Они сузили своей кругозор до самого ближайшего семейного круга – и не видят возможности влиять на что-то, что находится за его пределами. Такая себе трагедия "маленького человека". Только "малость" человека – это уже не про его реальные ресурсы, а про его картинку мира.

Нельзя сказать, что эти люди безнадежны. Более того – они вполне могут пополнить ряды первой группы. Просто для этого им нужны примеры тех самых "success stories", которые могли бы перевесить их личный травматичный опыт. Которые могли бы убедить их в собственном потенциале. И в том, что они могут больше, чем привыкли думать.

В этом их отличие от третьей группы.

Потому что носители "закрытой позиции" ориентированы не на будущее или настоящее – а на прошлое. Они неспособны отрефлексировать ни свое положение, ни причины, по которым они в нем оказались.

В отличие от первых, они не готовы осознать свой потенциал. В отличие от вторых – не хотят отдавать отчет в недостатках происходящего. Им подчас проще жить мифом о самих себе. Или обидой, которая, как известно, – один из самых сильных ментальных наркотиков. Потому что позволяет тебе носить белые одежды и считать окружающих исчадиями ада.

Изменить их чрезвычайно сложно. В отличие от второй группы, они не прошли стадию осознания проблемы и своей роли в ней. Они не готовы решать общие задачи, потому что не видят их.

Корпоративные рецепты довольно инструментальны. Усиливать первых. Рекрутировать вторых. Минимизировать потенциальный ущерб от третьих.

Иногда корпоративное управление мало чем отличается от государственного, верно?

Павел Казарин, для УП