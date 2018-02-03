Неделя в графиках: зарплаты программистов, бедные агрохолдинги и жизнь в долг

Сразу после публикации "писем" появилось много вопросов относительно их происхождения. Мы опросили около 30 свидетелей событий 2007 года и нынешнего, написали запросы во все органы, которые могут владеть ситуацией. И вот, что нам удалось выяснить.
3 февраля 2018, 13:48 — Роман Романюк, Евгений Будерацкий
Нам хочется верить, что бескомпромиссный нацбилдинг служит будущему. Но, возможно, в этой бурной активности больше заботы все-таки о самих себе. О «поколении Вятровича». О тех, кто старается шагать в ногу с молодежью, но прихрамывает все сильнее.
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