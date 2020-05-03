3 мая. No time to die В Британии не хотят открытия школ и пабов, Китай отвечает США, на Банковой устроили кафе

Официальные данные, актуальные на 13:00 3 мая

Украина на карантине 53-й день.

МОЗ заканчивает подготовку требований для открытия парикмахерских, салонов красоты, хозяйственных магазинов, кафе и тому подобное.

Украина. Почти 12 тысяч больных

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

11 913 установленных случаев, из них 2 325 медработников и 829 детей

установленных случаев, из них 2 325 медработников и 829 детей 1 547 человек выздоровели

человек выздоровели 288 летальных случаев

летальных случаев сделано 129 723 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Больше всего больных в Черновицкой области – 1 818 и Киеве – 1 511.

Лидером по количеству суточных больных внезапно стала Одесская область, где зафиксировали 80 инфицированных. Всего в регионе чуть более 400 больных.

За прошедшие сутки:

502 установленных больных, из них 75 медработников и 58 детей. Это на 48 больных меньше, чем днем ​​ранее, 2 мая. Впрочем стабильного снижения количества больных пока нет

установленных больных, из них 75 медработников и 58 детей. Это на 48 больных меньше, чем днем ​​ранее, 2 мая. Впрочем стабильного снижения количества больных пока нет 9 летальных случаев

летальных случаев 49 человек выздоровели.

На вопрос, с чем связано увеличение количества суточных больных в начале мая, министр здравоохранения Максим Степанов четко не ответил.

"Уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в пределах от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат, заключающийся в том, что у нас не существует серьезных вспышек, которые сразу бы отразились на способности медицинской системы оказывать медицинскую помощь", – сказал министр.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах: 81 случай инфицирования с начала эпидемии, 4 из которых за минувшие сутки – 49 активных больных, 30 человек выздоровели, двое умерли.

На фронте ни одного больного с начала эпидемии.

Что происходило в регионах:

Черкассы. За главу города, где исполком решил досрочно ослабить карантин, вступилась партия "Батькивщина" и городской голова Львова Андрей Садовый. Последний предлагает правительству предоставить больше полномочий на места в вопросах ослабление карантина.

Интервью "Украинской правды" с городским главой Черкасс Анатолием Бондаренко читайте здесь.

Киев . Под Офисом президента украинские рестораторы требовали открыть летние террасы кафе и ресторанов. Они расставили столики, стулья и приглашали всех желающих перекусить. За одним из столиков была табличка с фамилией президента.

. Под Офисом президента украинские рестораторы требовали открыть летние террасы кафе и ресторанов. Они расставили столики, стулья и приглашали всех желающих перекусить. За одним из столиков была табличка с фамилией президента. Харьков . Несколько человек, которые "вели бурную ночную жизнь на парковке" у одной из станций метро, ​​избили журналиста, вызвавшего полицию из-за нарушения карантина.

. Несколько человек, которые "вели бурную ночную жизнь на парковке" у одной из станций метро, ​​избили журналиста, вызвавшего полицию из-за нарушения карантина. Ровенская область. На въезде в село Познань, где растет количество больных, установили контрольно-пропускной пункт. Людям, которые въезжают в город, измеряют температуру и дезинфицируют авто. Также проверяют документы и спрашивают цель приезда.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 105 больных (в Севастополе 89), в оккупированных районах Донецкой области – 110, Луганской – 129.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

"Купи чашечку кофе заранее, чтобы твоя любимая кофейня открылась после карантина"

Для поддержки кофейного бизнеса в Украине запустили проект "Все будет кофе!". Кофеманам предлагают заказать кофе на карантине, заплатив за него 50 гривен через Apple Pay или Google Pay, а после открытия заведения – забрать его на кассе.

В перечне кафе есть более 50 заведений из Киева, Одессы, Николаева, Ровно, Днепра и других городов.

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Театры идут в онлайн

Актеры Херсонского областного академического муздрамтеатра им. Кулиша из-за карантина начали репетировать спектакль "Станцуй со мной танго, или в Париж через балкон" по видео.

Его готовят для фестиваля в Грузии. Ставят по пьесе грузинского драматурга Нино Марзиашвили, режиссирует – Каха Гогидзе.

Позади уже две репетиции, одну из которых можно посмотреть на YouTube.

Сезон свадеб

В защитных масках на территории столичного Главного военного клинического госпиталя женились военнослужащий Игорь Пономарчук и его невеста Анна.

"Сегодня состоялась только торжественная церемония, а настоящую свадьбу мы обязательно отгуляем на Николаевщине", – говорит военный.

На свадьбу у пары постоянно не хватало времени. 15 апреля Игорь должен был уйти в отпуск, чтобы наконец сыграть ее этой весной. Но за 5 дней до отпуска получил тяжелое ранение под Опытным в Донецкой области, во время обстрела в него попали две пули.

В Авдеевке военного 5 часов оперировал командующий Медицинских сил ВСУ, затем транспортация в Покровск, Харьков и Киев. Впереди многомесячная реабилитация, говорят в ВСУ.

Мир. Больше всего новых больных опять в США, России, Великобритании

В течение суток количество больных на планете выросло примерно на 83 тысячи (накануне – 87 тысяч).

Погибло 5,1 тысячи (накануне – 5,2 тысячи).

Больше всего больных появилось в США, России, Великобритании. Россия 11 день подряд попадает в лидеры по количеству новых больных. За минувший день здесь зафиксирован очередной рекорд – более 10 тысяч инфицированных.

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания и Испания.

"Смерть" Сталина в Британии

В Великобритании за последние сутки умерло 622 человека (накануне 739). С начала эпидемии – 28 131.

По данным нового опроса, только 17% британцев хотят открытия школ, пабов и ресторанов. А почти половина британских врачей не были обеспечены средствами защиты от государства и использовали свои собственные или полагались на пожертвования.

Во время острой фазы болезни врачи Бориса Джонсона готовились к объявлению его смерти.

"У них была целая стратегия по сценарию типа "смерти Сталина", – рассказывает премьер. Джонсону удалось преодолеть недуг.

Почти одновременно с выпиской из больницы у него родился сын, которого назвали в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.

В США за сутки умерло 1 426 человек (накануне 1 947). С начала эпидемии 66 385.

Мэр наиболее пострадавшего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо говорит, что пока не готов снимать карантин, несмотря на потери, которые несет бизнес.

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Китайцы едут на отдых, британцы – работать в поля

CNN рассказало, как переживает времена пандемии сельское хозяйство Великобритании. Кроме проблем, с которыми сталкиваются фермеры, в этой истории есть также рабочие, неожиданно меняющие профессию.

Из-за отсутствия сезонных работников-мигрантов, которые раньше собирали урожай, правительство Великобритании хочет попытаться привлечь к этому местных жителей. Так, инженеры или повара выходят на полевые работы, чтобы не сидеть дома на карантине.

"Мне надоело находиться в помещении, не зарабатывая денег, – рассказала журналистам 45-летняя бывшая официантка. – Я просто хотела заняться какой-то работой. Я думаю, что обеспечение нации пищей – это довольно почетное занятие".

Власти Китая утверждают, что пять дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. После ослабления карантина в стране растет спрос на поездки и отдых. Достопримечательности Шанхая в течение первых двух майских выходных посетили более миллиона человек.

При этом город требует бронировать туры, чтобы предотвратить скопление, а объекты должны заполняться не более чем на 30%. Туристы обязаны носить маски, показывать QR-коды с информацией о своем здоровье и мерить температуру.

В Индии борцов с вирусом поблагодарили военно-воздушные силы. Они подняли в небо истребители, а в одном из городов вертолет осыпал цветами больницу в сопровождении военного оркестра.

Информационная борьба: Китай подключает аниматоров, соцсети блокируют любителя заговоров

Издание The Daily Telegraph пишет, что, по данным спецслужб нескольких государств, Китай скрывал и уничтожал данные о вирусе. Журналисты ссылаются на доклад разведывательного союза "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Среди прочего, Пекин, вероятно, не признавал передачу вируса от человека к человеку, когда это уже было подтверждено, цензурировал новости о болезни и заставлял молчать врачей, не давал биообразцов международным ученым, работавшим над вакциной.

Китай продолжает коронавирусную "войну" с США. Официальное информагентство Синьхуа опубликовало короткую анимацию, которая высмеивает реакцию Штатов на эпидемию. Пекин там изображен честным и ответственным: мол, он предупреждал мир об опасности, но его не слушали, а потом сделали козлом отпущения.

Анимация завершается таким диалогом:

США: "Мы всегда правы, даже несмотря на то, что противоречим сами себе".

Китай: "Что я люблю в вас, американцы, так это вашу последовательность".

YouTube удалил аккаунт британского писателя и бывшего футболиста Дэвида Айка, который распространял теории заговора, в частности, о том, что коронавирус связан с мобильной сетью 5G:

"У YouTube есть четкие правила, запрещающие любой контент, который оспаривает существование и передачу COVID-19, как описано ВОЗ и NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании – УП)".

Ранее на аналогичный шаг пошел Facebook, удалив профиль Айка.

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"Золотую Дзигу" раздадут онлайн. Ирина Билык после карантина сможет работать няней

Национальная кинопремия "Золотая Дзига" впервые в истории пройдет в режиме онлайн.

Прямая трансляция будет доступна 3 мая в 19.00 на YouTube-канале Украинской Киноакадемии.

Премию будут вручать в 22 номинациях. На награду в 11 категориях претендует драма "Домой". В 9 номинациях будут представлены комедия "Мои мысли тихие" и "Гуцулка Ксеня".

В торжественной церемонии примут участие Святослав Вакарчук и DZIDZIO.

Саша Зарицкая, солистка группы KAZKA присоединилась к социальной кампании МОЗ Украины #ПоддерживаюВрачей. Она позвонила фельдшеру из Черниговщины Людмиле.

"Вы наши солдаты на передовой, которые реально спасают сотни тысяч человек", – сказала Зарицкая.

Певица Ирина Билык, младшему сыну которой пять лет, рассказала, что после карантина сможет работать няней.

"Няни не было почти месяц – всех, кто со мной работает, я отпустила в оплачиваемый отпуск. И могу сказать, что я теперь могу работать няней. Кому нужна няня Ирина Билык, приглашайте!", – заявила певица, которая 6 апреля отпраздновала свой 50-летний юбилей.