Козел, Растрелли и Розумиха. Жизнь в украинской провинции на примере пгт Козелец
Осенью 2018 года в Козельце, бывшем райцентре Черниговской области в 70 километрах от столицы, установили комичного деревянного козла, всколыхнув провинциальное спокойствие подзабытым историко-культурным диспутом.
Скульптор увековечил в невечном материале животное, которое было на гербе местечка еще со времен Речи Посполитой, а потом и Российской империи. Считается, что топоним Козелец произошел от населенного козами леса, находившегося здесь в древности.
Другая версия – о том, что поселок городского типа взял свое название от растения козелец (по-латински Scorzonera), привела в 1984 году к утверждению нового герба: козла заменил незатейливый цветок с желтыми лепестками.
В независимой Украине в геральдику населенного пункта вернули парнокопытное, и жарких дебатов это не вызвало. Но в 2018-м та самая несуразная скульптура заставила некоторых засомневаться в правильности выбора символики.
В местной администрации за козла ответили академично: отослали недовольных к 1663 году, когда местечко получило печать от польского короля Яна Казимира с изображением мелкого рогатого скота.
В репортаже из необычного бывшего райцентра УП показывает: чем живет и как выглядит черниговская провинция; что посмотреть в ПГТ на берегах речки Остёр; и как взлет семьи Разумовских повлиял на судьбу Козельца.
Ни город, ни село
На полпути из столицы в Чернигов путника, свернувшего с трассы Е95, встречает пасущаяся корова и покосившийся въездной знак "Козелець". На нем – скабрезная фраза, написанная неизвестным от руки, и говорящая о претензиях на локальное превосходство городка Остер в 16 километрах отсюда.
"Остер більш давній. Вони – місто, а ми – селище міського типу. У них є краєзнавчий музей і люди нібито культурніші. Але у нас набагато більше пам’яток, на вулицях красивіше та чистіше", – объясняют суть соперничества знающие козельчане.
Провинциальный Козелец, оставшийся в статусе ПГТ, но имеющий небанальное прошлое и близость к Киеву, формирует ментальность и быт, органично совмещающие городские и сельские черты.
Если вырвать 62-летнюю пенсионерку Людмилу Бондар из окружающих ее жизненных декораций, она затмит своим видом многих сверстниц в столице, до которой чуть больше часа езды.
Маникюр, педикюр, соломенная шляпа, светло-коралловая блузка в крупную клетку и балетки в тон, леопардовая авоська и бирюзовые брюки. Возвращаясь в таком уравновешенном состоянии из магазина после утренней грозы, Бондар случайно знакомится с репортером УП. И знакомит его с родным Козельцом.
– Заходьте, кавою пригощу, – приглашает она в родительский дом. – Тільки почекайте біля воріт, я Бубліка сховаю, він в мене дуже злий пес.
Кроме небольшого, но свирепого Бублика у Людмилы Николаевны еще есть много свободного времени, тишина, одиночество (с мужем давно развелась, а дочь в Киеве) и камин, у которого она греется зимой, читает и занимается рукоделием.
– Тут піч була, але я хотіла камін, – показывает она. – Знайомі сміялися: "Ти хотіла його майже сорок років". І ось він в мене є, в ньому навіть їжу можна готувати.
Газ також є, але вони там щось хитро роблять, що люди переплачують. Взимку, як морози були, в мене виходило більше трьох тисяч гривень на місяць.
Стены ее дома, изнутри похожего на квартиру, украшают старые фото деда, родителей и копии картин, вышитые крестиком и бисером.
– Якщо чесно, багато вишивати я почала у 2013 році, якось наша революція надихнула, – говорит Людмила Бондар, немного смущаясь. – Трошки була на Майдані, але…
Знаєте, люди у нас тут обіжені. Коли влада обіжає старих та діточок – це не дуже добре. Їх як при Порошенку обіжали, так і продовжують при Зеленському. А все це, я думаю, Кучма почав.
Ну що, підемо? Проведу вас кругом, наш Козелець покажу?
Счастье от Розума
Жизнь в Козельце лишена рабочих мест и хороших зарплат, но преисполнена обнадеживающих легенд.
"Дружина мера Олександра Омельченка Людмила родом з наших місць, з села Бобруйки. Коли він мером був, хотів приєднати нас до Києва та метро сюди зробити", – могут рассказать вам, не моргнув глазом.
Вера козельчан в фантастические вещи не лишена оснований. Она держится на реальной истории семьи Разумовских.
В 18 веке Алексей Розум, отпрыск реестрового козака Григория из села Лемеши и его жены Наталки, прошел путь от пастушка и церковного певчего до любовника и, как говорят историки, тайного мужа императрицы Елизаветы Петровны.
В социальном лифте, который вознес Алексея Розума, ставшего Разумовским, до небес и титула "ночной император", места хватило и его родным. Мать, известная до того в округе как Розумиха, стала графиней и статс-дамой, а младший брат Кирилл – последним Гетьманом Войска Запорожского и главой Императорской академии наук и художеств.
Получив новую фамилию, высочайшие титулы, влияние, привилегии, села, имения, дворцы в Батурине и даже в Вене, Разумовские не забыли и о Козельце, в котором осела их мать Наталия.
Сегодня прах Розумихи покоится в склепе фамильного Собора Рождества Богородицы с отдельной четырехъярусной колокольней.
Историю о том, как строился собор, который в справочниках называют "жемчужиной украинской архитектуры", совместившей классицизм, барокко и рококо, в Козельце обычно рассказывают не полную.
Конечно же, здесь вспоминают о Франческо Растрелли, выступившем в роли консультанта, об архитекторах Андрее Квасове и Иване Григоровиче-Барском. О гигантском 27-метровом иконостасе из липы, который собору подарила сама императрица Елизавета Петровна.
Но мало говорят о сотнях крепостных, которых Разумовские больше десяти лет, с 1752 по 1763 годы, свозили в Козелец для возведения памятника своей находчивости и удачливости.
"Хіба не гарно у нас тут?!"
В повести "Княгиня" Тарас Шевченко писал: "Місто Козелець своїм виглядом нітрохи не відрізняється від інших своїх братів, повітових українських міст. Одне слово, містечко нічим неприкметне…".
То, что не сильно впечатлило поэта в 19 веке, становится ценным спустя 150 лет.
– К нам вже люди приїжджають жити з Києва, – рассказывает Людмила Бондар. – Вигідно получається. У нас оренда квартири – дві-дві з половиною тисячі. Столиця поруч, люди на работу кожного дня їздять.
– А є такі, що здають своє житло в Києві та живуть в Козельці, – продолжает пенсионерка во время экскурсии по улочкам. – Тут тихо, люди спокійні, природа чудова, є магазини, супермаркети, ресторан.
Извиваясь змейкой в Козельце, река Остёр переживает не лучшие свои времена. Она покрыта болотно-зеленым ковром из водорослей – отличная инстаграмная картинка, да и только.
– Обережно! – всякий раз предупреждает Людмила Николаевна. – Під ноги обов’язково дивіться! Тут кропива, все заросло. Можуть бути вужики, ще щось повзає.
Берега, покрытые густой, сочной зеленью, похожи на джунгли, но в самой реке жизни с каждым годом все меньше. Остёр, левый приток Десны, превратили в череду каналов со шлюзами.
– Коли я мала була, річку чистили, але потім перестали, – рассказывает Бондар. – Декілька років тому вся риба померла, такий запах страшний був. Повилазили черепашки, раки – все померло.
Але зараз люди купаються. Скажіть, хіба не гарно у нас тут?!
Когда-то, вспоминают козельчане, к ним приезжали туристы из Киева и Москвы. Ставили палатки на берегу реки, плавали в воде, богатой йодом и железом. Покупали у местных домашние яйца, молоко, овощи и фрукты.
Идиллия закончилась в 1986-м после взрыва на Чернобыльской АЭС – страх радиации поставил точку на привлекательности здешнего ландшафта для советских путешественников.
Картина маслом
В музее истории ткачества Черниговщины, арендующем несколько комнат в неприметном админздании напротив козелецкой колокольни, есть один экземпляр, выбивающийся из общей тематики.
На огромном полотне, написанном маслом в 1967-м году художником Солодовниковым, изображены люди, собравшиеся на ферме бывшего колхоза "Авангард".
Свинарка, доярка, завхоз, бригадир трактористов и прочие ответственные лица застыли в момент обсуждения очередного решения пленума ЦК КПСС.
– Картина висіла у клубі, – вспоминает директор музея ткачества Лариса Бригинец. – Коли клуб почав валитися, люди, чиїх родичів зобразив автор, хотіли розтащити її собі додому.
Тоді райком партії вирішив передати полотно в музей, щоб зберегти. Воно – велике, ми його ніде більше не можемо повісити, в наші фонди воно ніде не влізає.
Вопреки паспортным данным Ларису Бригинец всю жизнь называют Лесей. Второе имя, которое стало главным, ей дала бабушка в честь Леси Украинки.
Проработав агрономом, в 1989 году Бригинец пришла в музей и позже стала его директором. Теперь она знакомит туристов с наследием местных мастериц.
– У нас їх і зараз багато. Козелець завжди славився своїми рушниками, серпанками. Для Козелецького району властива така техніка, як хрестик-обманка: вишивається поле, а узор начебто складається з дірочок, – показывает она.
С конца 80-х экспозиция музея находилась в соседней Вознесенской церкви, построенной в 1866-1874 годах.
В прошлом в маленьком Козельце помимо главного собора было еще пять церквей и синагога. Сегодня на восемь тысяч населения здесь четыре православных храма и молитвенный дом адвентистов.
Рожденных в Козельце всегда окружала вера. В бога или же в КПСС.
– Ми виросли коло собору (Рождества Богородицы – УП), – рассказывает Лариса Бригинец. – Завжди чекали, коли його відновлять. Заглядали у вікна, у той склеп, де Наталка (Разумовская – УП) похована. На колокольню піднімалися, але її верхня частина також була зруйнована.
Ми тоді більше атеїстами були, але собор для козельчан завжди був чимось неймовірним.
– Люди боялися показувати свою релігійність, – добавляет Людмила Бондар. – Батько був комуністом, мама тайком повезла мене у Данівку. Там невеличка хатинка була, де нас з братом тихенько похрестили.
Коли у 1987 народилася моя донька, вже у нашу Миколаївську церкву в Козелець прислали священника. Її тоді ще не відкрили, тому він вдома у нас хрестив.
Покорщина
Обойти пешком весь Козелец не так-то просто.
– Колись давно по вулицях їздив автобус, ми його "п’ятикопка" називали, бо квиток п’ять копійок коштував, – рассказывает по пути Людмила Бондар. – Тут було багато підприємств, люди їздили з одного кінця в інший на работу.
Зараз транспорту нема, є тільки хлопці-таксисти, які на туристах підробляють. А у людей багато велосипедів.
Местные делят Козелец на четыре основных части: Киевскую слободку, центр, Черниговскую слободку и Покорщину, в которой, пока не поздно, обязательно нужно побывать приезжим.
– Ось, раніше тут імператриця зупинялася, а зараз така страшилка! Бомжі тепер живуть, – показывает пенсионерка на заброшенный дом с претензией на дворцовую архитектуру.
В 18 веке усадьба Покорщина принадлежала киевскому полковнику Юхиму Дарагану и его жене Вере, сестре Алексея и Кирилла Разумовских. Вера получила имение в приданое от матери, Наталки. А до того тут происходили удивительные события (хотя это не точно).
Согласно легенде, в церквушке, которая стояла раньше в Покорщине, но до наших дней не сохранилась, тайно обвенчались императрица Елизавета Петровна и Алексей Разумовский.
В церемонии участвовали местный священник и Розумиха, мать Алексея, которая, чтобы не ударить в грязь лицом, купила дом в Покорщине специально для встречи Елизаветы во время ее турне по Украине.
Несмотря на охранный статус памятника архитектуры национального значения, комплекс имения Покорщина продолжает разрушаться.
Пока же бывалые козельчане с гордостью рассказывают, как в 1975 году киношники из "Ленфильма" снимали здесь "Звезду пленительного счастья" про декабристов и их жен.
– Ми тоді були школярками, бігали на перервах дивитися зйомки, – вспоминает директор музея ткачества Лариса Бригинец. – Вертольот розкидав зверху бумажки замість сніга. Потім вже подивилися кіно – дійсно як справжня завірюха. Дуже схоже.
"Де там Гагарін летить?"
Зацветшая и бездыханная в августовский зной река Остёр – первое, что бросается в глаза, когда въезжаешь в центр Козельца по небольшому мосту. Она же – последнее, что видишь, когда покидаешь одну из бывших вотчин Разумовских.
Когда-то, говорят местные, прямо в реке били мощные родники, а на ее берегах были мельницы. Сегодня угасший приток Десны олицетворяет весь современный Козелец: здесь тихо, спокойно, есть о чем вспомнить, есть что показать и есть, что нужно спасти и сохранить.
В прошлом дорога из Киева на Чернигов и дальше, на Москву, пролегала через сам Козелец, но строительство шоссе в объезд подвинуло ПГТ на обочину общественного внимания. С другой стороны, этот асфальтобетонный крюк, который сделал трасса E95 возле райцентра, помог законсервировать остатки подлинной украинской глубинки.
"Фури не ганяють туди-сюди – і колокольня перестала валитися, – находят позитив в своем немного обособленном положении козельчане. – А ще повітря чисте".
Когда пенсионерка Людмила Бондар вглядывается в ясное ночное небо, она вспоминает то, что по идее помнить не может. В апреле 61 года ее, двухлетнюю кроху, отец перед сном вынес на руках на улицу.
– Огорнув мене в одеялко, і ми дивилися, де там Гагарін летить? – улыбается пенсионерка.
Теперь там, где летал первый космонавт, темной, матовой ночью она может разглядеть спутники Starlink Илона Маска, двигающиеся стройной жемчужной нитью. Но новую информационную эру Людмила Николаевна встречает по-старинке: с кнопочным телефоном и отсутствием интернета в ее провинциальной, но не пустой жизни.
Внучка "куркуля", ставшего начальником милиции, и дочка главы колхоза, Людмила Бондар продолжает жить у реки и вышивать, обнаружив в себе гены былых козелецких мастериц.
Несмотря на ностальгию по своей молодости, к сюжетам из советского прошлого женщина не обращается. Ратуши и площади европейских городов, любовные сцены на фоне усадеб и озер с лебедями, музыканты со скрипками в средневековых одеждах – в выборе тем для вышивки просматривается тяга Бондар к аристократизму, который коснулся ее малой родины в 18 веке.
Прошлым Козельца и своей семьи Людмила Николаевна вполне довольна. Но для полного счастья ей не хватает пары вещей, которых она ожидает от будущего.
– Напишіть, що в нас тут на вулиці Набережній асфальт останній раз клали, мабуть, ще в "сімдесятих", – просит она. – Дуже хочеться, щоб ям не було та калюж після дощу, через які діти у музичну школу ходять. Та щоб освітлення на вулиці зробили.
А ще я ніколи не була закордоном. Завжди мріяла у Франції побувати, але… Хто знає? Може ще получиться.
Евгений Руденко, УП