2017 год в фотографиях

"Україна пережила складний і напружений рік". Ця класична фраза, яка без змін переходить у кожне нове новорічне привітання всіх українських президентів, цілком підходить і для року 2017-го.

За нього наша країна пережила масу тектонічних зрушень як на зовнішньосвітовій, так і на внутрішньоукраїнській арені політичних боїв.

"Українська правда" вирішила згадати головні історії, які визначали життя країни у 2017-му та заклали підвалини для подій, котрих варто чекати в році наступному.

СІЧЕНЬ

Пашинський 007

Перед самим Новим роком у лісі в Київській області депутат Сергій Пашинський вистрелив з подарованого главою МВС Арсеном Аваковим пістолета в ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу. Конфлікт відбувся на підставі "неправильної" парковки в лісі. Пашинський стверджував, що Хімікус розбив йому голову пляшкою, а от поранений стверджував, що депутат фактично напав на нього.

Пізніше всі звинувачення з депутата зняли.

Трамп і українці

Насіров із родиною приїхав привітати Трампа

20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу президента Сполучених Штатів Америки. Церемонія відбулася на Капітолії в присутності сотень тисяч людей.

Поодалік від центральної трибуни в натовпі "прихильників Трампа", які за присутність на церемонії заплатили гроші, примостилися і представники України.

На інавгурації були присутні колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, депутат фракції Олега Ляшка Андрій Артеменко та тодішній глава ДФС Роман Насіров.

Зовсім скоро імена і Трампа, і згаданих гостей не сходитимуть з вуст українців. Тільки причини їхнього згадування будуть цілком різні.

ЛЮТИЙ

Об'єднання "правих"

22 лютого в Києві відбулася велика спільна хода об'єднаних "правих": "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора".

Представники націоналістичних партій та організацій дійшли маршем до площі перед Верховною Радою, де влаштували мітинг та запалили файєри.

#Фірташнаш

21 лютого у Відні затримали одіозного українського олігарха Дмитра Фірташа. Тоді ж відбувся суд щодо його екстрадиції в Іспанію, де його звинувачують у відмиванні грошей.

І хоча суд Відня відмовив іспанським правоохоронцям у видачі Фірташа, проте новина про його затримання наробила великого переполоху в Україні.

Депутат Антон Геращенко зафіксував, наприклад, "екстрену нараду" соратників олігарха, більшість із яких зібралась у парламентській фракції "Опозиційного блоку".

БЕРЕЗЕНЬ

Ковдра Насірова

2 березня пізно ввечері у державній відомчій клініці "Феофанія" розгорілися справжні баталії. Детективи НАБУ зі спецназом вперше в історії України затримували чинного главу Фіскальної служби Романа Насірова.

За день до того його телефони перестали відповідати, а сам він зник. Як з'ясувалося, голова ДФС вирішив "залягти на дно" в лікарні. В один момент його самопочуття погіршилося так сильно, що Насіров після затримання перших дві доби фактично не розмовляв, а тільки лежав у залі Солом'янського суду, загорнутий в уже легендарну картату ковдру.

Блокада на блокаду

15 березня в Адміністрації президента відбулося екстренне засідання Ради нацбезпеки й оборони. Головне питання, яке розглядали того вечора, було запровадження блокади тимчасово окупованих частин Донбасу.

Президент Петро Порошенко вирішив перехопити ініціативу в різних добровольчих груп, які від початку року блокували залізничне сполучення та дороги з ОРДЛО, вимагаючи припинити торгівлю й контрабанду.

Вбивство Вороненкова

23 березня в центрі Києва під елітним готелем "Прем'єр Палац" кіллер застрелив колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Раніше в жовтні 2016 року він переїхав жити до Києва і дав свідчення у справі про держзраду Віктора Януковича.

КВІТЕНЬ

Затримання Мартиненка

20 квітня слідчі НАБУ затримали екс-депутата й головного спонсора "Народного фронту" Миколу Мартиненка в офісі на Печерську. Дві ночі затриманий провів в ізоляторі, а вже 22 квітня Солом'янський суд випустив Мартиненка на поруки народних депутатів і міністрів від НФ.

Артеменко без паспорта

29 квітня Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства нардепа Андрія Артеменка з "Радикальної партії Ляшка". До того депутат нібито передав колишньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією, де йшлося про можливість продажу чи оренди Криму.

Це – перший в історії країни випадок, коли чинного депутата позбавили українського паспорта за "подвійне громадянство".

ТРАВЕНЬ

До побачення, Євробачення

У ніч з 13 на 14 травня в київському Міжнародному виставковому центрі відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу на ньому вперше у своїй історії здобув представник Португалії Сальвадор Собрал.

Правда, на фотографії, яку найбільше тиражували ЗМІ, був не переможець конкурсу, а український пранкер Віталій Седюк. Під час виступу переможниці попереднього конкурсу Джамали Седюк вискочив на сцену й оголився нижче пояса.

До побачення, "Одноклассники" і "ВКонтакте"

16 травня президент Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні російських соцмереж "Вконтакте", "Одноклассники", сервісів компанії "Яндекс" тощо.

Рішення, яке без перебільшення сколихнуло всю країну, зранку того дня у владник кабінетах не знайшлося кому прокоментувати й пояснити. Аж поки під кінець робочого дня до преси з АП не вийшов веселий секретар РНБО Олександр Турчинов.

До побачення, гроші Януковича

28 травня вранці в центральний офіс державного "Ощадбанку" приїхали незвичайні гості – генеральний прокурор Юрій Луценко та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Причина їхнього візиту – конфіскація 1,5 мільярда доларів "грошей Януковича". Незадовго перед цим Краматорський суд виніс секретне рішення, яким дозволив конфіскувати на користь державного бюджету заарештовані ще урядом Яценюка гроші, більшість з яких зберігалися якраз в "Ощадбанку".

ЧЕРВЕНЬ

Двері в Європу

У ніч на 11 червня Україна нарешті отримала повноцінний безвізовий режим з Європейським Союзом. Чинна влада вважає це рішення одним з головних своїх досягнень.

З нагоди набрання чинності рішення про функціонування безвізу на кордоні України і Словаччини зустрілися президенти Петро Порошенко та Андрей Кіска. Український очільник пройшов до свого словацького колеги через символічні "двері в Європу".

Двері у США

20 червня Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Вітчизняні дипломати заявили про чергову зовнішньополітичну перемогу, адже український президент зумів випередити Володимира Путіна, який з новим американським лідером говорив тільки по телефону.

Хоча в численних скептиків в Україні виникли сумніви про "повноцінні переговори" Порошенка і Трампа, адже їхня зустріч тривала менше 20 хвилин.

ЛИПЕНЬ

Конвеєр доторканних

На початку липня генеральний прокурор Юрій Луценко передав у Верховну Раду подання про зняття недоторканності одразу з п'яти народних депутатів. Їх звинувачували в несплаті податків, незаконному збагаченні та корупції.

Найбільш відомим фігурантом цих справ судилося стати депутату від БПП Бориславу Розенблату, який опинився в епіцентрі розробки таємного агента НАБУ "Катерини". Багато фраз депутата, зафільмованих НАБУ на приховану камеру, стали політичними мемами.

Хто вбив Павла?

20 липня Києвом пройшла хода журналістів та активістів з вимогою до влади дати відповідь на запитання "Хто вбив Павла?" За рік до того в центрі Києва по-звірячому підірвали журналіста УП Павла Шеремета, але за цей час офіційне слідство не спромоглося на жодні відчутні результати.

СЕРПЕНЬ

НАТО на Хрещатику



24 серпня під час святкового параду з нагоди Дня Незалежності України по Хрещатику поруч з українськими частинами пройшли маршем військові підрозділи друзів України: США, Канади, Британії, Польщі, Грузії, Литви, Латвії, Естонії та Молдови.

ВЕРЕСЕНЬ

Прорив Саакашвілі

10 вересня колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прорвався в Україну через пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.

Перед цим 10 годин він намагався різними шляхами заїхати на територію України, а з настанням темряви його спеціально підготовані прихильники буквально перенесли Саакашвілі через кордон.

Уже за годину після прориву Міхо разом з мером Львова Андрієм Садовим та лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко давав брифінг на площі Ринок у Львові.

Вибухи в Калинівці

26 вересня в містечку Калинівка Вінницької області сталися страшні вибухи на артилерійських складах.

Українська влада одразу заявила про "російську диверсію", хоча після офіційного розслідування "винним" виявився майор цієї військової частини, який відповідав за пропускний режим. Офіцера оштрафували на 2465 гривень.

ЖОВТЕНЬ

Намети під Радою

17 жовтня під Верховною Радою зібралася багатотисячна акція протесту з вимогою "великої політичної реформи".

Правда, уже до кінця дня акція стараннями Міхеіла Саакашвілі та депутата від "Самопомочі" Семена Семенченка перетворилась у ціле наметове містечко на вулиці Грушевського.

Затримання Авакова-молодшого

31 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

ЛИСТОПАД

Публічна любов Гройсмана і НФ

12 листопада партія Арсенія Яценюка провела перший за три роки з'їзд на фоні загострення відносин із президентом Порошенком.

Серед "делегатів" з'їзду особливо виділявся чинний прем'єр Володимир Гройсман, який формально належить до команди президента, але непублічно давно зблизився з командою НФ.

ГРУДЕНЬ

Саакашвілі

Найбільшим ньюзмейкером грудня виявився все той же екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

5 грудня співробітники СБУ та Нацполіції приїхали у квартиру Саакашвілі на вулиці Костьольній у Києві, щоб затримати його. Проте натовп прихильників відбив свого лідера у правоохоронців.

Увечері того ж дня Саакашвілі вже виступав на сцені біля Ради, розмахуючи наручниками, які висіли в нього на одній руці.

Проте вже за три дні, 8 грудня, силовики таки затримали Саакашвілі. 11 грудня його доставили в суд для обрання запобіжного заходу, але суддя вирішили просто відпустити Саакашвілі.

Роман Романюк, УП