Места, которые нас поразили в 2020

Політичні перепалки, місцеві вибори, епідемія COVID-19 і безкінечний, як здавалося, карантин – таким запам’ятався 2020 рік.

Але незважаючи на всі ці проблеми незмінними залишаються різноманітність і краса України.

Як виглядає Київ з висоти Батьківщини-Матері, які таємниці минулого зберігає Полісся; як живе Гуляйполе Нестора Махна; що чекають від Володимира Зеленського в Новому Майдані; у що вірять українські авіатори; і чому їдуть за любов'ю до Олешок – "Українська правда" згадує свої найкращі репортажі 2020 року.

"Wow, what the hell!", або Що робить київську Батьківщину-матір відомою на весь світ

Під час всесвітнього карантину, викликаного пандемією коронавірусу, УП пропонує віртуальну екскурсію всередині найголовнішого монументу України. Показуємо таємне підземелля під Батьківщиною-матір'ю.

Ядерні шахти України. Як виглядав третій в світі арсенал атомних бомб

Чого позбулася Україна після Будапештського меморандуму? Як працювали секретні ядерні бази? Яким був механізм запуску міжконтинентальних ракет? Чим налякав американців український "Сатана"? Репортаж УП з Музею ракетних військ.

До речі, відео з музею стало найпопулярнішим на Youtube-каналі "Української правди", зібравши близько 7 млн. переглядів.

Від біплана УНР до супертяжів для НАТО. Вся історія авіації України на восьми гектарах

Яким був перший український серійний літак 100 років тому? Як виглядає найсекретніший борт КБ "Антонова"? Через який літак Путін обізвав Ющенка "мазуриком"? Репортаж УП з держмузею авіації.

Стрітфуд по-пирятинськи та "Королева бензоколонки". Чим живе столиця біляшів

Як це – жити біля траси на Полтавщині та за 60 років жодного разу не потрапити в рідне село на Тернопільщині? Чим знамениті пирятинські біляші? І звідки тут кращі тульські пряники? Репортаж з культового базару на трасі M-03.

НЛО, ядерні ракети і космічне сміття. За чим стежить засекречена база РЛС поблизу Мукачева

Чому без спирту не змогли засікти ворожу боєголовку? Яка потужність у суперкомп'ютерів 40-річної давності? Що розповідають військові про НЛО? Як шукали зниклий супутник Січ-2 та передбачили бомбардування Югославії? Репортаж з Закарпаття

Мохіто по-в'єтнамськи і Gucci за 200 гривень. Чим живе найбільший ринок України Барабашово

Фото: Костянтин Буновський

Легендарний ринок існує вже чверть століття і вважається найбільшим не тільки в Україні, але і в Східній Європі. В кінці 90-початку нульових у Харкові говорили, що на Барабашово одягається півміста. І це було недалеко від істини.

"УП" спробувала розгадати феномен Барабашово і показати ринок без купюр.

Воля або смерть. Чим живе Гуляйполе – батьківщина анархіста Нестора Махна

Чи потрібен Україні новий анархіст Махно? Що кажуть про Нестора на його батьківщині? Чи засвоїли українці уроки махновщини? Які скарби приховує запорізький степ? Репортаж УП з Гуляйполя.

Хто вбив Симиренка, або Якою стала "яблучна столиця" України Мліїв

На що перетворилася "яблунева столиця" Мліїв? Як загинув легендарний садівник Лев Симиренко? Чому радянська влада переслідувала впливову сім'ю? Репортаж УП з батьківщини Симиренків в Черкаській області.

Божественна трагедія, або Як проста бабця Поліна з Олешок стала зіркою наївного мистецтва

Як це – все життя працювати в колгоспі і городі, втратити доньку, питущих сина і чоловіка, почати малювати в 69 років і потрапити в історію наївного мистецтва? Репортаж УП з Олешок Херсонської області

Чи є життя на дамбі, або Що відбувається в найнезвичнішому населеному пункті України

фото: Євген Руденко

Як вижити посередині Кременчуцького водосховища? Хто населяє єдине в своєму роді селище Панське? І як поглумилися з любові до України? Репортаж УП з черкаської дамби.

Новий Майдан – Зеленському: Хай приїжджає, гляне, як ми бідуємо

За кого голосували в селі Новий Майдан? Що чекають від Зеленського в глибинці? І як робота в Європі впливає на світогляд українців? Репортаж УП з Хмельницької області

Камінне Село. Легенди та байки українського Стоунхенджа в лісах Полісся

Звідки в лісах Житомирщини з'явилися загадкові валуни? Як тут проходять обряд очищення? На що перетворюється кров сосен? І чому "корабельна сосна" – насправді сумний інтернет-мем? Репортаж із урочища Кам'яне село.

Євген Руденко, Ельдар Сарахман, Назарій Мазилюк, Дмитро Кузубов, УП