Инвестиции в недвижимость: вкладываем средства с умом

Гроші повинні працювати - цей невід’ємний закон великого бізнесу сьогодні поступово переходить в усі сфери повсякденного життя. І це фактично означає, що питання розумних і перспективних інвестицій, а також їхнього гарантованого повернення, а в ідеалі й примноження, є актуальним питанням для багатьох. У всьому світі інвестиційний капітал розподіляється між банківськими депозитами, цінними паперами та придбанням нерухомості, причому кожен із цих варіантів має певні переваги.

Однак, в Україні коефіцієнти ризику, пов’язані з інвестиціями, ще й досі на порядок вище за показники розвинених країн. Така ситуація спричинена як історичними чинниками, так і багаторічною політико-економічною нестабільністю пострадянського регіону. Надто ж це стосується банківської сфери та ринку цінних паперів, де будь-які гарантії повернення інвестицій де-факто відсутні. До того ж, ліквідні банки з хорошою репутацією (а в Україні, на жаль, перерахувати їх можливо чи не на пальцях однієї руки) рідко пропонують депозити під високі відсотки, а вкладання коштів в цінні папери - часто несе ризик втратити всі кошти через нечесну біржову гру, не кажучи вже про те, що даний інструмент в Україні перебуває ще практично у зародковому стані.

Тож, за таких умов чи не єдиним шляхом гарантії повернення та примноження інвестицій можна вважати капіталовкладення у нерухомість. До того ж, успішні бізнесмени та й просто розумні люди, здатні прораховувати власне життя бодай на кілька кроків вперед, вже давно зрозуміли світову тенденцію останніх років: суспільство, а надто молодь, масово переходить від володіння до оренди. А це означає, що нерухомість у приватній власності дозволяє започаткувати стабільний бізнес чи посилити вже наявні його розгалудження. І експерти стверджують, що саме зараз - оптимальний час для інвестицій в українську нерухомість. Давайте розглянемо чому ж саме тепер.

Ще 2-3 роки тому у зв’язку із нестабільною політичною ситуацією спостерігався суттєвий виток капіталу за кордон, в тому числі це стосувалося й інвестицій у нерухомість. Іншими словами, перевага віддавалася зарубіжним ринкам, зокрема Східної Європи.

Натомість тепер, коли інвестиційний клімат у країні, якщо не покращився, то хоча би стабілізувався, прості розрахунки свідчать про суттєві економічні переваги вкладення коштів у вітчизняні проекти.

Ситуація на ринку нерухомості все ще складна для ріелторів, забудовників та представників інших суміжних спеціальностей, адже ціни тут, починаючи із 2014 р. постійно знижуються. І за підрахунками фахівців, вартість квадратного метра майже досягла свого фінансового дна, тобто фактичної собівартості. Безумовно, це катастрофа для тих, хто працює або будує бізнес на даному ринку. Але водночас це - ідеальна можливість для інвесторів. Адже діставшись таки цього дна, ціна почне зростати.

Певно, що тут слід найперше звернути увагу на ліквідність нерухомості, у яку планується вкладатися. Приміром, квадратні метри в центрі Києва (Печерський район, Хрещатик та Поділ) реалізувати без проблем і за високу ціну можна у будь-який момент. Ця ситуація повністю відповідає світовим показникам: нерухомість у бізнес- та історичних центрах світових столиць - найбільш ліквідна. Але йдемо далі.

Другий момент, який повинен зацікавити думаючу людину, - дохідність запланованих інвестицій. Якщо ви дійсно плануєте серйозну бізнес-інвестицію, або знаєте ціну комфорту власного життя, варто звернути увагу на нерухомість, яка відповідатиме сучасним вимогам. У центрі української столиці її немало. Яскравим прикладом такого статусного житла в престижному районі, де зосереджене бізнесове життя, побудованого за інноваційними технологіями будівництва, з комфортним плануванням, сучасною системою охорони і власною інфраструктурою є, приміром, столичний ЖК "Престиж Хол". Тож, подивимось лише на цифри.

Середньостатистична квартира такого класу площею 70-100 квадратів на етапі закладання фундаменту обійдеться сьогодні майбутньому власнику у близько 100 тис. у.о. (1000-1200 у.о. за квадрат). Якщо ж будинок знаходиться на останніх етапах готовності, вартість за квадратний метр буде варіюватись в межах від 1400 до 1700 у.о. За ремонт та дизайн-проект треба буде доплатити приблизно по 300 у.о. за квадратний метр.

Не так вже й мало, але нагадаємо - центр столиці, новітні технології забудови, комфортне планування. До того ж, така нерухомість здається "під ключ", та ще й часто за дизайном самого власника. А це означає, що ніяких додаткових витрат на ремонтні роботи вже не буде (як правило, квартири нижчих класів здаються, у кращому випадку із "чорновим" ремонтом, тобто стіни й підлога лише "вирівняні", без штукатурки, а надто шпалер, комунікації підведені, але не розведені по приміщенню, тобто тут можна отримати стіни, вікна й вхідні двері, решту доведеться дороблювати). Коли будинок буде добудовано, вартість цієї нерухомості вже зросте відсотків на 15-20.

Якщо ідеєю інвестиції було здавати нерухомість в оренду, то вмебелювавши таку квартиру, можна розраховувати на стабільні 1500-2000 у.о. на місяць. Тобто 18-24 тис. на рік. Відповідно інвестиція окупиться за 8-10 років - непоганий показник, навіть якщо порівнювати із Центральною та Східною (а в окремих випадках і Західною) Європою, - тобто тими регіонами, яким традиційно віддають переваги вітчизняні інвестори.

Однак навіть не високий рівень прибутковості від здачі в оренду чи продажу квартири не є основною перевагою інвестування в нерухомість. Найголовніше, що отримує інвестор, - можливість зберегти свої кошти. З часом, а особливо в умовах нестабільної економічної і політичної ситуації, гроші можуть знецінитися. Банкам в Україні теж довіряти на сто відсотків не можна, в той час як нерухомість завжди була і залишається в ціні, а отже і гроші вкладника будуть такими ж "нерухомими" протягом тривалого часу.

До того ж, у зарубіжній нерухомості для українського інвестора криється іще один підводний камінь - управління. За квартирою треба дивитися, оперативно вирішувати побутові моменти на кшталт поламаних кранів, невивезеного сміття, непрацюючого ліфту й тому подібного - усе це складно вирішувати на відстані. Натомість нерухомість на відстані кількох станцій метро дозволяє і зекономити, і спати завжди спокійно. Тим більше, що в Україні, як і в будь-якій іншій європейській країні, можна замовити послугу управління нерухомістю, як, приміром, пропонується у ЖК "Престиж Хол". Це фактично означає, що усі турботи із вирішення побутових проблем покладаються на плечі управляючої компанії, тоді як вам залишається лише "насолоджуватися життям".

Окрім того, якщо перекласти усі ці цифри "банківською мовою", легко підрахувати, що власник отримає від 10-12,5% річних на подібній нерухомості. Тоді як у самій банківській сфері в Україні цей показник навряд чи перевищить 4% (мається на увазі доларовий депозит). У світових банках він зазвичай ще нижчий, і в жодній країні світу не сягає п’ятої вартості.

Тож, фахівці недарма наполягають на тому, що саме нині - час серйозних інвестицій в українську нерухомість. Тим більше, що досі на вітчизняному ринку діють серйозні обмеження на придбання нерухомості для нерезидентів, але на державному рівні вже йдеться про відмову від цих правил. А це означає, що скоро будемо конкурувати ще й з іноземним капіталом (надто актуально у столиці). І це стане додатковим чинником зростання цін на ринку української нерухомості. Отже, певно, варто поспішити. І нехай ваші гроші працюють на вас!