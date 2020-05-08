8 мая. Италия восстановит мессы в храмах, в Берлине оркестры готовят к репетициям, в Украине суточный рекорд среди тех, кто выздоровел

Официальные данные, актуальные состояние на 15:30 8 мая

Украина на карантине 58-й день.

До послабления карантина, в частности открытия парков, спортивных площадок, салонов красоты и непродовольственных магазинов, остается 2 дня.

Это элементы адаптивного карантина. Местные власти могут усиливать ограничения, если ситуация в регионе ухудшится.

Умерших от коронавируса медработников на период карантина приравняли к военным, которые погибли на службе.

Украина. Второй день подряд более 500 больных в день

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 14 195 инфицированных коронавирусом.

2 706 из них уже выздоровели, 361 человек – умер.

Лидером по количеству установленных случаев остается Буковина, там 2097 больных.

На Львовщине количество суточных больных растет третий день подряд, за 7 мая зафиксировали 65 случаев. В регионе созывают штаб оперативного реагирования.

В Киеве впервые зафиксировали три смерти с коронавирусом в сутки. Мэр называет ситуацию плачевной.

Количество суточных больных по Украине в седьмой раз превысило отметку 500. На протяжении 7 мая зафиксировали 504 новых больных.

В то же время 7 мая установил рекорд по количеству тех, кто выздоровел после COVID-19 – 310 человек.

В ВСУ за сутки четыре новых случая инфицирования, всего с начала эпидемии – 87 больных. На фронте – ни одного инфицированного с начала эпидемии.

Что происходило в регионах:

Ровенская область. В селе Заря, где более 70 человек подхватили коронавирус, продезинфицировали Свято-Михайловский храм УПЦ МП. С 27 апреля все село закрыто на карантин.

В селе Заря, где более 70 человек подхватили коронавирус, продезинфицировали Свято-Михайловский храм УПЦ МП. С 27 апреля все село закрыто на карантин. Хмельницкая область. В Нетешине, где расположена атомная электростанция, 32 работников, работающих с реактором, то есть "критический персонал", отселили в гостиницу. Они живут без своих семей, ездят на работу отдельным транспортом и даже заходят в помещение через отдельную проходную. Пятеро из 34 инфицированных в городе – работники станции.

В Нетешине, где расположена атомная электростанция, 32 работников, работающих с реактором, то есть "критический персонал", отселили в гостиницу. Они живут без своих семей, ездят на работу отдельным транспортом и даже заходят в помещение через отдельную проходную. Пятеро из 34 инфицированных в городе – работники станции. Днепр . Коронавирус обнаружили у работника ОГА, результатов тестов ждут еще более 50 сотрудников, которые с ним контактировали.

. Коронавирус обнаружили у работника ОГА, результатов тестов ждут еще более 50 сотрудников, которые с ним контактировали. Кропивницкий. Более 30 пенсионеров выстроились в очередь к газетному киоску – с профилактической беседой к ним приехали патрульные.

Более 30 пенсионеров выстроились в очередь к газетному киоску – с профилактической беседой к ним приехали патрульные. Ужгород. Инфицированные на работе медики, работающие в коммунальных учреждениях, получат по 5 тысяч гривен из местного бюджета. Это решение местного совета.

Инфицированные на работе медики, работающие в коммунальных учреждениях, получат по 5 тысяч гривен из местного бюджета. Это решение местного совета. Одесса. Оркестр МВД сыграл у Одесского областного клинического медицинского центра, чтобы поддержать медиков, которые лечат больных с COVID-19. Заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Урсол говорит, что после 2014 года, когда в бой пошли ВСУ, добровольцы и волонтеры, в Украине началась еще одна война – с коронавирусом.

"Чтобы поддержать медиков и поднять им настроение, наш оркестр приехал небольшим коллективом в больницу, чтобы через музыку сказать им "Спасибо!", – рассказал Урсол.

фото: armyinform

Ситуация с начала эпидемии на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 177 больных (в Севастополе 118), в Донецкой области – 156, в Луганской – 162.

"Глава" оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов предложил запретить людям пользоваться кондиционерами на время пандемии. Заявляет, что включение кондиционера "может способствовать разносу инфекции по помещению".

Впрочем, по данным ВОЗ, новый коронавирус распространяется в основном от человека к человеку: через маленькие капельки во время кашля или чихания. Также эти капельки могут оседать на поверхностях – дверных ручках, столах и т.д., в таком случае человек может заразиться, если после контакта с поверхностью поднимет руки к лицу и будет касаться носа, глаз, рта.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

День памяти и примирения на карантине

Одесса. Глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев пришел домой к нескольким ветеранам города, чтобы поздравить с "наступающим праздником", и фотографировался с ними без респиратора.

Всем ветеранам, исходя из фото, точно более 60 лет – они находятся в самой высокой зоне риска COVID-19. Одной из ветеранов, Антонине Соболевой – 101 год.

8 и 9 мая в Одессе пройдут минуты молчания, желающих приглашают возложить цветы к мемориалу "Крылья победы", памятнику Неизвестному матросу, но соблюдать дистанцию ​​и не создавать скопления людей.

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Днепр. Мэр просит жителей не приходить толпами к памятникам, потому что за них это сделает власть – "объедем каждый мемориал".

Черкассы. Городской дом культуры приглашает горожан принять участие в онлайн-проекте "Песенная лента памяти". Надо коротко рассказать об одном из ветеранов, спеть и записать на видео песню военных лет, после чего прислать на почту дома культуры, который будет это все публиковать. Таким образом хотят почтить память погибших.

Мир. Количество новых больных снова на пике

Общее количество случаев COVID-19 в мире приближается к 3,9 млн.

В течение суток количество больных на планете увеличилось примерно на 90 тысяч, что несколько меньше, чем накануне, когда был зафиксирован самый большой показатель за последние две недели – 92,5 тысячи.

Больше всего инфицированных в сутки появилось в США, России, Великобритании.

В США также зафиксирована наибольшая смертность – за последние 24 часа от COVID-19 здесь погибло 2,2 тысячи человек.

Работа из дома и "коридор" для туристов. Как Европа выходит из карантина

Правительство Великобритании готовится снять некоторые ограничения. В воскресенье премьер-министр Борис Джонсон должен сообщить о плане выхода из карантина.

Следующие несколько дней могут повлиять на этот процесс, так как продемонстрируют, как люди соблюдают правила социального дистанцирования во время государственных праздников.

Франция 11 мая начинает выход из карантина. Чтобы разгрузить транспорт, парижский регион изменит рабочие часы и введет спецпропуска. Предприятия позволят большей части сотрудников работать из дома и будут переводить их в офис постепенно.

А вот Facebook и Google позволят сотрудникам работать удаленно до конца года. Компании планируют открыть офисы в ближайшее время, но останутся гибкими в этом вопросе.

В свою очередь, Uber предупредил, что может сокращать масштабы бизнеса, чтобы преодолеть кризис. С работы могут уволить до 14% работников. Несколько дней назад компания сообщила, что один из сервисов, UberEats, прекращает работу в Украине.

Италия уже с 18 мая возобновит мессы в храмах, которые были отменены в начале марта. Кроме дезинфекции, церкви должны придерживаться специальных правил.

Верующим придется носить маски и сидеть или стоять на достаточной дистанции, исповедь нужно будет проводить только в проветриваемых местах, а двери – оставлять открытыми, чтобы вирус не передавался через ручки.

К открытию готовят не только храмы. В Берлине группа ученых разрабатывает рекомендации для оркестров и безопасности их репетиций и выступлений.

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Дания планирует проводить выборочное тестирование населения, чтобы исследовать масштабы распространения вируса в стране. Случайно выбранные граждане получат на свои электронные ящики приглашения от ведомства добровольно сдать тест на коронавирус.

Кроме того, власти страны пришли к согласию относительно третьего этапа смягчения карантина. Если количество больных не начнет резко расти, с 8 июня там планируют открыть парки развлечений и кинотеатры, позволить встречи до 30-50 человек в общественных местах.

В Греции предлагают создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

В то же время внутри страны иногда возникают проблемы с соблюдением карантина. В центре поселка в пригороде Афин ввели ночной комендантский час после того, как там произошли столкновения молодых людей, которые собрались на вечеринку, с полицией.

В столице России карантин продлевают до 31 мая. Там пока не планируют открывать, в том числе, рестораны, театры и спортивные объекты.

За последние сутки в России обнаружили более 10,5 тысяч новых больных, из них почти половина – в Москве. Всего в стране инфицировано 187 859 человек, умерли, по официальным данным 1,7 тысячи.

Открытые вопросы или ошибки: рынок в Ухане и "цунами ненависти"

Глава Организации объединенных наций заявил, что пандемия спровоцировала "цунами ненависти и ксенофобии". Он призвал приложить все усилия, чтобы "положить конец ненавистническим высказываниям во всем мире".

Всемирная организация здравоохранения говорит, что рынок в Ухане не обязательно был начальной точкой распространения вируса. Поэтому ВОЗ призывает к дальнейшим исследованиям в этом направлении:

"Рынок сыграл свою роль в том, что произошло, это понятно. Но какую роль – мы не знаем, был ли это источник вируса или место его распространения, или это просто совпадение, что некоторые случаи были обнаружены на этом рынке и вокруг него".

Китай заявил, что открыт для независимого расследования происхождения коронавируса, в очередной раз отвергнув обвинения в утечке из лаборатории.

Американские законодатели предложили переименовать улицу перед посольством Китая в Вашингтоне в честь доктора с Уханя, которого заставили молчать о вспышке.

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Прокуратура в Швеции сообщила, что начинает предварительное расследование относительно дома престарелых в районе Стокгольма:

"Есть информация о высокой смертности среди жителей, о том, что некоторые сотрудники были инфицированы COVID-19 и основные процедуры ухода не были соблюдены".

СМИ сообщали, что во время вспышки там погибло около четверти жителей. В компании, управляющей домом, не стали называть количество умерших.

Швеция не объявляла жесткий карантин, как в большинстве европейских стран, однако посещение домов престарелых с 1 апреля было запрещено.

В США провели исследование, согласно которому, 75 тысяч граждан могли умереть из-за злоупотребления наркотиками или алкоголем и самоубийства, на которое их натолкнули пандемия и кризис.

Спорт понемногу выходит из карантина

Мировому спорту стало скучно на самоизоляции.

9 мая возвращается Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Турнир UFC 249, в котором примут участие звезды единоборств, пройдет без зрителей во Флориде (США).

Главным станет поединок за титул временного чемпиона между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который должен был пройти 18 апреля. Но был отменен из-за карантина.

Чемпионат Германии по футболу возобновится уже 16 мая. Сезон, который прерывали на самоизоляцию, планируют завершить 30 июня.

Первой посткарантинной игрой в Германии будет Рурское дерби "Боруссия" – "Шальке-04". Все матчи будут проходить при пустых трибунах.

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Гитарист Queen призвал Британию проснуться и раскритиковал Бориса Джонсона

Гитарист Queen Брайан Мэй несмотря на заявление, что устал от соцсетей и ему нужен отдых, выложил сообщение в Instagram, в которых раскритиковал действия властей Британии во время пандемии, в частности премьера Джонсона.

По мнению музыканта, у Бориса Джонсона "не хватило яиц", чтобы вовремя закрыть Великобританию на карантин.

"Сейчас я стараюсь сказать, пока не поздно: "Проснись, Великобритания, и покажи себя с лучшей стороны, Борис (Джонсон – УП). Мир был недостаточно хорош. Нам нужно радикально все переосмыслить", – заявил Мэй.

Гитарист Queen назвал премьера Джонсона порядочным человеком, но высказал мнение, что он допустил "ужасные ошибки". Среди них – недостаточное финансирование Национальной службы здравоохранения

"Вы отправили этих врачей и медсестер в бой без надлежащей защиты. Это – скандал, за который нам навсегда должно быть стыдно", – считает Брайан Мэй.

Мадонна рассказала о заражении коронавирусом. Энтони Хопкинс вызвал на танцевальный бой Сталлоне и Шварценеггера

61-летняя певица Мадонна впервые рассказала, как переболела коронавирусом. Она узнала об этом только постфактум, когда у нее обнаружили антитела.

"Я была больна в конце моего тура в Париже более семи недель назад, так же, как и многие другие артисты с моего шоу, но мы все думали, что это очень сильный грипп. Слава Богу, мы все сейчас здоровы, и с нами все хорошо", – поделилась Мадонна, которая пожертвовала 1,1 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19.

82-летний актер Энтони Хопкинс продолжает развлекаться на карантине. Сначала он радовал музыкой своего кота Нибло, а теперь присоединился к танцевальному #toosieslidechallenge в TikTok.

Фишка челленджа – повторить движения, о которых идет речь в песне рэпера Дрейка "Toosie Slide": поднять правую ногу, скользнуть левой, поднять левую, скользнуть правой.

Хопкинс сделал эти движения и передал эстафету Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

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"Женский квартал" устроил драку. Модель Настя рассказала, как со своей собачкой вернулась с Уханя

#BossBitchChallenge, в котором мировые звезды-женщины устроили виртуальную драку, докатился в Украину. Певица Вера Кекелия "подралась" со своими коллегами из "Женского квартала".

Украинская модель Анастасия Зинченко, к которой пришла громкая слава после того, как она застряла на карантине в Ухане из-за преданности своему псу, наконец рассказала, как ей удалось вернуться в Украину.

Секрет, который она раскрыла в Instagram, оказался простым: Настя самолетом добралась до Беларуси, которая не закрывала авиасообщение. А потом – автотранспортом домой.