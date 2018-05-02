"За трезвое будущее Украины". Существует ли влияние межфракционных объединений на голосование в ВР

"За духовність, моральність та здоров’я України", "Здоров’я нації — основа благополуччя держави!", "За тверезе майбутнє України". Це не урочисті тости і не надписи на білбордах політиків. Так народні депутати називають міжфракційні об’єднання.

Міжфракційне депутатське об’єднання (МДО) — це добровільне об’єднання нардепів. На відміну від депутатської фракції (групи), у МДО можуть входити депутати незалежно від партійної приналежності. Згідно з Регламентом ВР, міжфракційне об'єднання не має прав депутатської фракції (групи).

За три роки роботи парламенту було створено 116 МДО. Й хоча у міжфракційних об’єднань відсутні серйозні права та повноваження, депутати згадують свою діяльність у рамках МДО. Наприклад, розповідають, що напрацьовують разом законопроекти, висловлюють спільну позицію або лобіюють конкретні питання. Однак чи можна говорити про те, що нинішні МДО в українському парламенті — ефективний спосіб співпраці депутатів?

VoxUkraine вирішив дослідити, чи впливають міжфракційні зв’язки депутатів на квінтесенцію роботи народного обранця — голосування. Для цього ми проаналізували голосування за 1600 законопроектів та визначили, чи має членство в МДО вплив на голосування депутата (чи є кореляція між тим, як депутати голосують, коли вони члени одного МДО).

Цим питанням ми присвятили четверту статтю із серії матеріалів про реформу українського парламенту. Проект створено за підтримки проекту ЄС-ПРООН "Рада за Європу" у рамках діяльності Ініціативи "Відкритий парламент".

Як ми рахували

Список МДО та їх членів був наданий проектом ЄС-ПРООН "Рада за Європу" і датований 16 січня 2018 року. Оскільки офіційної реєстрації членів МДО у ВР немає, деякі депутати можуть вже не бути членом об’єднання.

Для аналізу зв’язків були обрані 1595 постанов та законопроектів. До переліку увійшли всі нормативні акти, які були успішно проголосовані (набрали понад 226 голосів) як "за основу", так і "в цілому".

Кореляція між депутатами на основі їх голосувань розраховувалася за цією методологією.

Загальний огляд

Зареєструвати міжфракційне об’єднання доволі просто: керівник МДО письмово повідомляє голову ВР про створення об’єднання, і потім спікер (або віце-спікер) оголошує про це на пленарному засіданні.

Депутати 8 скликання скористалися цим правом 116 разів. Два МДО вже розпалися, три складаються лише з одного члена і ще п’ять не мають голови.

Структура більшості МДО досить проста: є голова (або кілька співголів) та звичайних членів. Лише 15 об’єднань мають заступників, а сім — секретарів.

Завдяки досить простим назвам деяких МДО ми можемо класифікувати, за яким принципом депутати об’єднувалися: тематичний – 62 МДО, приклади: "Залучення та захист інвестицій", "За справедливі податки", "За розвиток місцевого самоврядування".

регіональний – 25 МДО, приклади: "За Харків! За Слобожанщину!", "Рідна Чернігівщина", "Львівщина".

партійний – 3 МДО, приклади: "ВО Свобода", "Народний контроль", "УКРОП".

інші – 26 МДО, важко класифікувати. У міжфракційні об’єднання депутати почали входити майже одразу після обрання до ВР – половина з усіх об’єднань були організовані ще в перші 5 місяців роботи парламенту VIII скликання. Одне міжфракційне об’єднання в середньому налічує 12 членів. Найбільше за кількістю членів МДО – "За тверезе майбутнє" — об’єднало 71 народного обранця. За законодавством народний депутат одночасно може бути членом лише однієї фракції (групи), але у випадку з міжфракційними об’єднаннями таких обмежень немає. Тому депутати охоче стають членами кількох МДО, у середньому один нардеп "афілійований" з чотирма МДО. Проте є депутати-рекордсмени, які є членами 19 міжфракційних об’єднань: Іван Крулько та Ігор Луценко, а Віктор Кривенко є членом 20-ти МДО.