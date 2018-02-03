Неделя в графиках: зарплаты программистов, бедные агрохолдинги и жизнь в долг

Нам хочется верить, что бескомпромиссный нацбилдинг служит будущему. Но, возможно, в этой бурной активности больше заботы все-таки о самих себе. О «поколении Вятровича». О тех, кто старается шагать в ногу с молодежью, но прихрамывает все сильнее.