Подкаст "Кляті питання": 40% украинцев хотят выборы по открытым спискам

Федор Попадюк
коллаж: Сергей Корниенко
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Воскресенье, 4 августа 2019, 06:00

11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.

Між першим та другим читанням минуло приблизно півтора року, у сам законопроект було внесено 4568 правок, проголосувати у другому читанні його змогли тільки з 17 спроби, а остаточна версія документу ще не опублікована. 

Але вже сам факт того, що депутати змогли проголосувати за відкриті списки, можна вважати великою перемогою.

Слухач подкасту "Кляті питання" на ім’я Володимир, просив нас розповісти більш детально про новий Виборчий кодекс, мінуси попереднього, плюси теперішнього та можливі загрози та ризики нового кодексу.

Щоб зрозуміти, що представляють собою відкриті списки, та у чому була проблема закритих списків і мажоритарки, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив з Андрієм Андрушківим, керівником проектів в "Центр UA" – незалежній громадській організації, яка активно виступала за відкриті списки останні п’ять років.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання" та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті?

  • Як змінювалася виборча система за весь час незалежності України?
  • Чому пропорційну систему з закритими списками та мажоритаркою зберегли після Революції Гідності?
  • Які недоліки закритих списків та мажоритарки?
  • Який принцип виборчої системи за відкритими списками?
  • Які недоліки відкритих списків?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Чому перемогла "Слуги народу"? Гості випуску: Роман Романюк та Роман Кравець

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

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Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Темы: Верховная Рада


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