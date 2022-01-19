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Зе! Сейшелы. Летал ли президент в отпуск на острова?

Михаил ТкачСреда, 19 января 2022, 04:30
Коллаж: Андрей Калистратенко

Світовий досвід демонструє, що лідери держав та члени їхніх родин, як правило, відпочивають у межах своїх країн та публічно повідомляють своїх громадян про відпустки. 

Натомість президент Володимир Зеленський та його офіс завжди розповідають про свої відпустки лише після розголосу у засобах масової інформації.

Так було на початку 2020 року, коли президента Зеленського раптово помітили у Омані.

Останній раз у листопаді минулого року президент з родиною таємно літав до державної резиденції Синьогора, де свій п'ятдесятий ювілей святкував керівник ОП Андрій Єрмак. 

Схоже, практику таємних відпусток президент вирішив продовжити і цього року. 4 січня джерела "Української правди" повідомили, що президент Володимир Зеленський разом з керівником свого офісу Андрієм Єрмаком приїхали до гірськолижного курорту Буковель, що у Карпатах. 

Голова держави заселився до одного готелю з олігархом Ігорем Коломойським. Номери президента та олігарха розташувались на одному поверсі одного з найдорожчих готелів Буковеля "Редіссон".

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Коломойський у коментарі УП заявив, що вже залишає готель, а президент одразу після нашої публікації публічно повідомив про короткий зимовий відпочинок. 

Наступного дня, після публікації новин з Буковеля, в політичних колах з'являється інформація про те, що президент з родиною начебто полетів відпочивати до однієї з екзотичних країн на березі Індійського океану. 

Про це УП також повідомили кілька джерел з різних політичних партій та правоохоронних відомств. 

Саме тому "Українська правда" вирішила перевірити, чи літав президент Зеленський на Сейшельські острови? Чому виникла така інформація? Хто насправді літав на Сейшели? І як це намагалися приховати?

Михайло Ткач, УП

Темы: ЗеленскийОфис президентапрезидент
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