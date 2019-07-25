Офисы – уже не место для работы. Что происходит с рынком офисной недвижимости?

В сегменте офисной недвижимости произошло тихая революция: как грибы, в мире растут пространства с рабочими местами для креативного класса. Новая волна докатилась до Украины и покоряет Киев. Львов – на очереди. (укр)
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