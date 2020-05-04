Фотопроект. Волонтеры, которые помогают в борьбе с коронавирусом

Україна, як і багато навіть більш благополучних держав, виявилася не готовою до загроз, що приніс із собою коронавірус.

Натомість люди знову показали неймовірну спроможність гуртуватися та діяти.

У всіх областях країни розгорнувся потужний волонтерський рух, в якому взяли участь підприємства, організації та небайдужі громадяни.

Забезпечення лікарень всім необхідним (від апаратів ШВЛ та захисного одягу для медперсоналу до гарячих обідів), розвезення медиків на роботу авто водіїв-волонтерів, піклування про пенсіонерів та безпритульних – це лише декілька напрямків волонтерських ініціатив, які я знімав цими тижнями.

Національні лідери різних держав вже порівняли пандемію коронавірусу з війною.

Таке порівняння можна сміливо застосовувати і щодо України, яка нині змушена вести війну на два фронти.

Ситуація нагадує часи Майдану та перші роки війни з Росією, коли країна вистояла значною мірою завдяки волонтерам та активістам.

Історія повторюється, і у 2020-му громадянське суспільство знову береться до роботи.

Київський волонтерський штаб залучив професійних менеджерів та піарників, щоб якомога ефективніше боротися з COVID-19 у столиці.

Організація працює з бізнесом та підприємцями, що хочуть допомогти лікарням та малозабезпеченому населенню.

Вони координують допомогу, шукають вигідні варіанти закупівель медичного обладнання та засобів захисту лікарям і особисто доставляють їх у шпиталі.

Протягом двох днів я фотографував, як Світлана Котляревська, учасниця штабу, розвозила допомогу київським лікарням.

всі фото: The Gate Agency

Київський волонтерський штаб координують допомогу, шукають вигідні варіанти закупівель медичного обладнання та засобів захисту лікарям і особисто доставляють їх у шпиталі

Українські дизайнери активно долучилися до боротьби з пандемією, перепрофілювавши свої швейні виробництва на виготовлення захисного спецодягу для медперсоналу.

Однією з перших до благодійності долучилася Людмила Кисленко, засновниця бренду LUKIS.

На своєму виробництві на Троєщині вона зі співробітниками відшила тисячі костюмів за власними лекалами. За допомогою підрядників ці вироби було доставлено до медиків по всій Україні.

Група дизайнерів перепрофілювалися на виробництво медичного одягу

Група інших дизайнерів, ініціаторкою якої стала засновниця бренду Bevza Світлана Бевза, також перепрофілювалися на виробництво медичного одягу.

Вони почали працювати з івент-агенцією SAME&Friends, щоб ефективніше розподіляти одноразові медичні костюми по Україні.

Офіс агенції перетворився на волонтерський штаб, де команда пакує одноразові халати для доставки лікарням. Лише за перші три тижні кількість заявок була понад 3000.

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Станом на кінець квітня понад 6000 комплектів було відправлено шпиталям по всій Україні.

Наразі команда заснувала благодійний фонд Спанбонд, щоб продовжувати боротьбу з пандемією у ще більших масштабах.

Команда дизайнерів заснувала благодійний фонд Спанбонд

Після стильних київських офісів проєкт привів мене у Видубицький монастир ПЦУ, священники якого також долучилися до боротьби з COVID-19.

Вони почали виготовляти антисептики для рук за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Спочатку роздавали бідним людям у Києві, потім відправляли в Одесу, Харків та інші великі міста.

Монахи Видубицького монастиря виготовляють антисептики для рук

Згодом ченці знайшли лазерний верстат та почали виробництво захисних щитків для медиків. Братія монастиря порається із сучасними технологіями швидко та професійно.

Водночас монахи не надто радіють надмірній увазі журналістів до їхньої діяльності. Кажуть, що воліли б присвячувати свій час служінню, а обов'язки із забезпечення медиків варто було б здійснювати державі.

Монах Видубицького монастиря ПЦУ

Ще одну ініціативу із виготовлення щитків для медиків та працівників сфери обслуговування я знімав у мейкер-просторі Острів.

Перепробувавши понад 8 видів прототипів та порадившись з лікарями, команда на чолі з Романом Сахом запустила повноцінне виробництво найбільш вдалого прототипу.

Ініціатива із виготовлення щитків для медиків та працівників сфери обслуговування мейкер-простір Острів

Вони також запустили кампанію на платформі Велика Ідея, де кожен може замовити щитки собі та проплатити їх виробництво для медперсоналу.

Київські мейкери обмінюються інструкціями та дизайнерськими рішеннями із колегами по всій країні, прагнучи децентралізувати виробництво.

Команда на чолі з Романом Сахом запустила повноцінне виробництво найбільш вдалого прототипу щитиків

Щовівторка попри карантин робота кипить на кухні та в залі київського ресторану Citronelle.

Там теж вирішили долучитися до волонтерства під час коронавірусу і роблять те, що вміють найкраще, – забезпечують київські лікарні гарячими обідами.

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У колаборації з Київським Волонтерським Штабом щотижня готують 101 порцію. Сто – у лікарні й один "для бабусі, що живе поруч".

Команда хотіла б робити більше, зараз активно шукають для цього партнерів.

Citronelle забезпечують київські лікарні гарячими обідами

Андрій Павлов заснував інформаційну платформу no-covid.org.ua, щоб допомогти київським медикам діставатися на роботу та додому в умовах обмеження руху громадського транспорту.

Усе почалося з особистої історії, коли мама його дружини, також медик, не змогла дістатися на роботу. Хлопець почав возити її, а потім інших медиків.

На платформі no-covid.org.ua зареєстровано близько 100 водіїв

Щоб структурувати процес, айтішник зробив сайт з формою заявок від лікарів та водіїв-волонтерів.

Він співпрацює з іншими схожими ініціативами (додаток Cometa, вайбер-групи) і каже, що волонтери не покривають і малої частки запитів від медперсоналу, особливо коли йдеться не тільки про Київ, а й про його передмістя.

Наразі на платформі Андрія зареєстровано близько 100 водіїв, а заявок від медиків у 9 разів більше.

Платформа no-covid.org.ua допомагає київським медикам діставатися на роботу

Життєлюб – відомий київський фонд, що з 2013 року працює над організацією активного життя літніх людей. Його підопічні – бабусі та дідусі – опинилися у групі ризику під час пандемії.

Київський фонд допомагає стареньким людям

Щоб їх підтримати, два рази на місяць фонд організовує розвіз 1500 продуктових наборів Києвом.

На цей раз в акції взяли участь 84 волонтери, які цілий день їздили Києвом та розвозили продукти для пенсіонерів.

Доставка, звісно, була безконтактною.

Підопічні "Життєлюба" – це бабусі та дідусі, які опинилися у групі ризику під час пандемії.

Ще одна категорія людей, що опинилися у вразливому стані через коронавірус, – безпритульні.

Слабкий імунітет, неможливість дотримуватись умов карантину, відсутність хоча б якогось заробітку – все це вдарило по безхатькам особливо сильно.

Цим людям допомагають декілька груп волонтерів, зокрема Спільнота Святого Егідія.

Зараз вони видають в п'ять разів більше наборів їжі, ніж зазвичай, а також захисні маски та антисептики. А на Великдень ще паски та крашанки додали.

Спільнота Святого Егідія додмагає безпритульним

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Ініціативи, що представлені в цьому проєкті, насправді є лише малою часткою волонтерського руху, що нині діє в Україні. Сотні людей допомагають медикам та вразливим групам населення просто зараз.

Ви також можете долучитися – своїм часом, експертизою, грошовим внеском чи навіть розповсюдженням інформації у соцмережах.

Сергій Коровайний, The Gate Agency