Неделя в графиках: зарплаты программистов, бедные агрохолдинги и жизнь в долг

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Федор Попадюк
Суббота, 3 февраля 2018, 13:50

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Неделя в графиках: зарплаты программистов, бедные агрохолдинги и жизнь в долг
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