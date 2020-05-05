5 мая. Немецкие ученые моделируют пандемию, украинские чиновники думают над выходом из карантина, звезды дурачатся в соцсетях

Официальные данные, актуальные на 15:30 5 мая

Украина на карантине 55-ый день.

До возможного постепенного выхода из карантина остается чуть больше двух недель, а уже с 11 мая начнутся существенные послабления.

Правда, они не будут одинаковыми во всех регионах. Регионы с высокой заболеваемостью, сейчас это Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская области, пойдут на "адаптивный карантин", например там может открыться меньшее количество торговых заведений.

Рекомендации для работы парков, парикмахерских, непродовольственных магазинов и т.д. пока не утверждены. Их, уверяет главный санэпидемврач, будут обсуждать с бизнесом. Перечень всех предприятий, которые смогут открыться, также еще дорабатывают.

Учебный год в школах закончится дистанционно.

Украина. Количество суточных больных упало ниже 400

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 12 697 инфицированных коронавирусом. Почти седьмая часть из них, 1 875 – выздоровела. 316 человек умерли.

Наиболее охваченной коронавирусом уже несколько недель является Буковина, где количество больных приближается к 2 тысячам – 1 948. На втором месте Киев, имеющий более полуторы тысячи больных. Третьим регионом с более чем тысячей больных стала Ивано-Франковская область, она же имеет больше всего летальных случаев.

Впервые за 8 дней количество суточных больных упало ниже 400 – 366 случаев за минувшие сутки, 4 мая.

В лидерах суточных больных во второй раз Одесская область.

Что происходило в регионах:

Сумы. Коронавирус обнаружили у патрульного, на самоизоляцию отправили целую роту – 50 человек.

Коронавирус обнаружили у патрульного, на самоизоляцию отправили целую роту – 50 человек. Одесская область . Вспышку зафиксировали в общине ромов села Нерубайское. Заболели 11 человек, среди которых 5 детей и 2 пожилых людей. Всего в общине живет полторы тысячи человек.

. Вспышку зафиксировали в общине ромов села Нерубайское. Заболели 11 человек, среди которых 5 детей и 2 пожилых людей. Всего в общине живет полторы тысячи человек. Запорожье. Коронавирус обнаружили у ребенка из психоневрологического интерната. Заведение на карантине еще с марта, всего там находится 126 детей.

Коронавирус обнаружили у ребенка из психоневрологического интерната. Заведение на карантине еще с марта, всего там находится 126 детей. Киев. Городские власти будут возмещать средства на кремацию умерших с коронавирусом по просьбе родственников.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 128 больных (в Севастополе 91), в оккупированных районах Донецкой области – 133 (4 человека умерли), Луганской – 161.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

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Как Украина выходит из карантина

Правительство для бизнеса. "В ближайшее время" правительство предоставит поэтапный план поддержки бизнеса, уверяет премьер-министр. Прежде всего будут помогать микро- и малому бизнесу. Правительственная поддержка должна задеть все отрасли экономики, в частности промышленность.

За более чем 50 дней карантина на митинги из-за сложной финансовой ситуации выходили работники рынков, фермеры, рестораторы и другие ФОПы.

Львов и туризм. Городская власть показала предварительный пятиэтапный план выхода туристической отрасли из карантина. В мае в городе частично откроют гостиницы, заведения общественного питания и музеи, в июне – восстановят организованные экскурсии и события под открытым небом, в июле-августе – международное авиасообщение. В сентябре-октябре – события с участием ограниченного числа людей, в ноябре-декабре – международный туризм.

Киев и быстрая еда. С 5 мая, при соблюдении требований местных властей, в столице могут открыться МАФы, продающие чай, кофе и быструю еду.

Для сохранения маленьких кофеен в Украине уже несколько дней работает проект "Все будет кофе!", который предлагает купить кофе заранее, а по окончании карантина забрать его на кассе.

Черновцы и общественный транспорт. В областном центре Буковины, которая имеет больше всего больных на всю Украину, после послаблений карантина планируют увеличить частоту движения общественного транспорта.

Ограничение количества пассажиров в салоне из-за эпидемии вызывает беспокойство у перевозчиков, которые объясняют, что им невыгодно возить людей и требуют поднять стоимость проезда "почти до 15 гривен", говорит городской голова.

Бунты местной власти

Черкассы. К Главному следственному управлению пришли около 200 горожан, чтобы поддержать мэра Анатолия Бондаренко и членов исполкома, которые ослабили карантин до решения правительства. Представители местной власти должны были получить повестки на допрос.

Люди держали плакаты "Где дело на "Велюр" и "Эпицентр"? Закон один для всех".

Фото: Суспильне

Одесса. Городской голова Геннадий Труханов, который неделей ранее построил коммунальщиков и местную технику на парад, назвал прогулки горожан у моря протестом против "двойных стандартов и бессовестного поведения" центральной власти.

Несправедливостью Труханов также назвал работу ресторанов в гостиницах.

"Там сидят люди, работает персонал, все, как обычно. А в 100 метрах стоит закрытый ресторан, работники которого не понимают – а чем мы хуже?", – сказал глава Одессы.

Правда, учреждения открыты не только в отелях. 3 мая в курортном районе города Аркадия работали некоторые магазины, кафе, часть горожан гуляла без масок.

Мукачево, Закарпатье. Председатель Закарпатской ОГА, недавно назначенный Зеленским, пожаловался правоохранителям на Мукачевский горсовет, который 30 апреля решил открыть вещевые рынки и торговые центры.

Люди всего мира больше волнуются за жизнь, чем за восстановление экономики

Общее количество случаев COVID-19 в мире перевалило за 3,6 млн.

В течение суток больных на планете увеличилось примерно на 76 тысяч. Количество новых случаев уменьшается четвертые сутки подряд.

Больше всего инфицированных появилось в США, России, Великобритании.

В России новый пик – только в Москве за сутки почти 6 тысяч новых случаев заболевания, в 15 раз больше чем по всей Украине.

В США прогнозируют, что количество заражений увеличится до 200 тысяч в день, при этом смертность от коронавируса в стране возрастет вдвое к началу июня.

Несмотря на постепенное снижение темпов распространения болезни, подавляющее большинство людей во всем мире хотят, чтобы их правительства отдавали приоритет спасениям жизней, а не перезапуску экономики.

Немецкие ученые спрогнозировали несколько вариантов развития пандемии.

Чаще всего они называют один год как срок, в течение которого придется оставить те или иные карантинные ограничения.

После этого будет изобретена и запущена в производство вакцина. Однако распространение заболевания в этом году может пройти неравномерно, уменьшиться летом и вернуться с новой силой ближе к зиме.

Оказалось, что коронавирус в Европе появился гораздо раньше, чем было зафиксировано официально.

Французская больница повторно протестировала старые анализы пациентов с пневмонией и обнаружила, что она лечила мужчину с коронавирусом еще 27 декабря, почти за месяц до того, как правительство подтвердило первое заражение.

ВОЗ ответила, что этот случай не удивителен, и, возможно, были еще более ранние заражения.

Мир идет к выходу из карантина, но есть исключения

Президент Турции анонсировал поэтапное ослабление карантина в стране, которое, как и в Украине, должно начаться 11 мая.

Страна начнет с восстановления работы парикмахерских и торговых центров, снятия ограничений на поездки в 7 городов и разрешений на ограниченные прогулки для пожилых людей и детей.

На севере Турции, пока люди сидели на карантине, по городу гуляло огромное стадо овец. Животные шли по пустынным улицам за пастухом, иногда останавливаясь, чтобы пастись на газоне.

В тот же день, 11 мая, Чехия позволит пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом.

В то же время, премьер-министр Новой Зеландии, которой удалось взять под контроль распространение вируса, говорит, что страна еще "в течение длительного времени" не откроет границы с другими государствами.

В Израиле продлили до 26 мая слежение за зараженными людьми по данным мобильных телефонов.

Молдова уже 15 мая должна отменить чрезвычайное положение.

В китайском Гонконге берут курс на возвращение к нормальной жизни. Местный глава администрации Керри Лем позволил собираться вместе уже не 4, а 8 людям, пообещал открыть тренажерные залы и кинотеатры и позволить работать барам с ограничениями по заполненности. Изменения начнут работать 8 мая. В этом месяце, но позже, также должны открыть школы.

Пожилым людям в Ирландии наконец разрешили выходить на улицу и уезжать уже не на 2, а на 5 километров от дома, но при условии, что они не будут контактировать с другими. Хотя полная изоляция для людей старше 70 лет была скорее советом, а не обязательством, и власти страны до сих пор рекомендуют сидеть дома.

Параллельные войны: американская версия вызвала сомнения, российские шпионы снова отличились

В ВОЗ назвали спекулятивными обвинения Китая в искусственном создании коронавируса и сказали, что США не предоставили доказательств такой версии. Ранее ее высказывал Дональд Трамп.

Кроме того, The Guardian, ссылаясь на собственные источники в органах разведки, пишет об отсутствии доказательств того, что вирус вообще мог просочиться из лаборатории. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео. Издание Daily Telegraph также публиковало цитаты из якобы отчета альянса "Пять глаз" с обвинением в сторону Китая.

Однако собеседники The Guardian сказали, что хоть действия Пекина, вероятно, и не были прозрачными, этот "отчет" не имел отношения к альянсу спецслужб. Они выразили опасения из-за эскалации международной обстановки вокруг темы вируса.

Спецслужбы Британии заявили, что разоблачили волну нападений хакеров, которые пытались украсть данные о вакцине от COVID-19. Злоумышленники, по официальной информации, действовали от "враждебных государств": России, Китая и Ирана.

Еврокомиссия собрала международную донорскую онлайн-конференцию для сбора средств на разработку вакцины и лекарств. По ее результатам удалось собрать 7,4 миллиарда евро.

Как "скучают" звезды: Свитолина между спортом и шоколадом, Ратаковски "женит" пса

Многие, скучая на карантине, ищут новые развлечения или открывают для себя новые варианты для изолированного досуга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина увлеклась съемкой видео TikTok, веселит там фанатов танцами и шутками.

Она показала, как проводит свою неделю: большую часть времени тренируется, но находит время на отдых с шоколадно-ореховой пастой и вином.

View this post on Instagram #motivation 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️😁 #itsokaynottobeokay A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on May 4, 2020 at 8:12am PDT

Модель Эмили Ратаковски устроила свадьбу. Но не свою, а собаки Коломбо. Звезда отпраздновала "бракосочетание" вместе с друзьями и бойфрендом.

Не только животные нашли свое счастье на карантине. Модель и телезвезда Кристин МакГиннесс рассказала, что изоляция спасла ее брак, и они вместе с мужем стали одинаково заботиться о детях.

Британская актриса Джоанна Ламли порадовала фанатов и "убивала" с ними время просто в длинной очереди к супермаркету. Держа дистанцию ​​звезда делала селфи с желающими.

"Манчестер Юнайтед" продолжает жертвовать деньги на борьбу с эпидемией. Теперь английские футболисты пообещали передать 300 тысяч фунтов местным школам. Их должны использовать для помощи нуждающимся семьям с предметами первой необходимости.