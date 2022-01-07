Где интересно. Лучшие репортажи УП 2021 года

Політичні перепалки, санкції, російська агресія, епідемія COVID-19 і безкінечний, і вже, на жаль, звичний карантин – таким запам’ятався 2021 рік.

Але незважаючи на всі ці проблеми незмінними залишаються різноманітність і краса України.

Як збираються обороняти Київ прості громадяни; як зараз живе Чорнобиль;чого чекають мешканці "уранової столиці"; як годують у старій пельменній у Харкові; у що вірять українські авіатори; і чому їдуть до американського Севастополя – "Українська правда" згадує свої найкращі репортажі 2021 року.

Сьогодні в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.

Хто і навіщо витрачає свої гроші і вихідні на муштру? Чого навчають на зборах цивільних бійців? І чи можуть вони захистити країну під час повномасштабного вторгнення РФ? Репортаж УП з тренування 130-го Солом'янського батальйону Києва.

З 1987 року і до моменту розвалу СРСР у небо встигли підняти 21 надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-160 з крилом змінної стріловидності, прозваний радянськими пілотами "Білим лебедем", а в країнах НАТО – Blackjack.

19 з них базувалися в українських Прилуках і всього два – на території РРФСР.

Невдовзі для багатьох пілотів дальньої авіації настане кінець їхньої кар'єри – в незалежній Україні відмовляться від ядерного озброєння. На металобрухт поріжуть десять Ту-160, а вісім віддадуть РФ замість боргів за газ.

Ще один, останній в Україні екземпляр, у 2000 році, похитавши на прощання крилами, своїм ходом прилетить із Прилук до Полтави. Там його перетворять на єдиний поки в світі музейний експонат Ту-160.

Зі здобуттям Незалежності та зняттям заборон в українське життя мали б повернутись і старі традиції. Однак поки цей процес рухається досить повільно.

І дуже популярне колись святкування Маланки зараз можна зустріти переважно на Галичині, Поділлі та Буковині.

Саме на одне з таких журналісти УП відправились на Буковину, у прикордонний з Румунією Красноїльськ.

Уранові шахти, копальні, заводи, що випускають прилади для атомних підводних човнів та начиння для РЛС "Дніпро" – десятиліттями Жовті Води Дніпропетровської області жили у статусі "закритого" міста. Воно підпорядковувалося безпосередньо Москві та отримувало спецпостачання.

Економіка, заснована на перегонах озброєнь, розвалилася разом із СРСР. Цехи приладових заводів спорожніли: ночами на початку 90-х у фури вантажили верстати та вивозили до Росії.

Вирушаючи до колишнього режимного міста, журналісти УП очікували побачити типову постіндустріальну зону: сіру, депресивну та малопридатну для життя. Але зустріли позитивних, освічених, діяльних та самоіронічних людей, які рятують Жовті Води від зневіри та забуття.

Це мала бути історія про вимерле село з багатим минулим. Про курорт, де колись лікувалась Леся Українка. І про те, як він перетворився на десяток розбитих хат навколо джерела з мінеральною водою.

Вирушаючи в село Буркут на Івано-Франківщині, журналісти "Української правди" навіть не до кінця розуміли, чим завершиться ця подорож. Але виявилось, що історія цієї глибинки Карпат багатошарова.

Вона про останніх мешканців, які ображаються на метафори про "село-привид". І про місцеві легенди, які змінюються разом із плином часу.

Харківська "Пельменна" працює з 1964 року. Вона пережила розпад СРСР, найбільшу техногенну аварію в історії міста та коронавірусний локдаун. А рецепт основної страви не змінювався тут без 40 років.

"Українська Правда" побувала в культовому закладі та дізналася про секрет його довголіття.

Глобальне потепління, танення льодовиків і м'які зими – причина смутку 66-річного жителя Маріуполя Василя Чайковського. Чим холодніше, тим веселіше – це спірне твердження можна назвати одним із девізів його професії.

Останні шість років Чайковський – головний на криголамі "Капітан Бєлоусов", спущеному на воду фінською корабельнею Wärtsilä 15 грудня 1953-го.

Судно, назване на честь екскерівника Арктичного флоту СРСР, ходило по Північному морському шляху, поки в 1973-му його не відправили в Азовське море.

Сьогодні місія арктичного льодоруба – не дати застрягти вантажним суднам. Але без стабільних і тривалих морозів життя капітана Василя Чайковського і його екіпажу перетворюється на очікування боротьби зі стихією, яке може тривати буквально роками.

Кажуть, нескінченно довго можна дивитись на три речі.

Як тече вода, як горить вогонь і як українці сперечаються про українську мову в Україні. Особливо ті, які її навіть не вивчили.

З 16 січня для дискусії є новий привід – уся сфера обслуговування має перейти на українську. Хоча таке формулювання не є зовсім коректним, адже українською вже давно обслуговують. Щоправда, не скрізь і не завжди – що і має змінити 30 стаття палко обговорюваного 2 роки тому мовного закону.

Чорнобиль у 21 столітті перетворився на місто-гуртожиток, куди на чотириденну або двотижневу вахту їдуть близько 2 700 працівників зони.

Тут є клуб, кілька магазинчиків, пара їдалень, два готелі, кафе, банкомати, лікарня, "швидка", поліція, СБУ та МНС. Тут хороші дороги і немає світлофорів.

У чому секрет довгожителів зони відчуження? Як виглядають будинки, віддані людиною природі? Чи є в місті дикі тварини? І що тримає в зоні її рідкісних мешканців? Репортаж УП з Чорнобиля.

У Себастополі марно запитувати, чий Крим. Хоча б тому, що більшість місцевих нічого не знають ні про Крим, ні про місто-тезку на березі Чорного моря.

На другий день у Себастополі здається, що ти тут народився, на третій – що помер, на четвертий – що воскрес в іншому світі.

Крихітний Себастопол – простір великого соціального експерименту.

Це місце, де можна побачити, до чого призводять спроби схрестити хіпі та фермерів.