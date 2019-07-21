Результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019

Результаты выборов Подсчитано 23.21% бюллетеней; мажоритарные округа 192 Партия Голоса Места

по списк. Места

по маж. Всего Распределение мест в Раде Всеого 450 (225 по спискам партий, 199 по мажоритарке, 26 вакантны) Результат других партий: Радикальна партія: 4.13% Сила і честь: 3.66% Оп. блок: 3.26% Свобода: 2.34% Партія Шарія: 2.20% Укр. стр. Гройсмана: 2.20% Гром. позиція: 1.08%

Голосование в регионах По партийным спискам Победитель в регионе Слуга народу ОПЗЖ ЄС Батьківщина Голос Подсчитано:

Заграничный округ (обр 41.17%): 41.17% г. Киев: 0.45% Черниговская обл.: 0.27% Черновицкая обл. (обр 2.30%): 2.30% Черкасская обл. (обр 1.37%): 1.37% Хмельницкая обл. (обр 2.86%): 2.86% Херсонская обл. (обр 2.84%): 2.84% Харьковская обл. (обр 1.37%): 1.37% Тернопольская обл. (обр 5.91%): 5.91% Сумская обл. (обр 2.10%): 2.10%% Ровенская обл. (обр 1.49%): 1.49% Полтавская обл. (обр 2.30%): 2.30% Одесская обл. (обр 1.89%): 1.89% Николаевская обл.: 0.75% Львовская обл. (обр 1.31%): 1.31% Луганская обл. (обр 0.38%): 0.38% Кировоградская обл. (обр 3.82%): 3.82% Киевская обл. (обр 2.46%): 2.46% Ивано-Франковская обл.: 0.87% Запорожская обл.: 1.15% Закарпатская обл.: 0.86% Житомирская обл.: 1.03% Донецкая обл. (обр 3,88%): 3.88%% Днепропетровская обл.: 0.50% Волынская обл.: 1.77% Винницкая обл. (обр 4.97%): 4.97%

Кто проходит в парламент По партийным спискам По мажоритарке Слуга народу (106) ОВО №223. Буймістер Людмила (опр 23.52%) ОВО №222. Грищук Роман (опр 26.43%) ОВО №221. Пуртова Анна (опр 33.33%) ОВО №220. Бондар Ганна (опр 25.00%) ОВО №219. Тищенко Микола (опр 27.05%) ОВО №218. Гурін Дмитро (опр 36.36%) ОВО №217. Безугла Мар'яна (опр 17.72%) ОВО №216. Леся Забуранна (опр 19.73%) ОВО №215. Яременко Богдан (опр 19.75%) ОВО №214. Швець Сергій (опр 22.22%) ОВО №213. Дубнов Артем (опр 25.00%) ОВО №212. Перебийніс Максим (опр 44.44%) ОВО №211. Юрченко Олександр (опр 12.35%) ОВО №206. Поляков Антон (опр 9.77%) ОВО №205. Семінський Олег (опр 15.85%) ОВО №204. Божик Валерій (опр 23.07%) ОВО №203. Мазурашу Георгій (опр 30.07%) ОВО №202. Заремський Максим (опр 37.72%) ОВО №201. Лис Олена (опр 27.77%) ОВО №197. Скічко Олександр (опр 8.45%) ОВО №195. Арсенюк Олег (опр 14.46%) ОВО №194. Шпак Любов (опр 26.50%) ОВО №189. Копанчук Олена (опр 30.38%) ОВО №187. Стефанчук Микола (опр 24.39%) ОВО №186. Ковальов Олексій (опр 16.26%) ОВО №185. Іванов Володимир (опр 15.09%) ОВО №183. Вагнєр Вікторія (опр 24.29%) ОВО №182. Павліш Павло (опр 32.65%) ОВО №181. Микиша Дмитро (опр 34.25%) ОВО №180. Красов Олексій (опр 11.66%) ОВО №179. Кучер Олексій (опр 12.69%) ОВО №178. Літвінов Олександр (опр 29.81%) ОВО №177. Любота Дмитро (опр 28.83%) ОВО №175. Пивоваров Євген (опр 18.18%) ОВО №173. Бакумов Олександр (опр 22.78%) ОВО №171. Кінзбурська Вікторія (опр 32,14%) ОВО №170. Одарченко Андрій (опр 28.04%) ОВО №169. Куницький Олександр (опр 28.57%) ОВО №168. Мезенцева Марія (опр 19.31%) ОВО №164. Василів Ігор (опр 4.74%) ОВО №163. Богданець Андрій (опр 8.23%) ОВО №162. Задорожній Микола (опр 16,47%) ОВО №161. Гузенко Максим (опр 15.17%) ОВО №158. Васильєв Ігор (опр 15.18%) ОВО №157. Рябуха Тетян (опр 30.00%) ОВО №156. Литвиненко Сергій (опр 5.50%) ОВО №154. Аліксійчук Олександр (опр 24.90%) ОВО №153. Іванісов Роман (опр 16.81%) ОВО №152. Ковальчук Олександр (опр 36.00%) ОВО №151. Березін Максим (опр 19.71%) ОВО №150. Мовчан Олексій (опр 25.78%) ОВО №149. Касай Костянтин (опр 16.20%) ОВО №145. Боблях Андрій (опр 6.76%) ОВО №144. Нальотов Дмитро (опр 17.64%) ОВО №142. Плохой Руслан (опр 8,44%) ОВО №141. Ткаченко Олександр (опр 4.82%) ОВО №140. Колебошин Сергій (опр 9.73%) ОВО №139. Васильковський Ігор (опр 8.51%) ОВО №138. Чернявський Степан (опр 10.04%) ОВО №136. Горенюк Олександр (опр 8.88%) ОВО №134. Колєв Олег (опр 10.46%) ОВО №132. Дирдін Максим (опр 9.78%) ОВО №131. Чорноморов Артем (опр 24.86%) ОВО №130. Негулевський Ігор (опр 16.73%) ОВО №129. Копитін Ігор (опр 15.09%) ОВО №128. Гайду Олександр (опр 12.35%) ОВО №121. Саламаха Орест (опр 15.38%) ОВО №113. Сліпець Віта (опр 1.51%) ОВО №106. Кузнєцов Олексій (опр 7.14%) ОВО №103. Воронько Олег (опр 19.25%) ОВО №101. Кузбит Юрій (опр 9.95%) ОВО №100. Мурдій Ігор (опр 9.05%) ОВО №99. Дануца Олександр (опр 6.36%) ОВО №98. Бунін Сергій (опр 8.06%) ОВО №97. Галушко Микола (опр 4.44%) ОВО №94. Дубінський Олександр (опр 5.14%) ОВО №93. Скороход Анна (опр 3.93%) ОВО №91. Дунда Олег (опр 9.69%) ОВО №89. Тимофійчук Володимир (опр 3.82%) ОВО №87. Андрійович Зіновій (опр 9.40%) ОВО №84. Фріс Ігор (опр 7.29%) ОВО №82. Нікітіна Марина (опр 4.51%) ОВО №81. Мельник Павло (опр 4.32%) ОВО №76. Шевченко Євгеній (опр 8.88%) ОВО №75. Соха Роман (опр 3.75%) ОВО №74. Касай Геннадій (опр 6.75%) ОВО №72. Носа Вадим (опр 7.69%) ОВО №63. Кицак Богдан (опр 7.55%) ОВО №62. Герасименко Ігор (опр 10,47%) ОВО №40. Трухін Олександр (опр 10.85%) ОВО №39. Северин Сергій (опр 1.28%) ОВО №36. Каптєлов Роман (опр 0.99%) ОВО №34. Чорний Дмитро (опр 9.48%) ОВО №33. Корявченков Юрій (опр 4.54%) ОВО №32. Криворучкіна Олена (опр 3.22%) ОВО №31. Захарченко Володимир (опр 9.27%) ОВО №30. Лічман Ганна (опр 17.07%) ОВО №29. Демченко Сергій (опр 2.32%) ОВО №28. Мисягін Юрій (опр 7.69%) ОВО №27. Медяник В’ячеслав (опр 11.49%) ОВО №26. Нестеренко Кирилл (опр 4.05%) ОВО №25. Бужанський Максим (опр 4.81%) ОВО №24. Кисилевський Дмитро (опр 3.48%) ОВО №20. В'ячеслав Рубльов (опр 1.27%) ОВО №14. Борзова Ірина (опр 13.33%) ОВО №12. Драбовський Анатолій (опр 2.58%) Самовисуванці (60) ОВО №210. Коровченко Сергій (опр 5.09%) ОВО №208. Давиденко Валерій (опр 18.00%) ОВО №207. Рибаков Ігор (опр 7.17%) ОВО №200. Яценко Антон (опр 6.39%) ОВО №199. Ничипоренко Валентин (опр 18.81%) ОВО №198. Рудик Сергій (опр 23.30%) ОВО №196. Бобов Геннадій (опр 10.55%) ОВО №193. Мельниченко Володимир (опр 20.83%) ОВО №192. Герега Олександр (опр 12.96%) ОВО №191. Бондар Віктор (опр 13.55%) ОВО №190. Мацола Роман (опр 14.02%) ОВО №188. Лабазюк Сергій (опр 24.08%) ОВО №184. Колихаєв Віктор (опр 11.57%) ОВО №174. Фельдман Олександр (опр 13.82%) ОВО №172. Мисик Володимир (опр 15.18%) ОВО №166. Люшняк Микола (опр 20.74%) ОВО №165. Чайківський Іван (опр 25.64%) ОВО №160. Молоток Ігор (опр 37.89%) ОВО №159. Деркач Андрій (опр 9.54%) ОВО №155. М’ялик Віктор (опр 12.20%) ОВО №148. Мухтаров Фахраддін (опр 15.27%) ОВО №147. Кулініч Олег (опр 38.70%) ОВО №146. Шаповалов Юрій (опр 33.73%) ОВО №143. Урбанський Анатолій (опр 38.52%) ОВО №137. Клімов Леонід (опр 8.50%) ОВО №135. Ківалов Сергій (опр 9.09%) ОВО №127. Козир Борис (опр 6.45%) ОВО №123. Батенко Тарас (опр 9.96%) ОВО №120. Дубневич Ярослав (опр 20.16%) ОВО №118. Дубневич Богдан (опр 15.10%) ОВО №114. Шахов Сергій (опр 2.73%) ОВО №107. Сухов Олександр (опр 3.27%) ОВО №102. Довгий Олесь (опр 6.48%) ОВО №96. Москаленко Ярослав (опр 6.46%) ОВО №92. Гудзенко Віталій (опр 7.87%) ОВО №88. Іванчук Андрій (опр 8.07%) ОВО №85. Шевченко Віктор (опр 4.81%) ОВО №80. Мінько Сергій (опр 10.71%) ОВО №77. Богуслаєв Вячеслав (опр 5.47%) ОВО №73. Поляк Владіслав (опр 7.82%) ОВО №71. Валерій Лунченко (опр 9.70%) ОВО №68. Борто Йосип (опр 6.25%) ОВО №67. Развадовський Віктор (опр 4.83%) ОВО №66. Павленко Анатолій (опр 12.90%) ОВО №65. Литвин Володимир (опр 5.39%) ОВО №64. Арешонков Володимир (опр 11.37%) ОВО №60. Лубінець Дмитро (опр 1.00%) ОВО №48. Єфімов Максим (опр 3.29%) ОВО №38. Нестеренко Вадим (опр 5.83%) ОВО №37. Шпенов Дмитро (опр 3.42%) ОВО №35. Шипко Андрій (опр 0.88%) ОВО №23. Констанкевич Ірина (опр 5.00%) ОВО №22. Палиця Ігор (опр 10.71%) ОВО №21. Івахів Степан (опр 5.62%) ОВО №19. Ігор Гузь (опр 4.50%) ОВО №17. Кучер Микола (опр 3.73%) ОВО №16. Вацак Геннадій (опр 2.60%) ОВО №15. Білозір Лариса (опр 4.67%) ОВО №13. Юрчишин Петро (опр 10.63%) ОВО №11. Кудлаєнко Сергій (опр 2.65%) Оп. блок (6) ОВО №176. Шенцев Дмитро (опр 28.48%) ОВО №58. Магера Сергій (опр 3.06%) ОВО №57. Новинський Вадим (опр 7.96%) ОВО №50. Руслан Требушкін (опр 3.53%) ОВО №49. Колесніков Борис (опр 1.63%) ОВО №45. Муса Магомедов (опр 3.12%) ОПЗЖ (6) ОВО №133. Баранський Віктор (опр 8.23%) ОВО №79. Бандуров Володимир (опр 2.01%) ОВО №70. Дрогобецький Іван (опр 5.18%) ОВО №59. Мороз Володимир (опр 4.16%) ОВО №47. Лях Вадим (опр 2.65%) ОВО №46. Христенко Федір (опр 5.29%) Свобода (3) ОВО №126. Гергерт Андрій (опр 13.24%) ОВО №124. Береза Оксана (опр 21.29%) ОВО №83. Савчук Оксана (опр 12.74%) Другие партии (3) ОВО №125. Піхоцький Ігор (опр 5.76%) ОВО №90. Бабенко Микола (опр 9.27%) ОВО №69. Балога Віктор (опр 11.27%) Батьківщина (2) ОВО №209. Гунько Анатолій (опр 23.80%) ОВО №18. Мейдич Олег (опр 1.35%) Голос (2) ОВО №117. Рущишин Ярослав (опр 19.58%) ОВО №115. Піпа Наталія (опр 21.27%) ЄС (2) ОВО №119. Бондар Михайло (опр 11.29%) ОВО №116. Княжицький Микола (опр 11.11%) Самопоміч (1) ОВО №122. Бакунець Павло (опр 8.29%) Сила людей (1) ОВО №167. Шматько Володимир (опр 34.43%)

Результаты экзит-полов Национальный экзит-пол (окончат. на 20:00) Слуга народу 44.2% ОПЗЖ 11.4% ЄС 8.8% Батьківщина 7.4% Голос 6.5% Сила і честь 4.3% Экзит-пол 112 + NewsOne Слуга народу 43.5% ОПЗЖ 12.5% ЄС 8.7% Батьківщина 8.1% Голос 6.6% Экзит-пол SOCIS і КИУ Слуга народу 44.7% ОПЗЖ 12.2% ЄС 8.5% Батьківщина 7.5% Голос 5.9% Екзит-пол ТСН Слуга народу 44.4% ОПЗЖ 12.5% ЄС 8.5% Батьківщина 7.7% Голос 6%

1. Національний екзит-пол проводили три соціологічні служби "Демініціативи", КМІС, Центр Разумкова (похибка 2%). 2. Екзит-пол на замовлення каналів "112 Україна" і NewsOne проведено інститутом соціальних досліджень та консалтингу Sora (Австрія) та центром "Соціальний моніторинг". 3. SOCIS і КВУ проводили екзит-пол на замовлення "Європейської солідарності". 4. Екзит-пол на замовлення ТСН провели Kantar TNS та Info Sapiens.

Примітки:

Дані про переможців на одномандатних виборчих округах попередні. Якщо остаточний підрахунок на окрузі не завершений, ми подаємо інформацію тільки по явним лідерам. Результат може змінюватись.

На території АР Крим (10 округів) і Севастополя (2 округи), в 9 округах Донецької і 5 округах Луганської областей вибори не проводяться.