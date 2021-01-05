Истории и люди, которые нас удивили в 2020 году

2020 рік став роком складних випробувань.

Але як показує досвід, саме в такі часи українці вміють показати свої найкращі риси.

Тому перш за все цього року нас вразили зовсім не політики чи чиновники, а волонтери і медики, які зайняли позиції на передовій боротьби з епідемією коронавірусу.

Звісно, не слід забувати і про військових, які продовжують захищати наше життя від російської агресії.

Разом з тим, "Українська правда" продовжувала дізнаватись цікаві історії про і від людей різних професій, уподобань та життєвих орієнтирів.

Цього року ми писали про чоботаря, танкіста, лікарів, волонтерів, президента, слухали розповіді про роботу нинішнього поліцейського та історії колишнього міліціонера про бандитів з 90-х.

Звільнений з полону Богдан Пантюшенко: Сепари розуміють, що Росія їх може продати

ФОТО: ВІКТОР КОВАЛЬЧУК

"Українська правда" двічі поспілкувалася з екстанкістом Богданом Пантюшенком після його звільнення. Вперше ми розпитали про 5 років життя у російському полоні, "ДНРівське" СІЗО та мешканців ОРДЛО.

Танкіст Богдан Пантюшенко про життя після полону, війну і мир, мову, Майдан та владу та зрадників

Вдруге УП поспілкувалася з Богданом через вісім місяців. Він нам розповів, чим живе на свободі та спробували подивитися на події останніх місяців очима людини, яка п’ять років була відірвана від українських реалій, дізнатися, як змінилась Україна за час полону та на які ключові події він звертає увагу зараз.

Тут живе COVID-19. Один день лікарні в "жовтій" зоні: записки лікаря

Колаж .андрія Калістратенка

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І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

"Українська правда" побувала в постраждалих селах Житомирщини, щоб побачити масштаби стихії та дізнатися про потреби постраждалих людей.

Київ бандитський. Як зароджувалися ОЗУ і хто їх очолював у буремні 90-ті

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Планета COVID-19: місць і кисню немає, населена вірусами. Як Катя Ножевнікова та її "монстри" рятують людей

З березня 2020-го Катя живе між двома світами. Два світи, розділені непрозорим склом. Дві реальності, які перетнуться в точці особистого досвіду кожного з нас. А між ними сталкери — такі, як Катя.

Бандити, депутати, стриптизерки, зірки, лабутени і адідаси. Розповідь чоботаря про лихі 90-ті

Хто вони – сучасні кожум'яки, як виживали в лихі 90-ті, з чим приходили стриптизерки і бандити, про найдорожче взуття в руках і про що мріють сьогодні.

"Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським

Як проходять візити президента в регіони? Що кажуть йому прості люди? Які питання він вирішує? Як працює УДО? Що думає Володимир Зеленський про дух українців, Донбас і Путіна? Великий репортаж УП

Всесвітнє павутиння vs Залізна завіса. Як в Україні 30 років тому виник інтернет

Хто першим в СРСР і Києві підключився до мережі? Яку роль в цьому зіграли спецслужби? І як інтернет знищив залізну завісу? У ретроспективі "Української правди".

Відчиніть, поліція! Маленькі одеські історії українського сержанта Махоуні

"Екіпаж шаурми", колона військової техніки без розпізнавальних знаків в центрі Одеси, прямий канал зв'язку з Пентагоном для наркомана. Одесит Олексій Макушев розповів "Українській правді" про п'ять років служби в українській патрульної поліції.

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Тут восьмий місяць борються з монстром на ім'я коронавірусна хвороба. Утім інколи йому і програють. Читайте більше про боротьбу з COVID-19 у репортажі УП з Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Дон Кіхот з Малої Житомирської. Як київський математик не дав розвалити садибу Мурашка і залишився жити в руїнах

Колаж Андрія Калістратенка

У світі математики, в якій сильний Глухов, плюс, помножений на мінус, завжди дає негативне число. В реальності, в якій живе Олександр, всього один позитивний факт перекреслює низку суцільних мінусів: завдяки упертості киянина поки ще стоїть скелет 162-річної садиби Мурашка на Малій Житомирській 14А, 14Б.