6 мая. Как мир выходит из карантина: Трамп собрался открыть бизнес, в Китае восстанавливают туризм, коронавирус снова в Лавре

Официальные данные, актуальные на 15:30 6 мая

Украина на карантине 56-й день.

До возможного постепенного выхода из карантина остается чуть больше двух недель, а уже с 11 мая начнутся существенные послабления.

Условия смягчения карантина должны обнародовать вечером 6 мая.

Украина находится на пике заболеваемости, утверждает премьер-министр. Пик должен завершиться 8-9 мая. Это значит начало завершения эпидемии коронавируса.

Массовых мероприятий к 8 и 9 мая в Украине в этом году не будет. Премьер просит глав ОГА или их заместителей индивидуально "отметить" ветеранов.

С начала карантина статус безработного в Украине получили 156 тысяч человек. Количество вакансий на рынке в настоящее время на 60% меньше, чем в это же время 2019 года.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 13 184 инфицированных коронавирусом.

2 097 из них уже выздоровели, 327 человек – умерли.

Буковина сохраняет статус лидера по количеству инфицированных, имеет почти две тысячи случаев – 1 985.

После первого за 8 дней снижения количества суточных больных по всей стране до отметки менее 400 их число вновь подскочило до почти 500. На протяжении 5 мая зарегистрировали 487 новых больных.

В ВСУ за сутки один новый случай инфицирования, всего с начала эпидемии – 81 больной. На фронте – ни одного больного с начала эпидемии.

МОЗ позволил испытать средство "Биовен" для борьбы с коронавирусом в 5 больницах. Это заведения Киева и Киевской области, Львова и Одессы.

Что происходило в регионах:

В Полтаве полсотни человек митинговали с требованием открыть вещевые рынки.

"Я получил 25 ящиков товара, когда нас закрыли. Один стоит около 200 долларов, мне нужно отдать эти деньги. С чего мне их отдавать? Сезон прошел, но у меня остались обязательства перед поставщиком", – делится участник митинга, предприниматель Дмитрий Занько.

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, суточный скачок больных – 32 случая, всего 160 инфицированных с начала пандемии. В Севастополе – 106.

Ситуация с COVID-19 на оккупированном востоке: в Донецкой области 142 больных, в Луганской – 162.

Сообщают о вспышке коронавируса в одной из больниц оккупированного Луганска, которая является профильной для приема пациентов с COVID-19.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и графиках "Украинской правды".

Политическая поддержка бизнеса. МИД разрабатывает процедуру, по которой украинские компании-члены совета экспортеров и инвесторов при министерстве смогут вместе с главой МИД летать в разные страны. Им будут помогать организовывать необходимые для развития бизнеса встречи.

Авиаперелеты. Летом в Украине попробуют восстановить внутреннее авиасообщение, полноценные международные перелеты возобновлять не будут.

Львов и больницы. С 11 мая в городе расширят восстановленный перечень медицинских услуг: начнут предоставлять консультации в поликлиниках, физиопроцедуры и проводить лабораторные исследования.

Черновцы и местные предприниматели. Городская власть запустила кампанию в поддержку местного бизнеса со слоганами "Покупай ЧЕРНОВИЦКОЕ", "Made in Chernivtsi", "Я поддерживаю ЧЕРНОВИЦКОЕ, а ТЫ?". В рамках кампании создадут интернет-каталог с перечнем продукции предпринимателей и переведут его на семь языков.

С 12 мая в городе планируют открыть магазины с непродовольственными товарами.

Посольство США в Украине обнародовало видео, на котором их пресс-атташе Рэй Кастилло моет руки, напевая украинскую народную песню. Говорит, она помогает делать это дольше и тщательнее.

"Іванко, та й Іванко, сорочка вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка!", – поет перед зеркалом в ванной комнате Рэй Кастилло.

Общее количество случаев COVID-19 в мире приближается к 3,7 млн.

В течение суток больных на планете увеличилось примерно на 79 тысяч. Количество новых случаев увеличилось после 4 суток снижения.

Больше всего инфицированных появилось в США, России, Бразилии. Россия почти догнала Германию по количеству больных COVID-19.

Белый дом в ближайшие недели хочет свернуть рабочую группу, которая занимается COVID-19, несмотря на то, что число новых инфекций продолжает расти на большей части территории США.

В США уже умерло более 71 тысяча человек. Это составляет четверть всех смертей по всему миру.

При этом Дональд Трамп говорит, что пришло время открыть бизнес и возобновить работу.

"Сильно ли это повлияет на некоторых людей? Да. Но мы должны открыть нашу страну, и мы должны открыть ее скоро", – сказал Трамп.

Сам президент не слишком озабочен правилами защиты от COVID-19. Он был замечен без маски во время своего визита на фабрику в Аризоне, которая как раз и производит защитные маски.

Война версий о начале эпидемии продолжается между Вашингтоном и Пекином.

Китай назвал заявления о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане предвыборной "политической стратегией" республиканцев и призвал прекратить игру, сосредоточившись на борьбе с COVID-19.

По данным CNN, соратники Дональда Трампа пытаются привлечь иностранных союзников к давлению на Китай. Но даже в США эта стратегия уже шатается, вызывая сомнения.

Главный инфекционист Энтони Фаучи снова отклонил версию о происхождении вируса из лаборатории.

Кроме того, американский ученый Год Брайт, ранее заявивший, что его отстранили от работы, отомстив за сопротивление использованию недоказанных лекарств от COVID-19, подал официальную жалобу как информатор.

Он также утверждает, что администрация Трампа проигнорировала его предупреждение о вирусе, а профильные службы по охране здоровья, возможно, приуменьшали значение эпидемии.

По итогам последних суток, Великобритания вышла на 1 место в Европе по количеству погибших от эпидемии – более 29,4 тысяч человек.

Однако еженедельные средние показатели свидетельствуют, что с середины апреля, число погибших от коронавируса в сутки стабильно снижается.

Британское правительство разработало трехэтапный план по ослаблению ограничений, впервые введенных в конце марта.

Первая фаза послаблений будет включать открытие небольших магазинов и рабочих мест на открытом пространстве, вторая – крупных торговых центров. Пабы, рестораны, гостиницы и развлекательные центры откроются одними из последних.

Советник правительства Великобритании по борьбе с коронавирусом, профессор, эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон ушел с должности из-за нарушения режима самоизоляции.

После положительного теста на коронавирус к Фергюсону дважды приезжала его подруга из другой части Лондона.

Профессор, чей совет премьер-министру привел к закрытию Великобритании, сказал, что сожалеет о том, что "подрывает" указания о социальном дистанцировании.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проходят пик заболевания и объявили о планах осторожного открытия бизнеса. В первую очередь, речь идет о Гонконге, Южной Корее и Австралии.

Гонконг переживает уже вторую волну коронавируса, и она, похоже, спадает. В общем там отправляли на карантин более 173 тысяч человек (около 2,5% населения).

Вьетнаму тоже удалось остановить вспышку строгим карантином и массовым тестированием. Однако теперь страна сталкивается с серьезными экономическими испытаниями, ведь 6% ее ВВП составлял туризм.

В то же время, китайская провинция Хубэй, где зародился вирус, уже во время майских праздников приняла 7,35 млн туристов. Это значительно меньше, чем в прошлом году, но цифры свидетельствуют о восстановлении туризма.

О будущем путешествий говорят и в других частях мира. Немецкий комиссар по туризму Томас Барейсс предположил, что граждане страны смогут провести летние каникулы за рубежом, если вспышка останется под контролем.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вряд ли его сограждане смогут осуществить крупные зарубежные поездки этим летом.

При этом, когда авиасообщение таки начнет восстанавливаться, пассажирам, вероятно, будут советовать надевать маски. Об этом сказали в Международной ассоциации воздушного транспорта.

Карантин продолжают ослаблять европейские государства. Словакия сняла значительную часть ограничений, открыв магазины, рестораны, гостиницы и церкви.

Власти Германии, по данным СМИ, планируют открывать магазины и школы, восстановить чемпионат по футболу, а в Баварии уже вот-вот заработают пивные рестораны под открытым небом.

Последствия карантина могут быть не только экономические. Так, итальянцы за это время набрали в среднем по 2 килограмма.

После послаблений, за которые в эти выходные взялась Испания, полиция выписала 36 тысяч штрафов. В частности, немало нарушителей было среди участников уличных вечеринок, которые не соблюдали правила социального дистанцирования.

Между тем, власти России и Беларуси даже под угрозой эпидемии не отказываются от столпов пропаганды. В Москве в День Победы пролетят 75 самолетов и вертолетов, а Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать на парад в Минск.

Новый генетический анализ, проведенный британским исследователями, показывает, что коронавирус, вероятно, быстро распространялся по всему миру еще с конца прошлого года.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл допускает, что единичные случаи коронавируса могли быть в стране еще в ноябре прошлого года.

ВОЗ призывает страны исследовать возможные ранние случаи заболевания.

В Израиле создали мобильные кабины для тестирования на COVID-19, которые позволяют врачам брать мазки без риска заражения вирусом.

Кроме того, местные исследователи вместе с коллегами из Нидерландов говорят, что изобрели антитела, которые могут блокировать инфекцию и стать потенциальным лечением до разработки вакцины.

В лаборатории Университета Флориды сымитировали кашель, чтобы понять, как далеко и быстро могут распространяться частицы, которые выдыхает при этом человек. Результаты можно своими глазами увидеть на видео. Там также видно, как это распространение останавливает маска.

Мода без селебрити: Twitter превратили в подиум для всех желающих

Вместо бала Института костюма, который ежегодно проводили в Нью-Йорке в музее "Метрополитен" с участием селебрити, в Twitter состоялся #HFMetGala2020.

Падемия коронавируса и самоизоляция позволила сделать по-настоящему демократическое мероприятие. В нем смогла принять участие не светская элита, как обычно, а все желающие.

jason derulo has fallen down the stairs at the #HFMetGala2020 !!!!!! pic.twitter.com/mlwMInkrm7