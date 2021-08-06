Козел, Растрелли и Розумиха. Жизнь в украинской провинции на примере пгт Козелец

Осенью 2018 года в Козельце, бывшем райцентре Черниговской области в 70 километрах от столицы, установили комичного деревянного козла, всколыхнув провинциальное спокойствие подзабытым историко-культурным диспутом.



Скульптор увековечил в невечном материале животное, которое было на гербе местечка еще со времен Речи Посполитой, а потом и Российской империи. Считается, что топоним Козелец произошел от населенного козами леса, находившегося здесь в древности.

Другая версия – о том, что поселок городского типа взял свое название от растения козелец (по-латински Scorzonera), привела в 1984 году к утверждению нового герба: козла заменил незатейливый цветок с желтыми лепестками.

В независимой Украине в геральдику населенного пункта вернули парнокопытное, и жарких дебатов это не вызвало. Но в 2018-м та самая несуразная скульптура заставила некоторых засомневаться в правильности выбора символики.

В местной администрации за козла ответили академично: отослали недовольных к 1663 году, когда местечко получило печать от польского короля Яна Казимира с изображением мелкого рогатого скота.

В репортаже из необычного бывшего райцентра УП показывает: чем живет и как выглядит черниговская провинция; что посмотреть в ПГТ на берегах речки Остёр; и как взлет семьи Разумовских повлиял на судьбу Козельца.

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Ни город, ни село

На полпути из столицы в Чернигов путника, свернувшего с трассы Е95, встречает пасущаяся корова и покосившийся въездной знак "Козелець". На нем – скабрезная фраза, написанная неизвестным от руки, и говорящая о претензиях на локальное превосходство городка Остер в 16 километрах отсюда.

"Остер більш давній. Вони – місто, а ми – селище міського типу. У них є краєзнавчий музей і люди нібито культурніші. Але у нас набагато більше пам’яток, на вулицях красивіше та чистіше", – объясняют суть соперничества знающие козельчане.

Судя по субъективному посылу, автор манифеста из Остра – молод и эмоционален ВсЕ фото: Евгений Руденко

Жители Козельца относятся к своей малой родине с уважением

В поселке немало старых зданий

Провинциальный Козелец, оставшийся в статусе ПГТ, но имеющий небанальное прошлое и близость к Киеву, формирует ментальность и быт, органично совмещающие городские и сельские черты.

Если вырвать 62-летнюю пенсионерку Людмилу Бондар из окружающих ее жизненных декораций, она затмит своим видом многих сверстниц в столице, до которой чуть больше часа езды.

Маникюр, педикюр, соломенная шляпа, светло-коралловая блузка в крупную клетку и балетки в тон, леопардовая авоська и бирюзовые брюки. Возвращаясь в таком уравновешенном состоянии из магазина после утренней грозы, Бондар случайно знакомится с репортером УП. И знакомит его с родным Козельцом.

– Заходьте, кавою пригощу, – приглашает она в родительский дом. – Тільки почекайте біля воріт, я Бубліка сховаю, він в мене дуже злий пес.

Кроме небольшого, но свирепого Бублика у Людмилы Николаевны еще есть много свободного времени, тишина, одиночество (с мужем давно развелась, а дочь в Киеве) и камин, у которого она греется зимой, читает и занимается рукоделием.

– Тут піч була, але я хотіла камін, – показывает она. – Знайомі сміялися: "Ти хотіла його майже сорок років". І ось він в мене є, в ньому навіть їжу можна готувати.

Газ також є, але вони там щось хитро роблять, що люди переплачують. Взимку, як морози були, в мене виходило більше трьох тисяч гривень на місяць.

Стены ее дома, изнутри похожего на квартиру, украшают старые фото деда, родителей и копии картин, вышитые крестиком и бисером.

– Якщо чесно, багато вишивати я почала у 2013 році, якось наша революція надихнула, – говорит Людмила Бондар, немного смущаясь. – Трошки була на Майдані, але…

Знаєте, люди у нас тут обіжені. Коли влада обіжає старих та діточок – це не дуже добре. Їх як при Порошенку обіжали, так і продовжують при Зеленському. А все це, я думаю, Кучма почав.

Ну що, підемо? Проведу вас кругом, наш Козелець покажу?

Типичный для Черниговщины домик с деревянным фасадом

Счастье от Розума

Жизнь в Козельце лишена рабочих мест и хороших зарплат, но преисполнена обнадеживающих легенд.

"Дружина мера Олександра Омельченка Людмила родом з наших місць, з села Бобруйки. Коли він мером був, хотів приєднати нас до Києва та метро сюди зробити", – могут рассказать вам, не моргнув глазом.

Местная гимназия №1 находится в построенной в 1911 году школе для девочек

Простая донельзя советская архитектура, типичная для глубинки

В нескольких десятках километрах от столицы жизнь течет размеренно

Вера козельчан в фантастические вещи не лишена оснований. Она держится на реальной истории семьи Разумовских.

В 18 веке Алексей Розум, отпрыск реестрового козака Григория из села Лемеши и его жены Наталки, прошел путь от пастушка и церковного певчего до любовника и, как говорят историки, тайного мужа императрицы Елизаветы Петровны.

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В социальном лифте, который вознес Алексея Розума, ставшего Разумовским, до небес и титула "ночной император", места хватило и его родным. Мать, известная до того в округе как Розумиха, стала графиней и статс-дамой, а младший брат Кирилл – последним Гетьманом Войска Запорожского и главой Императорской академии наук и художеств.

Многоэтажные дома в древнем Козельце выглядят не очень привлекательно

Получив новую фамилию, высочайшие титулы, влияние, привилегии, села, имения, дворцы в Батурине и даже в Вене, Разумовские не забыли и о Козельце, в котором осела их мать Наталия.

Сегодня прах Розумихи покоится в склепе фамильного Собора Рождества Богородицы с отдельной четырехъярусной колокольней.

50-метровая колокольня в Козельце одна из самых высоких в Украине

Собор – самая популярная, но не единственная достопримечательность Козельца

Склеп находится в нижнем ярусе церкви

Историю о том, как строился собор, который в справочниках называют "жемчужиной украинской архитектуры", совместившей классицизм, барокко и рококо, в Козельце обычно рассказывают не полную.

Конечно же, здесь вспоминают о Франческо Растрелли, выступившем в роли консультанта, об архитекторах Андрее Квасове и Иване Григоровиче-Барском. О гигантском 27-метровом иконостасе из липы, который собору подарила сама императрица Елизавета Петровна.

Но мало говорят о сотнях крепостных, которых Разумовские больше десяти лет, с 1752 по 1763 годы, свозили в Козелец для возведения памятника своей находчивости и удачливости.

В иконостасе было больше 70 икон, часть которых хранится в музее в Чернигове

Старое название улицы, на которой стоит собор – Комсомольская. Теперь – Соборная

"Хіба не гарно у нас тут?!"

В повести "Княгиня" Тарас Шевченко писал: "Місто Козелець своїм виглядом нітрохи не відрізняється від інших своїх братів, повітових українських міст. Одне слово, містечко нічим неприкметне…".

То, что не сильно впечатлило поэта в 19 веке, становится ценным спустя 150 лет.

– К нам вже люди приїжджають жити з Києва, – рассказывает Людмила Бондар. – Вигідно получається. У нас оренда квартири – дві-дві з половиною тисячі. Столиця поруч, люди на работу кожного дня їздять.

В анфас козел выглядит максимально дивно

На многих домах сохранились деревянные окна

Хозяева этого дома доказывают, что старый фасад лучше пластикового сайдинга

– А є такі, що здають своє житло в Києві та живуть в Козельці, – продолжает пенсионерка во время экскурсии по улочкам. – Тут тихо, люди спокійні, природа чудова, є магазини, супермаркети, ресторан.

Извиваясь змейкой в Козельце, река Остёр переживает не лучшие свои времена. Она покрыта болотно-зеленым ковром из водорослей – отличная инстаграмная картинка, да и только.

– Обережно! – всякий раз предупреждает Людмила Николаевна. – Під ноги обов’язково дивіться! Тут кропива, все заросло. Можуть бути вужики, ще щось повзає.

Последние годы у реки Остёр много проблем, но выглядит она чарующе

Берега, покрытые густой, сочной зеленью, похожи на джунгли, но в самой реке жизни с каждым годом все меньше. Остёр, левый приток Десны, превратили в череду каналов со шлюзами.

– Коли я мала була, річку чистили, але потім перестали, – рассказывает Бондар. – Декілька років тому вся риба померла, такий запах страшний був. Повилазили черепашки, раки – все померло.

Але зараз люди купаються. Скажіть, хіба не гарно у нас тут?!

Мост, ведущий на хутор Алексеевщина, где была усадьба фаворита императрицы

Когда-то, вспоминают козельчане, к ним приезжали туристы из Киева и Москвы. Ставили палатки на берегу реки, плавали в воде, богатой йодом и железом. Покупали у местных домашние яйца, молоко, овощи и фрукты.

Идиллия закончилась в 1986-м после взрыва на Чернобыльской АЭС – страх радиации поставил точку на привлекательности здешнего ландшафта для советских путешественников.

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Картина маслом

В музее истории ткачества Черниговщины, арендующем несколько комнат в неприметном админздании напротив козелецкой колокольни, есть один экземпляр, выбивающийся из общей тематики.

На огромном полотне, написанном маслом в 1967-м году художником Солодовниковым, изображены люди, собравшиеся на ферме бывшего колхоза "Авангард".

Свинарка, доярка, завхоз, бригадир трактористов и прочие ответственные лица застыли в момент обсуждения очередного решения пленума ЦК КПСС.

Та самая картина, из-за которой едва не рассорились козельчане

– Картина висіла у клубі, – вспоминает директор музея ткачества Лариса Бригинец. – Коли клуб почав валитися, люди, чиїх родичів зобразив автор, хотіли розтащити її собі додому.

Тоді райком партії вирішив передати полотно в музей, щоб зберегти. Воно – велике, ми його ніде більше не можемо повісити, в наші фонди воно ніде не влізає.

Цены на билеты в музей символические. 10 грн для взрослых, 6 грн для детей

Вопреки паспортным данным Ларису Бригинец всю жизнь называют Лесей. Второе имя, которое стало главным, ей дала бабушка в честь Леси Украинки.

Проработав агрономом, в 1989 году Бригинец пришла в музей и позже стала его директором. Теперь она знакомит туристов с наследием местных мастериц.

– У нас їх і зараз багато. Козелець завжди славився своїми рушниками, серпанками. Для Козелецького району властива така техніка, як хрестик-обманка: вишивається поле, а узор начебто складається з дірочок, – показывает она.

При помощи такой техники исполнения в Козельце вышивали и сорочки

С конца 80-х экспозиция музея находилась в соседней Вознесенской церкви, построенной в 1866-1874 годах.

В прошлом в маленьком Козельце помимо главного собора было еще пять церквей и синагога. Сегодня на восемь тысяч населения здесь четыре православных храма и молитвенный дом адвентистов.

Отреставрированная Вознесенская церковь стоит в самом центре ПГТ

Николаевская церковь 1781-1784 годов, восстановленная после развала СССР

Рожденных в Козельце всегда окружала вера. В бога или же в КПСС.

– Ми виросли коло собору (Рождества Богородицы – УП), – рассказывает Лариса Бригинец. – Завжди чекали, коли його відновлять. Заглядали у вікна, у той склеп, де Наталка (Разумовская – УП) похована. На колокольню піднімалися, але її верхня частина також була зруйнована.

Ми тоді більше атеїстами були, але собор для козельчан завжди був чимось неймовірним.

Собор Рождества Богородицы попал на памятную монету номиналом 10 грн

– Люди боялися показувати свою релігійність, – добавляет Людмила Бондар. – Батько був комуністом, мама тайком повезла мене у Данівку. Там невеличка хатинка була, де нас з братом тихенько похрестили.

Коли у 1987 народилася моя донька, вже у нашу Миколаївську церкву в Козелець прислали священника. Її тоді ще не відкрили, тому він вдома у нас хрестив.

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Покорщина

Обойти пешком весь Козелец не так-то просто.

– Колись давно по вулицях їздив автобус, ми його "п’ятикопка" називали, бо квиток п’ять копійок коштував, – рассказывает по пути Людмила Бондар. – Тут було багато підприємств, люди їздили з одного кінця в інший на работу.

Зараз транспорту нема, є тільки хлопці-таксисти, які на туристах підробляють. А у людей багато велосипедів.

Типичный для провинции транспорт

Местные делят Козелец на четыре основных части: Киевскую слободку, центр, Черниговскую слободку и Покорщину, в которой, пока не поздно, обязательно нужно побывать приезжим.

– Ось, раніше тут імператриця зупинялася, а зараз така страшилка! Бомжі тепер живуть, – показывает пенсионерка на заброшенный дом с претензией на дворцовую архитектуру.

Главный дом усадьбы Покорщина в плачевном состоянии

Ампирный портик – рефлексия на тему богатой, аристократической жизни

В 18 веке усадьба Покорщина принадлежала киевскому полковнику Юхиму Дарагану и его жене Вере, сестре Алексея и Кирилла Разумовских. Вера получила имение в приданое от матери, Наталки. А до того тут происходили удивительные события (хотя это не точно).

Согласно легенде, в церквушке, которая стояла раньше в Покорщине, но до наших дней не сохранилась, тайно обвенчались императрица Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.

В церемонии участвовали местный священник и Розумиха, мать Алексея, которая, чтобы не ударить в грязь лицом, купила дом в Покорщине специально для встречи Елизаветы во время ее турне по Украине.

Так называемая "каменица Дараганов", в которой находилась кладовая

Внутри каменицы ласточки, граффити и мусор

Несмотря на охранный статус памятника архитектуры национального значения, комплекс имения Покорщина продолжает разрушаться.

Пока же бывалые козельчане с гордостью рассказывают, как в 1975 году киношники из "Ленфильма" снимали здесь "Звезду пленительного счастья" про декабристов и их жен.

– Ми тоді були школярками, бігали на перервах дивитися зйомки, – вспоминает директор музея ткачества Лариса Бригинец. – Вертольот розкидав зверху бумажки замість сніга. Потім вже подивилися кіно – дійсно як справжня завірюха. Дуже схоже.

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"Де там Гагарін летить?"

Зацветшая и бездыханная в августовский зной река Остёр – первое, что бросается в глаза, когда въезжаешь в центр Козельца по небольшому мосту. Она же – последнее, что видишь, когда покидаешь одну из бывших вотчин Разумовских.

В такой реке продолжают купаться и ловить рыбу

Когда-то, говорят местные, прямо в реке били мощные родники, а на ее берегах были мельницы. Сегодня угасший приток Десны олицетворяет весь современный Козелец: здесь тихо, спокойно, есть о чем вспомнить, есть что показать и есть, что нужно спасти и сохранить.

Дом Киевской полковой канцелярии в Козельце. 1756-1765 года

В здании канцелярии находились НКВД и гестапо во время Второй Мировой

В 1958 году здесь разместили библиотеку, которая работает до сих пор

В прошлом дорога из Киева на Чернигов и дальше, на Москву, пролегала через сам Козелец, но строительство шоссе в объезд подвинуло ПГТ на обочину общественного внимания. С другой стороны, этот асфальтобетонный крюк, который сделал трасса E95 возле райцентра, помог законсервировать остатки подлинной украинской глубинки.

"Фури не ганяють туди-сюди – і колокольня перестала валитися, – находят позитив в своем немного обособленном положении козельчане. – А ще повітря чисте".

Фантомные боли, связанные с советской топонимикой

Когда пенсионерка Людмила Бондар вглядывается в ясное ночное небо, она вспоминает то, что по идее помнить не может. В апреле 61 года ее, двухлетнюю кроху, отец перед сном вынес на руках на улицу.

– Огорнув мене в одеялко, і ми дивилися, де там Гагарін летить? – улыбается пенсионерка.

Теперь там, где летал первый космонавт, темной, матовой ночью она может разглядеть спутники Starlink Илона Маска, двигающиеся стройной жемчужной нитью. Но новую информационную эру Людмила Николаевна встречает по-старинке: с кнопочным телефоном и отсутствием интернета в ее провинциальной, но не пустой жизни.

Внучка "куркуля", ставшего начальником милиции, и дочка главы колхоза, Людмила Бондар продолжает жить у реки и вышивать, обнаружив в себе гены былых козелецких мастериц.

Картина у камина, на центральной стене в доме Бондар

Несмотря на ностальгию по своей молодости, к сюжетам из советского прошлого женщина не обращается. Ратуши и площади европейских городов, любовные сцены на фоне усадеб и озер с лебедями, музыканты со скрипками в средневековых одеждах – в выборе тем для вышивки просматривается тяга Бондар к аристократизму, который коснулся ее малой родины в 18 веке.

Прошлым Козельца и своей семьи Людмила Николаевна вполне довольна. Но для полного счастья ей не хватает пары вещей, которых она ожидает от будущего.

Антиковидная маска, которую Людмила Николаевна сделала своими руками

– Напишіть, що в нас тут на вулиці Набережній асфальт останній раз клали, мабуть, ще в "сімдесятих", – просит она. – Дуже хочеться, щоб ям не було та калюж після дощу, через які діти у музичну школу ходять. Та щоб освітлення на вулиці зробили.

А ще я ніколи не була закордоном. Завжди мріяла у Франції побувати, але… Хто знає? Може ще получиться.

Евгений Руденко, УП

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