"Винный наркотик", брынза и баранина. Каким будет первый гастромаршрут по Бессарабии

Междуречье Днестра и Дуная. Черное море и крупнейшее озеро Украины Ялпуг.

Баланс солнца, ветров и влаги. Уникальная почва и большое количество солнечных дней в году.

Редкий климат, богатая история, смесь культур и вкусов. Все это делает украинскую Бессарабию самобытным гастрономическим регионом Восточной Европы.

Весной 2019 года при поддержке ЕС в Украине стартовал пилотный проект "Дороги вина и вкуса".

Виноделы, сыровары, бессарабские фермеры, туроператоры и рестораторы уже работают над разработкой первого украинского гастромаршрута.

По задумке он объединит Болград-Криничное-Измаил-Вилково. Но организаторы рассматривают еще несколько интересных локаций в Одесской области.

Кликните на изображение, чтобы открыть в большом формате

Тестирование "Дороги вина и вкуса" продлится ближайшие два года. После чего, в случае успеха, создадут подобные маршруты в других регионах Украины, объединив их в национальную систему "гастрономических дорог".

Проект будет интересен не только западным туристам, падким на восточноевропейскую экзотику. Но и украинцам, которые в большинстве своем не подозревают, какие открытия для гурманов таит Одесская область.

– Много дуба, хорошие танины, большой потенциал выдержки в бутылке. Правильная кислотность. Полнотелое, бархатистое. С третичными ароматами табака и кожи, – такие характеристики вина из уст профессионалов можно услышать не в итальянском Пьемонте или французском Бордо, а на юге Украины.

Что такое бессарабская рикотта, как баранину избавляют от мерзкого запаха, чем суджук отличается от сушеницы и какую специю болгары называют "Шанель номер пять" – репортер УП проехал по Одесской области дорогой будущего гастромаршрута.

Шабо: Швейцарский след и "винная широта"

В 1822 году на берегу Днестровского лимана появились швейцарские колонисты, ведомые ботаником и педагогом Луи-Венсаном-Тарданом.

В музее "Шабо" рассказывают о европейских колонистах, которые стали заселять юг Украины после манифеста Екатерины II, освобождающего иностранцев от налогов все фото: евгений руденко

Все, что взял с собой пассионарий из городка Веве, кантона Во, – семью, Библию, провиант, карабин и свои богатые познания в виноградарстве.

Loading...

Так началась история швейцарской колонии Шабо, которая спустя двести лет стала одним из крупнейших центров украинского виноделия.

Место на берегу далекого лимана на отшибе Европы Луи-Венсан-Тардан выбрал не случайно.

Виноделием в Бессарабии занимались еще во времена Древней Греции и Римской Империи

Колонист Луи-Венсан-Тардан вывел виноградарство на берегах Днестровского лимана на европейский уровень

Те, кто смыслят в виноградарстве, могут долго рассказывать о специфике местного климата. Совсем упрощенным языком она сводится к следующему: микс чернозема и песка, большое количество солнца и сильные перепады температуры днем и ночью, дающие нужный баланс сахара и кислотности.

"Винная широта" – термин из словарного запаса виноделов, которым называют лучшие для их работы земли. Они входят в пояс от 30 до 50 параллели в Северном полушарии планеты. Бессарабским виноделам посчастливилось родиться на 46-й.

Сегодня в Одесской области до 19 тысяч гектар виноградников. По словам Юлии Булаевой, ученого секретаря ННЦ "Институт виноградарства им. В. Таирова", еще лет 20 назад тут их было вдвое больше. Но и нынешние цифры делают этот регион лидирующим в украинском виноделии.

– После оккупации Крыма мы имеем по стране порядка 40-42 тысяч гектар, – говорит она. – Есть еще Херсонская, Николаевская, часть Запорожской области и Закарпатье.

Особенностью одесских виноградников я бы назвала достаточно высокий процент сортов собственной, украинской селекции – около 14%.

То есть, если говорить в европейском или мировом масштабе, мы говорим об уникальных продуктах, которые вы больше нигде не найдете.

Эксперт Юлия Булаева говорит, что женщинам можно пить бокал сухого вина в день, а мужчинам – полтора-два

Юлия Булаева констатирует: отечественным производителям приходится тяжело конкурировать с импортом. Одна из причин: наш потребитель плохо знает украинское вино, уверен, что импортное обязательно лучше, хоть и дешевле.

– Минимальная цена натурального вина без добавок – от 100 гривен, – считает Юлия Булаева. – Но она во многом зависит от мощностей производителя. Чем они больше, тем меньше себестоимость.

Небольшим винодельням тяжело конкурировать, потому что нет автоматизации процессов. Это – хэндикрафт (handicraft – изделие ручной работы – УП).

В современном музее "Шабо" при помощи мультимедийных средств показывают историю виноградарства края

Село Шабо с одноименной компанией, музеем и "Центром культуры вина" может стать одним из пунктов будущего гастромаршрута в Одесской области.

Каберне-Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Саперави, Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг Рейнский, Мускат Оттонель, Тельти-Курук, Ркацители – с этими сортами винограда работают потомки швейцарских колонистов.

На территории "Шабо" 120 емкостей из нержавеющей стали, в которых происходит осветление сусла

На производство в Шабо приезжают тысячи туристов в год

Сегодня "Шабо" – это массовое производство с новейшим оборудованием, в которое вложили десятки миллионов евро. В сезон тут перерабатывают около 12 тысяч тонн винограда.

Местное винохранилище занимает около 10 тысяч кв.м., уходя на девять метров под землю.

Всего на территории "Шабо" две тысячи дубовых французских барриков – бочек для вызревания вина.

Фрумушика-Нова: Брынза и зов предков

Чуть выше от бывшей колонии Шабо по берегу лимана находится Белгород-Днестровский.

Здесь, в древней Аккерманской крепости, вам тоже нальют вина и приготовят "средневековую трапезу" – с чечевицей, запеченными на костре кроликом и перепелами, квасом и лепешками.

В Аккерманской крепости для туристов воссоздают атмосферу Средневековья

Но чтобы по-настоящему проголодаться и с аппетитом оценить бессарабскую кулинарную экзотику, нужно отправиться во Фрумушику-Нову.

Всего 15 лет назад в Тарутинской степи, в 10 километрах от границы с Молдавией, гуляли ветер и пастухи с овцами. Пока одесский бизнесмен Николай Палариев не построил центр этнографического и зеленого туризма, в развитие которого вкладывает миллионы.

Во Фрумушике туристы знакомятся с традициями, кухней и бытом народов Бессарабии

Фактически Палариев восстановил село своих предков, которое уничтожила советская власть в конце 40-ых прошлого века, чтобы устроить на этих землях военный полигон.

Корни Палариева, как и многих в Бессарабии, – в Молдове.

В кухне, которую он помнит с детства, перемешались не только молдавские, но и болгарские, турецкие вкусы.

Молдавская плацинда чем-то напоминает грузинское хачапури

– Болгары похожее блюдо называют милиной, а у нас это – плацинда (вид пирога, лепешки – УП), – рассказывает бизнесмен, угощая своих гостей. – Вот это – с творогом и укропчиком.

В целом ингредиенты одни и те же. Но способ приготовления может отличаться. Есть разные нюансы у каждой хозяйки, которые передаются по наследству от прабабушек, бабушек и мам.

Овечья брынза (слева) и каварма (справа) – то, ради чего стоит ехать в Бессарабию

Большинство продуктов Бессарабии частично или полностью связаны с бараниной. Исторически сложилось так, что овцы – базовое животное на этой территории.

Фрумушика-Нова Николая Палариева начиналась как раз с того, что он построил в степи крупнейшую в Европе ферму каракульской породы. Поэтому здесь нет недостатка в брынзе и мясных блюдах.

Таких, как, например, запеченный ягненок. Мититеи – молдавские колбаски из фарша, похожие на тефтели. Или болгарская холодная каварма – застывшая отварная баранина в желто-оранжевом жиру.

Сочное мясо ягненка не оставит равнодушным даже сытого туриста

Среди первых блюд популярна зама – бодрящий, согревающий суп с лапшой на бульоне из курицы с добавлением кваса из отрубей.

Спустя 13 лет после своего основания Фрумушика-Нова остается одной из самых неизвестных туристических точек Украины.

Николай Палариев любит сам встречать гостей и рассказывать им историю родного села

Путь из Одессы во Фрумушику длиной примерно в 200 километров занимает больше трех часов. Завершающий 15-километровый участок пролегает просто по полям и бездорожью. Поэтому перед путешествием нужно учитывать прогноз погоды, позаботиться о связи и взять "запаску".

Измаил: "Доля ангела" и липоване

Еще одна ценная точка на гастрономической карте Одесской области – 70-тысячный Измаил. Один из крупнейших морских портов на Дунае и один из самых недооцененных туристами городов Украины.

Как неформальная "столица" Южной Бессарабии, Измаил впитал в себя разные традиции.

Иногда Измаил называют "маленькой Одессой"

В подвале неприметного двухэтажного дома возле местного рынка спрятался винный погреб, который открыла коренная измаильчанка Ирина Польшакова.

Под аркой из двухсотлетнего кирпича он рассказывает не подкрепленную историческими документами легенду: над этими подвалами в начале 19 века жил сам Сергей Тучков.

Генерал-лейтенант, сенатор и масон, Тучков стал первым градоначальником Измаила, завоеванного Российской Империей у турков.

Ирина (крайняя справа) когда-то работала в строительстве, но решила открыть винный погреб, чтобы сохранить традиции предков

Сегодня в погребе Польшаковой – терпкий запах дуба и вина собственного производства.

По традиции гостям предлагают наливать в бокалы из бочек, а потом выливать остатки вина прямо на пол.

– Кто-то называет этот запах "долей ангела". Кирпич пропитывается, и вы сейчас чувствует дух, аромат, присущий бессарабским подвалам, – говорит Ирина.

Бутылка уникального вина с полынью стоит всего 100 гривен

Изюминка домашней винодельни – белое сухое на основе полыни, которую собирают в определенных местах Бессарабии.

В год семья Польшаковой производит тысячу бутылок этого напитка. Побывавшие тут европейские эксперты сравнивают его с вермутом и называют "продуктом премиум-класса".

В Измаиле можно попробовать разные блюда бессарабской кухни

Предки Ирины Польшаковой – липоване, старообрядцы, переселившиеся в Бессарабию в 17 веке после церковных реформ Никона.

– Основным промыслом липован была рыбалка. Поэтому мы предлагаем посетителям рыбные блюда, например, знаменитую дунайскую селедку, – рассказывает она.

Запеченная "дунайка" вкуснее запеченной скумбрии – такая же жирная, но без ярко-выраженного запаха

Готовят "дунайку" в Измаиле по-разному. Солят, запекают. Иногда умудряются замораживать, делать что-то похожее на строганину с добавлением лимона.

– Самая вкусная селедка в конце марта, в апреле, – считает Польшакова. – Потом она приобретает какой-то неприятный, специфический запах.

Мы стараемся покупать "дунайку" только у рыбаков из Вилково. Там она наиболее вкусная.

В винном погребе иностранцем предлагают местные "антипасти": закуски из хлеба, овощей и специй

Есть и особое, чисто липованское блюдо – опеканка из окуней, которые обжаривают, а потом томят на медленном огне со специями.

– У нас можно попробовать хлеб, сделанный на винных дрожжах, такой, как его делали наши предки-липоване, – продолжает Ирина.

Изначально мамалыга – крестьянская еда. Но ее подачу и рецептуру рестораторы возвели в ранг искусства

В погребе Польшаковой подают и традиционные бессарабские блюда. Например, мамалыгу или местный "ответ" итальянской рикотте – сырную закуску из овечьего молока, которую называют "урда". Ее вкусно намазывать на хлеб и есть с медом.

Болград. Царство специй и сыровяления

В 40 минутах езды от Измаила находится городок Болград, известный прежде всего своим винодельческим заводом. Но есть здесь кое-что еще удивительное – механа, которую открыл местный болгарин Сергей Русев.

Сергей Русев, как и любой болгарин, не представляет свою жизнь без вина

Механа – традиционный болгарский ресторан, устроенный, как гостевой двор, где кормят гостей национальными блюдами. Например, суп курбан из баранины с овощами. Или курбан по-добруджански – рагу из баранины и овощей с пряными травами.

Наваристый суп из баранины согревает и быстро избавляет от голода

Бессарабия – настоящий рай для любителей мясных блюд

Сергей Русев может долго рассказывать о быте и кухне своих предков, подогревая аппетит гостей.

– Вино без мяса – никуда, как и мясо без вина, – предупреждает он.

В небольшом музее Русев собрал старинные предметы быта из разных сел Болградского района, в том числе больше 400 емкостей для вина.

– У каждой бутылки свое назначение, – показывает Русев. – Есть ежедневные, есть ритуальные, на случай рождения детей или свадьбы. Есть походные. Есть маленькие – для ракии.

Керамические бутылки для вина не только удобны, но и радуют глаз

Как говорит Русев, болгары пьют вино – иногда горячим с черным острым перцем – для возобновления сил и улучшения пищеварения.

– У жителей окрестных сел есть различия в одежде, телосложении, в походке. Откуда человек, можно узнать даже по запаху изо рта. Потому что в разных селах предпочитают разные специи, – поясняет Сергей.

Конек Русева – производство сыровяленого мяса: суджука, карнака, бастурмы, сушеницы и мясных чипсов. Есть тут и аджика, варенье из грецкого ореха и болгарской розы.

Средняя температура, при которой вялят мясо – 16-17 градусов

Вялят разные сорта мяса – свинину, баранину и говядину. После "усушки" при определенной температуре в специальной холодильной камере из килограмма свежего мяса выходит около 300 грамм.

Карнак вялят неделю, на суджук уходит в 4-5 раз больше времени

Особое внимание уделяют покупке сырья.

– Проблема специфического запаха баранины решается так, – рассказывает Русев. – Животное нельзя забивать во время гона (половой активности – УП) и после болезни.

Очень важно "зажиловать" мясо – удалить лимфоузлы, которые дают тот запах баранины, который вызывает у многих отвращение.

Во время дегустации Сергей Русев дает попробовать все виды вяленого мяса, при этом рассказывая, как и из чего оно сделано

Разница между разными сыровялеными блюдами в основном в специях.

– В суджуке – паприка, острый перец, чубрица (чабер – УП) и кое-что еще, – не выдает всех секретов Сергей Русев. – В сушеницу мы добавляем индийский орех (кешью – УП) и чеснок.

Специи – неотъемлемая часть кухни и культуры болгар

Вообще без специй жизнь болгар и их кухню представить невозможно.

В кооперации с семьями из разных сел, которые выращивают определенные травы, Сергей Русев пытается восстанавливать подзабытые традиции.

В механе Сергея Русева готовят колбаски-гриль из лучшего мяса, выращенного в бессарабских селах

– Раньше мы все специи брали из Сербии и Болгарии. Теперь 70% – наши. Но зиру, к примеру, продолжаем все еще покупать в Болгарии. Она там особенная.

Очень важный для нас ингредиент – мюрдя или мерудия (сложный микс различных трав и приправ – УП). Это как "Шанель номер пять". Если на одежду попадет, запах продержится долго.

Мюрдя – естественный усилитель вкуса. Нам его в детстве давали для лучшего аппетита, – вспоминает Русев.

Криничное: Винная долина и безоблачное будущее

– У болгар есть 500 песен про вино. 499 про красное и одна про белое, которая звучит так: "Белое, белое, почему ты не красное?!".

Эту шутку экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков рассказывает всем, кто приезжает в его родное село Криничное, расположенное между Измаилом и Болградом.

В долине озера Ялпуг отличные условия для виноградарства и виноделия

Иван и Алла Плачковы решили доказать миру, что украинцы умеет делать качественное вино

Криничное экс-министр и бывший губернатор Одесской области считает одним из лучших мест для дегустации вина и знакомства с бессарабской кухней.

В 2005-м Плачков создал с нуля винодельню "Колонист", производящую в год до 300 тысяч бутылок вина.

Во время дегустаций в Криничном к бессарабскому вину предлагают изысканные блюда

Сбывают "Колонист" в основном в Украине. Около 10% экспортируют в качестве "имиджевых" партий, чтобы показать европейцам, на что способны украинцы.

Имея старые связи в Киеве, Плачков с женой Аллой занимается лоббированием интересов виноделов.

Действие хорошего вина Иван Плачков образно сравнивает с наркотиком.

Плачков говорит, что виноградарство и виноделие более сложная сфера, чем атомная энергетика

На вопрос, какая самая дорогая бутылка, которую он откупоривал в жизни, Плачков отвечает: "До пяти тысяч евро".

– Главное – это ощущение, – делится он. – Выдержанные, великие вина – не вкусные. Тусклые, с осадком. Нет ярких цветочных, ягодных ароматов. Там другое – сафьян, портфель, кожа в автомобиле, седло лошади, бензольные, самшитовые тона.

"Химия" этого вина такова, что она воздействует особым образом на мозг, как звуки духового оркестра, рок-группы или Моцарта.

Для дегустации вина прямо из бочки используют специальные "шприцы"

– Почему покупают вино за тысячи евро? – продолжает он. – Представьте, собрались очень взрослые, солидные люди, чтобы решить, давать Украине 1,5 миллиарда транша или нет.

Уставшие. Садятся в каком-то клубе. Им открывают бутылку "Петрюс". Они делают несколько глотков без еды. Максимум – под хрустящий сыр с кристалликами. И у них сразу эмоциональный подъем, позволяющий принять правильное решение.

Иван Плачков надеется, что вино с озера Ялпуг станет всемирно известным брендом

Еще одно сравнение, к которому прибегает Плачков, – виноделы похожи на художников. А бутылка вина – на картину.

– Кто-то напишет тысячи картин, кто-то пять, кто-то десять. На Андреевском спуске в Киеве мы можем купить недорогую за 300 гривен. А на аукционе "Сотбис" кто-то отдаст сотни тысяч или миллион.

Есть оригиналы Шишкина, Айвазовского. А есть репродукции. И то и другое – творение человеческих рук. Но имеет разную цену.

На репродукции тоже есть свой потребитель, который хочет приобщиться к прекрасному, но у него нет денег на настоящий шедевр.

В Криничном угощают едой немецких колонистов из квашеной капусты с рисом и бараниной

Сидя в беседке посреди семейных виноградников в долине озера Ялпуг, Иван Плачков излучает оптимизм.

Болгарин по национальности, он не сомневается в уникальности своей родной Южной Бессарабии и ее скором туристическом расцвете. Безоблачное будущее украинского виноделия, судя по его настрою, тоже не за горами.

Иван Плачков говорит, что за последние годы украинцы стали лучше разбираться в вине

– Культура потребления вина растет в Украине в геометрической прогрессии. Просто какой-то бум последние лет десять!

Раньше, когда я был большой начальник, все пили водку. Потом вискарь в "дьюти фри" брали.

Сейчас водку пить не модно. Кто ее пьет? А вискарь? Надоело! Все пьют вино! – восклицает Плачков, и предлагает продегустировать игристое собственного производства.