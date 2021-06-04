Шушпанцеры и бандеромобили. Героическая история самодельных броневиков в войне за украинский Донбасс

После драматичных боев за Иловайск в 2014 году в руки боевиков попало нечто: то ли машина из постапокалиптических фантазий "Безумного Макса", то ли ржавый Tesla CyberTruck.

На видео сепаратистов сохранился захваченный КамАЗ добровольческого спецбатальона милиции "Днипро-1", наглухо спрятанный под угловатым панцирем из сваренных металлических листов.

"Чо они курят?! Дикий тюнинг по-укропски", – описывал вражеский голос за кадром этого мутанта.

В сети самодельный броневик в стиле киберпанк прозвали "Гранд-джихад". Он стал одним из множества подобных авто, которые удивляли своим видом и нестандартным подходом к инженерии.

Появление такого транспорта в первый год войны говорило о плачевном на тот момент состоянии украинской армии. Но главный вывод из этой истории все же другой.

– Можна пишатися нашим народом, – говорит подполковник, военный журналист Сергей Каминский. – У світі ще не було настільки масштабного волонтерського руху, прагнення захистити своїх бійців. Настільки різноманітної техніки, яку переробляли для фронту, я ніде не бачив.

Весной 2021 года Каминский выпустил энциклопедию "Народні панцерники", в которой собрал подробную информацию о 75 бронемобилях, сделанных любительскими конструкторскими бюро.

Необычные авто и современные тачанки украинских военных враг называл "бандеромобилями", "вундервафлями" (шутливое от нем. Wunderwaffe – чудо-оружие), "шушпанцерами".

Наши добровольцы с присущим им юмором и самоиронией тоже употребляли подобные слова. И давали своим броневикам вполне конкретные клички-позывные: "Крокодил", "Анаконда", "Верблюд", "Пряник", "Балу", "Варяг", "Леший", "Ангелина", "Лиля".

Вместе с Сергеем Каминским, волонтерами и бойцами, прошедшими Донбасс, УП вспоминает яркую историю украинских бронемобилей.

"Кузнечик". Сэндвич-броня и круговое минирование

– Мужчины растут – игрушки становятся больше, – этим емким афоризмом волонтер Владимир Пацера объясняет свою тягу к технике.

Вначале вместе с друзьями-страйкболистами и участниками военных реконструкций Владимир реанимировал машины Второй Мировой. Но в 2014-м пришла пора создавать собственные образцы из подручных средств и отправлять их на реальную войну.

Владимир Пацера вместе с единомышленниками увлекается техникой Второй Мировой. На фото американский M3 Scout Фото: Дмитрий Ларин

В разных частях страны кипела работа в гаражах и мастерских, где появлялись бронемашины. На их дизайн, нередко весьма смешной и странный, не обращали внимания. Главной задачей было уберечь бойцов от пуль, мин и, если повезет, от снарядов.

– Это наш первенец, – показывает Пацера авто, стоя в большом ангаре в пгт Чабаны, под Киевом. – Имен у него было несколько. Вначале мы его назвали "Скорпионом" – из-за ДШК (советский крупнокалиберный пулемет – УП), установленного в кузове (пулемет напоминал жало и хвост скорпиона – УП).

Но у бойцов машина вызвала другие ассоциации.

Некоторые бойцы сравнивали этот переделанный "уазик" с жабой и даже советской мясорубкой

– "Скорпион" стал "Кузнечиком", по-украински "Коником". Он у нас такой, зеленый – прыг-скок, прыг-скок, то тут то там, – улыбается Пацера.

В прошлой, мирной жизни "Кузнечик" был обычным УАЗ-469 производства 80-х годов, который частный военторг "Милитарист" передал 11-му батальону теробороны "Киевская Русь".

В реальном бою "уазик" легко превратить в решето, поэтому его решили укрепить. На настоящую броню денег не было. Пришлось фантазировать и импровизировать.

"Кузнечик" прошел тысячи километров на Донбассе

– Мы брали обычный металл, думали, пробовали, – рассказывает Владимир Пацера. – В итоге получился такой "пирог": два металлических листа толщиной четыре миллиметра каждый; между ними уголок "двадцатка".

С расстояния 10-15 метров пуля повышенной пробиваемости эту сэндвич-броню не брала, даже когда авто было в статике. Плюс мы, естественно, добавили в очертания корпуса всевозможные углы, чтобы пуля уходила в рикошет.

Родной кузов убрали. Наварили новые рамы и установили защиту. "Уазик" стал тяжелее на 500-600 килограмм, но в скорости не потерял. На шушпанцере, как и раньше, выжимали до 90 км/час.

Легендарный "Кузнечик" попал на обложку книги Сергея Каминского

Позднее по периметру корпуса "Кузнечика" установили специальные экраны под шесть мин направленного поражения МОН-50: по две спереди и сзади, по две по бокам.

– Если б машина попала в окружение, "монки" должны были сработать, и в радиусе 50 метров от "Кузнечика" – выжженная степь, – рассказывает Пацера. – После этого экипаж покинул бы борт. Но до такого не доходило.

Из книги Сергея Каминского "Народні панцерники". На заводскую броню для "Кузнечика" ушло бы 15 000 долларов. Таких денег не было. Самодельная защита обошлась в 26 000 гривен. Броневик сделали за пять суток и отвезли в конце июля 2014 года на гору Карачун под Славянском. Позже машина служила в Дебальцево и выжила во время обстрелов в Фащевке и Чернухино в Луганской области. Основные задачи "Кузнечика": сопровождение колонн, поддержка подразделений и эвакуация под прикрытием пулемета.

Пикап Януковича и самосвал криворожского пенсионера

24 февраля 2014 года, когда беглого Януковича уже не было в Киеве, к зданию КГГА подогнали огромный пикап International MXT, принадлежавший младшему сыну несостоявшегося гаранта конституции.

Лимитированное авто, самое большое в своем классе, стоившее 120 тысяч долларов, экспроприировали и отправили на Донбасс.

Пикап Януковича-младшего впервые засветился в СМИ в 2011 году на чемпионате по дрифту на аэродроме "Чайка"

Еще один люксовый джип Януковичей Knight XV стоимостью около 500 тысяч долларов тоже попал на фронт

Как рассказывает в своем исследовании Сергей Каминский, мажорский International MXT получил бронированные панели на стеклах и защищенную капсулу в кузове для пулемета. В боях за Дебальцево машина попала под мощный обстрел дружественной для семьи Януковичей российской артиллерии и превратилась в груду металлолома.

На фоне поучительной истории пикапа Януковича-младшего особенными выглядят примеры, когда простые украинцы добровольно отдавали фронту все, что у них есть.

В сентябре 2014 году 63-летний пенсионер-водитель Валерий Крижов из Кривого Рога с позывным "Пахан" отправился воевать в составе батальона "Кривбасс" на своем МАЗе.

По словам Сергея Каминского, Крижов назвал свою тюнингованную машину "Мазуриком".

Переднюю часть "Мазурика" бронировали металлическим "пирогом", внутри которого закладывали керамику

Еще до войны пенсионер обменял трехкомнатную квартиру на МАЗ-5549, чтобы зарабатывать перевозками. На этом самосвале в 2014-м он и отправился на Донбасс.

– Новий двигун йому подарував голова Софіївського радгоспу. Над бронюванням та переукомплектацією працювали півтора місяця і вдень і вночі десять осіб. Власник сказав, якби за все довелося платити, фінальний результат коштував би близько 400 тисяч гривень, – вспоминает Каминский.

Еще один переделанный большегруз – "Крокодил", сделанный на базе военного грузовика "Урал"

"Дракон" на базе КрАЗ-65053 с установленной "зениткой" ЗУ-23-2

Под обстрелами, на большом морозе, там, где другая техника не выдерживала, МАЗ Валерия Крижова действовал надежно. Перевозил грузы: дрова, уголь, щебень и боеприпасы.

Свой боевой путь "Мазурик" закончил во время выхода из Дебальцево, получив повреждения в топливном и тормозном патрубке. Машину пытались вытащить бронетранспортером, но ее пришлось в итоге оставить. Вскоре в украинском шушпанцере боевики нашли личные документы Крижова.

– Вони визначили номери телефонів його та членів родини. Дзвонили йому та доньці, пропонували йти воювати на бік квазіреспубліки. Казали, що відремонтували машину і будуть добре платити.

Але далі Валерій служив у морській піхоті. Подарованим "Правим сектором" джипом Ford за п’ять місяців на Світлодарській дузі він намотав 57 тисяч кілометрів та вивіз майже сто поранених українських захисників, – делится Сергей Каминский.

Ford Ranger третьего поколения с пробегом всего 800 километров батальону "Киев-1" подарил юрист. Машину переделали в шушпанцер "Черепаха"

Так выглядела "Черепаха" после апгрейда пикапа

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Євген Руденко, журналіст УП Правда – це не завжди наші з вами переконання, якими б порядним та шляхетними вони не були. Щоб знайти правду, треба вміти чути не тільки себе, а й інших. В пошуках правди журналісти УП виходять за межі затишних столичних офісів , сторінок соцмереж та власного світогляду. Ми багато їздимо країною, щоб відповісти на питання: "Яка вона, справжня Україна? Чого ми прагнемо та що робимо не так?". Підтримуйте Клуб УП, якщо вважаєте, що це важливо. Приєднатись

"Верблюд". Два горба и раскачка на дороге

Пикапы, джипы, инкассаторские бусы, грузовики, самосвалы, "уазики- буханки", КамАЗы, КрАЗы – для производства бронемобилей годилось всё.

– В прошлой жизни это был Nissan Navara 2000 года выпуска, – показывает волонтер Владимир Пацера на немного покосившееся авто. – Ему дали кличку "Верблюд".

Волонтер Владимир Пацера с друзьями переделал несколько авто для фронта

Еще один броневик, сделанный на базе Isuzu для украинских разведчиков

Во время апгрейда от Nissan осталась родная рама, 2,5-литровый дизельный двигатель и разные мелочи.

– Это уже вторая версия, первая сильно пострадала на Донбассе, – говорит Пацера. – Когда мы восстанавливали бронекорпус, нам дали обрезки шведской брони, очень дорогой и действительно качественной. Из нее мы сваривали вот эти части (хлопает по борту).

В весе машина, судя по тому, как лопнул торсион, прибавила неплохо. Но, думаю, до 100 км/час делала по донбасским ухабам.

Вначале его прозвали "Питоном", но кто-то более внимательный предложил кличку "Верблюд". У броневика сверху было что-то похожее на два горба. До установки пневмосистемы вместо амортизаторов тяжелый шушпанцер раскачивался, вызывая ассоциации с "кораблем пустыни".

По бокам "Верблюда", который, как и "Кузнечик", принадлежал 11-му батальону теробороны "Киевская Русь", сохранились два изображения: с гладиаторским шлемом и с амуницией современного украинского воина.

Лозунг на греческом "Приди и возьми" – ответ спартанского царя Леонида на требование персов сдать оружие

Народные шушпанцеры превратились в ценные музейные экспонаты

Владимир Пацера показывает остатки защитного стекла

Одной из проблем было найти пуленепробиваемые стекла для народных броневиков. Как рассказывает Владимир Пацера, один раз это удалось неожиданным образом. У старых инкассаторских машин, которые попадали на разборку, стекол уже не было. В итоге их помогли достать волонтеры из Германии, найдя нужное на Ebay.

Продавцом оказался немецкий пенсионер. Когда дедуля с красноречивой фамилией Шульц узнал, что его товар покупают для защиты от России, отдал всю партию бесплатно.

Из книги Сергея Каминского "Народні панцерники": Вместе с "Верблюдом" на фронт отправилась "Анаконда", сделанная на базе Ford Explorer 1993 года выпуска с 4-литровым двигателем. Этот шушпанцер был более мощным, чем "Верблюд". Название "Анаконда" придумали бойцы по дороге на фронт. Когда водитель максимально давил на педаль, переднюю часть броневика подносило вверх. А при скорости 135 км/час вдруг поднялся капот. Так и возник образ огромного удава с раскрытой пастью. На "Анаконду" в разные периоды устанавливали противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье", пулемет Калашникова 7,62 мм и пулемет ДШК 12,7 мм. "Анаконда" оставила свой след в Дебальцево, у Донецкого аэропорта и границы с Крымом. С установленным оружием Ford, превращенный в броневик, враг не мог идентифицировать, принимая его за новый серийный образец украинского военпрома.

"Нет плохой техники и оружия"

К "Верблюду", как и всем "бандеромобилям", отличившимся на Донбассе, у ивано-франковца Валерия с позывным "Гуцул" отношение трепетное. Он был первым его водителем на фронте и вспоминает о нем с юмором и почтением.

Тот самый "Верблюд" на базе Nissan Navara во время апгрейда

Легендарная "Анаконда", на которой довелось поездить "Гуцулу"

Валерий уверен, что нет плохого оружия – есть плохая тактика. И техники плохой не бывает – дать слабину может только "прокладка" между рулем и сиденьем.

– Прокладка – це водій, – поясняет "Гуцул". – Він має використовувати сильні сторони машини та знати слабкі.

Отвечая на вопрос о скоростных возможностях "Верблюда", боец выдает фразу, достойную арсенала стендап-комика: "Максимальна швидкість залежить, вибачте, від анального отвору водія".

Броневик "Укроп" на базе Ford Bronco. Сделан сотрудниками ДП "Антонов"

– У "Верблюда" було таке – довго розганявся, – говорит "Гуцул". – Здається, в нього спідометр не працював (смеется). Але якщо його розтопити, більше ста він робив.

Було таке, що до Артемівська (сейчас Бахмут – УП) без гальм доїхали – це нормально, вже на базі машину заглушили.

З кондиціюванням теж все було чудово: балаклава на морді, фляга з чаєм за сидушкою. Вийшов з авто, сполоснув зуби – поїхав далі.

Самым забавным, с точки зрения "Гуцула", эпизодом с участием "Верблюда" было ДТП, когда ему в зад влетел военный КамАЗ с прицепом, груженным боеприпасами.

– Нічого, ми тільки посміялися, сказали, що він нам відро нове зігнув на фаркопі, – вспоминает он.

Под шушпанцером "Тачанка" батальона "Айдар" скрывался двухместный фургон Иж-275

Броневичок "Жук, сделанный на базе УАЗ-451Д, который в СССР называли "головастиком"

Из советского ГАЗ-66 активисты Нежина сделали "Бандеромобиль" – это название машине дал командир батальона ОУН Николай Коханивский

Шутливый тон Валерия меняется на серьезный, когда речь заходит о врагах, которые язвили над украинскими "вундервафлями" в соцсетях и пропагандистских СМИ.

– Нехай вони спробували б поїхати за мною, я показав би що до чого та як. Машина важкувата, але свою роботу добре виконувала. Нехай би вони влізли під цю "Дашку" (пулемет ДШК – УП), яка у мене на даху стояла. Думаю, їм було б не сильно смішно від мого кулеметника та цього "бандеромобіля".

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"Пряник", "Гранд-джихад" и фермерские фантазии

Спрятанный в латные доспехи КамАЗ батальона "Днипро-1", который в сети назвали "Гранд-джихад", был одним из самым заметных шушпанцеров в самом начале войны на Донбассе.

На его создание вдохновил опыт бойцов "Азова", которые освобождали Мариуполь в мае 2014 года. Тогда их "Пряник", КамАЗ с крупнокалиберным пулеметом, показал в уличных боях большую эффективность, чем гусеничная техника.

Тот самый "Пряник" батальона "Азов"

"Гранд-джихад" во всей своей красе

Эту машину на базе КрАЗа назвали "MедУкр" – от фильма "Mad Maх","Безумный Макс". Внутри оборудовали баню для бойцов

КамАЗ-5320, который подарили бойцам "Днипро-1" доброжелатели, бронировали на территории аэропорта "Мариуполь".

– Родзинкою "Гранд-Джихаду" стала передня частина із загостренням, – отмечает Сергей Каминский. – Це було потрібно для того, щоб розштовхувати перепони та загородження на шляху. Винос носу становив десь півтора метри.

Для залякування ворога планували наварити зверху фейкові труби протитанкових ракетних комплексів. Проте це не встигли зробити, як і вирізати бійниці в бортах.

"Твердолобый" служил в 78-м отдельном батальоне материального обеспечения. Сделан из КамАза-4310

Броневик-бензовоз на базе Урала-4320. Часть денег на его производство дала учительница из Николаева, в честь которой машина получила название "Лиля"

Работы над "Гранд-джихадом" еще продолжались, но его приказали отправить в район боевых действий. На нем довезли до Иловайска еду и боеприпасы.

Сергей Каминский, со ссылкой на одного из участников того рейса, рассказывает, что в дороге клинило тормоза и даже отпали двери. Во время движения "Гранд-джихад" часто клевал своим носом и касался дороги.

Несмотря на нестандартную внешность, этому грузовику, оказавшемуся потом в руках сепаратистов, было далеко до изобретения фермера Бориса Ткача. Его "Тортилла" на фронт не попала, но заняла более чем заметное место на выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве.

Внешний вид "Тортиллы" обескураживает

"Тортиллу" ее автор задумал как эвакуационную и десантную машину

Из книги Сергея Каминского "Народні панцерники": Разработки Бориса Ткача использовали во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В основе "Тортиллы" трактор Т-150, соединенный с половиной корпуса цистерны. Борис Ткач установил двигатель от МАЗа, поставил шесть дополнительных амортизаторов, кресло от "Мерседеса" и камеры для водителя. На шушпанцер потратили около 100 тысяч долларов. После появления на оружейной выставке в 2017-м "Тортилла" стала предметом насмешек российских пропагандистов.

"Остины" УНР и одесский бронетрактор

В истории не серийных бронемобилей мира украинские шушпанцеры заняли, пожалуй, самую яркую страницу. Как отмечает подполковник Сергей Каминский, такого разнообразия самодельной техники не было ни в одной войне и вооруженном конфликте за последние сто лет.

Отчет этой традиции для Украины можно вести со времен УНР, когда в 1917-1921 году украинцы использовали бронемобили на базе британских грузовиков Austin и другую технику.

Такие броневики использовали и большевики и военные УНР

"Остины" доводили до ума, как могли – укрепляли дополнительной защитой, устанавливали пулеметы "Максим", наносили на корпус черепа с костями и другие символы. Многим машинам давали имена: "Петлюра", "Богун", Сагайдачный".

При помощи шушпанцеров воевали не только за независимость, но и подавляли свободолюбивые бунты. В 1916-м правительственные войска Великобритании во время Пасхального восстания в Дублине использовали бронированный грузовик, сделанный на базе шасси "Даймлер" и котла, которые взяли на пивоварне Guinness.

За несколько дней успели сделать три таких гибрида. После того, как ирландские повстанцы сложили оружие и ушли в подполье, эти машины демилитаризировали и продолжили использовать по назначению – для доставки пива в пабы.

Грузовик Guinness похож на пивную цистерну на колесах

Во время гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов мир узнал о Tiznaos – кустарных и малосерийных броневиках.

– Їх прозвали "Тізнаос" за так званий середньо-сірий колір, у який фарбували панцерники іспанської армії, – говорит Сергей Каминский.

В конце 30-х испанцы успели преуспеть в производстве различных шушпанцеров

Тизнаос производили из грузовиков, автобусов, тракторов. Перегруженные защитными элементами, они с трудом могли участвовать в маневрах и масштабных боях. Поэтому имели скорее пропагандистское значение и помогали психологически давить на противника.

Об этой тактике в 1941-м вспомнили в Одессе, когда готовились к обороне города и соорудили то, что потом называли "эрзац-танками" или "суррогат-танками".

Из цехов завода Январского восстания на базе транспортного трактора СТЗ-5 вышли 50 мутантов НИ-1 ("На испуг"). На них устанавливали пулеметы и иногда пушки.

При помощи НИ-1 одесситы пытались заполнить пробел в наличии настоящих танков

О боевых возможностях тракторов в начале 90-х прошлого века вспомнили хорваты, когда с боями выходили из состава бывшей Югославии.

– Найпопулярнішою імпровізованою бронетехнікою тих часів вважають захищений трактор Strasko M-91, – делится Сергей Каминский. – На замовлення Національної гвардії Хорватії вісім таких броньовиків у 1992-1993 роках виготовив завод "Торпедо" Їх озброювали "зеніткою" 20 мм або безвідкатною гарматою 82 мм.

На початку 90-х були свої саморобні броньовики на базі КрАЗів і КамАЗів і у представників самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки".

Главное

– Все, чем мы занимаемся, – "окопное творчество", можно так сказать. В любой войне есть что-то самодельное, начиная с зажигалок и заканчивая какими-то ноу-хау.

Да, у нас тут самое настоящее окопное творчество, – улыбается волонтер Владимир Пацера.

Владимир Пацера говорит, что украинские умельцы могут еще много чем удивить врага

В драматичные для Украины годы одна только команда Пацеры сделала с пару десятков броневиков для фронта, подаренных или купленных на деньги простых украинцев.

Не ожидая разнарядки сверху, госзаказов, не связываясь с чиновничьим болотом, на голом энтузиазме днем и ночью волонтеры ковали оборонный щит страны.

Сергей Каминский мечтает о создание музея самодельной техники, воевавшей на Донбассе

– Я всегда стесняюсь этого слова – "волонтер", – скромничает Владимир. – Я во всем этом участвовал как администратор. Ну, какой я волонтер?

Вот Притула (Сергей Притула – УП) – это волонтер! Он финансировал дозорно-разведывательные машины – юркие, с пулеметами. Мы их делали на базе Mitsubishi Pajero, назвали "Чип" и "Дейл".

"Кузнечик" до сих пор на своем ходу

– Когда сепары и россияне писали статьи про наши броневики, мы воспринимали их

только с юмором. Нашего "Кузнечика", к примеру, называли "Гробом на колесиках". Правильно. Когда эти колесики выкатывались, в РФ много гробов уходило, – смеется Пацера.

Cегодня, когда бойцам уже не нужно столько самодельной техники, энтузиасты, которые ее производили, пытаются собрать потрепанные фронтом шушпанцеры. Для них важно сохранить эти бронемобили как памятник украинской находчивости и взаимовыручки.

За поржавевшим уже металлом отслуживших шушпанцеров, за их прекрасным визуальным несовершенством несложно разглядеть главное.

– Історія про народні панцерники не про залізо, а про людей, – говорит подполковник Сергей Каминский. – Про прагнення захистити бійців та країну. Про патріотів, які не сиділи, склавши руки.

Саморобні броньовики не проходили серйозних випробувань, які проходить заводська техніка. Вони б і не пройшли такі випробування. Але давали надію хлопцям, що вони хоч якось будуть захищені тими, хто чекає їх вдома.

Евгений Руденко, Дмитрий Ларин, УП

Архивные фото предоставлены Сергеем Каминским