Офисы – уже не место для работы. Что происходит с рынком офисной недвижимости?

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Ная Новак
Четверг, 25 июля 2019, 16:33


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Офисы – уже не место для работы. Что происходит с рынком офисной недвижимости?
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