3 мая. No time to die В Британии не хотят открытия школ и пабов, Китай отвечает США, на Банковой устроили кафе
Официальные данные, актуальные на 13:00 3 мая
Украина на карантине 53-й день.
МОЗ заканчивает подготовку требований для открытия парикмахерских, салонов красоты, хозяйственных магазинов, кафе и тому подобное.
Украина. Почти 12 тысяч больных
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- 11 913 установленных случаев, из них 2 325 медработников и 829 детей
- 1 547 человек выздоровели
- 288 летальных случаев
- сделано 129 723 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.
Больше всего больных в Черновицкой области – 1 818 и Киеве – 1 511.
Лидером по количеству суточных больных внезапно стала Одесская область, где зафиксировали 80 инфицированных. Всего в регионе чуть более 400 больных.
За прошедшие сутки:
- 502 установленных больных, из них 75 медработников и 58 детей. Это на 48 больных меньше, чем днем ранее, 2 мая. Впрочем стабильного снижения количества больных пока нет
- 9 летальных случаев
- 49 человек выздоровели.
На вопрос, с чем связано увеличение количества суточных больных в начале мая, министр здравоохранения Максим Степанов четко не ответил.
"Уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в пределах от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат, заключающийся в том, что у нас не существует серьезных вспышек, которые сразу бы отразились на способности медицинской системы оказывать медицинскую помощь", – сказал министр.
Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах: 81 случай инфицирования с начала эпидемии, 4 из которых за минувшие сутки – 49 активных больных, 30 человек выздоровели, двое умерли.
На фронте ни одного больного с начала эпидемии.
Что происходило в регионах:
- Черкассы. За главу города, где исполком решил досрочно ослабить карантин, вступилась партия "Батькивщина" и городской голова Львова Андрей Садовый. Последний предлагает правительству предоставить больше полномочий на места в вопросах ослабление карантина.
Интервью "Украинской правды" с городским главой Черкасс Анатолием Бондаренко читайте здесь.
- Киев. Под Офисом президента украинские рестораторы требовали открыть летние террасы кафе и ресторанов. Они расставили столики, стулья и приглашали всех желающих перекусить. За одним из столиков была табличка с фамилией президента.
- Харьков. Несколько человек, которые "вели бурную ночную жизнь на парковке" у одной из станций метро, избили журналиста, вызвавшего полицию из-за нарушения карантина.
- Ровенская область. На въезде в село Познань, где растет количество больных, установили контрольно-пропускной пункт. Людям, которые въезжают в город, измеряют температуру и дезинфицируют авто. Также проверяют документы и спрашивают цель приезда.
Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 105 больных (в Севастополе 89), в оккупированных районах Донецкой области – 110, Луганской – 129.
За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и графиках "Украинской правды".
"Купи чашечку кофе заранее, чтобы твоя любимая кофейня открылась после карантина"
Для поддержки кофейного бизнеса в Украине запустили проект "Все будет кофе!". Кофеманам предлагают заказать кофе на карантине, заплатив за него 50 гривен через Apple Pay или Google Pay, а после открытия заведения – забрать его на кассе.
В перечне кафе есть более 50 заведений из Киева, Одессы, Николаева, Ровно, Днепра и других городов.
Театры идут в онлайн
Актеры Херсонского областного академического муздрамтеатра им. Кулиша из-за карантина начали репетировать спектакль "Станцуй со мной танго, или в Париж через балкон" по видео.
Его готовят для фестиваля в Грузии. Ставят по пьесе грузинского драматурга Нино Марзиашвили, режиссирует – Каха Гогидзе.
Позади уже две репетиции, одну из которых можно посмотреть на YouTube.
Сезон свадеб
В защитных масках на территории столичного Главного военного клинического госпиталя женились военнослужащий Игорь Пономарчук и его невеста Анна.
"Сегодня состоялась только торжественная церемония, а настоящую свадьбу мы обязательно отгуляем на Николаевщине", – говорит военный.
На свадьбу у пары постоянно не хватало времени. 15 апреля Игорь должен был уйти в отпуск, чтобы наконец сыграть ее этой весной. Но за 5 дней до отпуска получил тяжелое ранение под Опытным в Донецкой области, во время обстрела в него попали две пули.
В Авдеевке военного 5 часов оперировал командующий Медицинских сил ВСУ, затем транспортация в Покровск, Харьков и Киев. Впереди многомесячная реабилитация, говорят в ВСУ.
Мир. Больше всего новых больных опять в США, России, Великобритании
В течение суток количество больных на планете выросло примерно на 83 тысячи (накануне – 87 тысяч).
Погибло 5,1 тысячи (накануне – 5,2 тысячи).
Больше всего больных появилось в США, России, Великобритании. Россия 11 день подряд попадает в лидеры по количеству новых больных. За минувший день здесь зафиксирован очередной рекорд – более 10 тысяч инфицированных.
Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания и Испания.
"Смерть" Сталина в Британии
В Великобритании за последние сутки умерло 622 человека (накануне 739). С начала эпидемии – 28 131.
По данным нового опроса, только 17% британцев хотят открытия школ, пабов и ресторанов. А почти половина британских врачей не были обеспечены средствами защиты от государства и использовали свои собственные или полагались на пожертвования.
Во время острой фазы болезни врачи Бориса Джонсона готовились к объявлению его смерти.
"У них была целая стратегия по сценарию типа "смерти Сталина", – рассказывает премьер. Джонсону удалось преодолеть недуг.
Почти одновременно с выпиской из больницы у него родился сын, которого назвали в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.
В США за сутки умерло 1 426 человек (накануне 1 947). С начала эпидемии 66 385.
Мэр наиболее пострадавшего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо говорит, что пока не готов снимать карантин, несмотря на потери, которые несет бизнес.
Китайцы едут на отдых, британцы – работать в поля
CNN рассказало, как переживает времена пандемии сельское хозяйство Великобритании. Кроме проблем, с которыми сталкиваются фермеры, в этой истории есть также рабочие, неожиданно меняющие профессию.
Из-за отсутствия сезонных работников-мигрантов, которые раньше собирали урожай, правительство Великобритании хочет попытаться привлечь к этому местных жителей. Так, инженеры или повара выходят на полевые работы, чтобы не сидеть дома на карантине.
"Мне надоело находиться в помещении, не зарабатывая денег, – рассказала журналистам 45-летняя бывшая официантка. – Я просто хотела заняться какой-то работой. Я думаю, что обеспечение нации пищей – это довольно почетное занятие".
Власти Китая утверждают, что пять дней подряд не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. После ослабления карантина в стране растет спрос на поездки и отдых. Достопримечательности Шанхая в течение первых двух майских выходных посетили более миллиона человек.
При этом город требует бронировать туры, чтобы предотвратить скопление, а объекты должны заполняться не более чем на 30%. Туристы обязаны носить маски, показывать QR-коды с информацией о своем здоровье и мерить температуру.
В Индии борцов с вирусом поблагодарили военно-воздушные силы. Они подняли в небо истребители, а в одном из городов вертолет осыпал цветами больницу в сопровождении военного оркестра.
Информационная борьба: Китай подключает аниматоров, соцсети блокируют любителя заговоров
Издание The Daily Telegraph пишет, что, по данным спецслужб нескольких государств, Китай скрывал и уничтожал данные о вирусе. Журналисты ссылаются на доклад разведывательного союза "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Среди прочего, Пекин, вероятно, не признавал передачу вируса от человека к человеку, когда это уже было подтверждено, цензурировал новости о болезни и заставлял молчать врачей, не давал биообразцов международным ученым, работавшим над вакциной.
Китай продолжает коронавирусную "войну" с США. Официальное информагентство Синьхуа опубликовало короткую анимацию, которая высмеивает реакцию Штатов на эпидемию. Пекин там изображен честным и ответственным: мол, он предупреждал мир об опасности, но его не слушали, а потом сделали козлом отпущения.
Анимация завершается таким диалогом:
США: "Мы всегда правы, даже несмотря на то, что противоречим сами себе".
Китай: "Что я люблю в вас, американцы, так это вашу последовательность".
YouTube удалил аккаунт британского писателя и бывшего футболиста Дэвида Айка, который распространял теории заговора, в частности, о том, что коронавирус связан с мобильной сетью 5G:
"У YouTube есть четкие правила, запрещающие любой контент, который оспаривает существование и передачу COVID-19, как описано ВОЗ и NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании – УП)".
Ранее на аналогичный шаг пошел Facebook, удалив профиль Айка.
"Золотую Дзигу" раздадут онлайн. Ирина Билык после карантина сможет работать няней
Национальная кинопремия "Золотая Дзига" впервые в истории пройдет в режиме онлайн.
Прямая трансляция будет доступна 3 мая в 19.00 на YouTube-канале Украинской Киноакадемии.
Премию будут вручать в 22 номинациях. На награду в 11 категориях претендует драма "Домой". В 9 номинациях будут представлены комедия "Мои мысли тихие" и "Гуцулка Ксеня".
В торжественной церемонии примут участие Святослав Вакарчук и DZIDZIO.
Саша Зарицкая, солистка группы KAZKA присоединилась к социальной кампании МОЗ Украины #ПоддерживаюВрачей. Она позвонила фельдшеру из Черниговщины Людмиле.
"Вы наши солдаты на передовой, которые реально спасают сотни тысяч человек", – сказала Зарицкая.
Певица Ирина Билык, младшему сыну которой пять лет, рассказала, что после карантина сможет работать няней.
"Няни не было почти месяц – всех, кто со мной работает, я отпустила в оплачиваемый отпуск. И могу сказать, что я теперь могу работать няней. Кому нужна няня Ирина Билык, приглашайте!", – заявила певица, которая 6 апреля отпраздновала свой 50-летний юбилей.